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Все про:Калуш (30) Нацполиция (8863) стрельба (2425) Ивано-Франковская область (336)

 Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Калуше Ивано-Франковской области 31-летний мужчина открыл огонь из ружья по офису местной радиостанции и ранил сотрудника полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

...
Около полудня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет по окнам офиса местной радиостанции.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий для охотничьего ружья", – сказано в сообщении.

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Полицейские спросили мужчину, что у него в чехле. Но вместо ответа он выхватил нож и полоснул по лицу оперуполномоченного. 31-летнего старшего лейтенанта пришлось доставить в больницу.

Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу 01

Злоумышленника задержали. На месте преступления нашли 8 гильз.

Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу 02

Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу 03

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – сообщают в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/p3110760
 
 
 Топ комментарии
 
А що то була за радіостанція? Якщо "Радіо Шансон", то я його можу зрозуміти...
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Чувак стреляет из ружья, а у него спрашивают про чехол? Пипец. А если бы гранаты были? Детский сад.
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Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348

ЦН, я вас дуже благаю, знайдіть собі консультанта юриста...
НЕ МАЄ ст.348 другої частини, ВОНА ТАМ ОДНА!!!
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Чувак стреляет из ружья, а у него спрашивают про чехол? Пипец. А если бы гранаты были? Детский сад.
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Когда полиция прибыла, он уже не стрелял. Поэтому и спросили про чехол.
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Правильно. Могли бы спросить: :"Почему в шапке?"
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А що то була за радіостанція? Якщо "Радіо Шансон", то я його можу зрозуміти...
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Ему нада было шапочку из фольги носить, радиоволны б не кошмарили...
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наверное владимирский централ не поставили по заявке...
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Поліцейські часто вважають що вони безсмертні, або що статус і мундир їх захистить. На якій відстані стояв лейтенант що його полосонули вихоплиним ножем? Це при тому що " на плече был чехол, по форме похожий для охотничьего ружья"! Дебіли, сер.
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Вы такой "умный"...
Безопасная дистанция при которой при внезапном нападении можно успеть достать оружие и выстрелить - 6 метров.
Вы не пробовали общаться с гражданами с расстояния 6 метров? При этом не просто общаться, а заставить человека остановиться, представиться ему, показать удостоверение, чтобы гражданин его рассмотрел (его законное право)...
Подозреваю, что Вы просто тупой.
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Поліцейські приїхали на виклик про стрільбу, це вже мало їх насторожити.
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Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348

ЦН, я вас дуже благаю, знайдіть собі консультанта юриста...
НЕ МАЄ ст.348 другої частини, ВОНА ТАМ ОДНА!!!
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Может радиостанция, для его бабушки с Днем ее рождения, песню не исполнила.
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Вимагав переходу на одну бічну смугу. Не зійшлися з техвідділом, на яку саме - верхню чи нижню.
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Просто радиостанция не соблюдала квоты песен на украинском языке
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Мабуть з головою щось трапилось. Поведінка неадекватна.
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На фронт бы этих ментов. Типа: тук-тук по сепарской броне. "А чё это у вас там такое? А можно посмотреть?". И от дикой ржачки детонирует боекомплект.
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на фото не нож, а мачете. прикончить при задержании и всё.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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