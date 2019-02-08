 Мужчина в Калуше обстрелял офис радиостанции, а при задержании полоснул полицейского ножом по лицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

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Около полудня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет по окнам офиса местной радиостанции.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий для охотничьего ружья", – сказано в сообщении.

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Полицейские спросили мужчину, что у него в чехле. Но вместо ответа он выхватил нож и полоснул по лицу оперуполномоченного. 31-летнего старшего лейтенанта пришлось доставить в больницу.

Злоумышленника задержали. На месте преступления нашли 8 гильз.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – сообщают в полиции.

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