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Все про:Евровидение (655) Крым (21091) Охлобыстин (34)

 Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

Анна и Мария Опанасюк родились и провели детство в Крыму, но давно живут на материковой части Украины. Они выступали на Евромайдане и декларируют проукраинскую позицию, хотя чуть не снялись в рекламе с Охлобыстиным.

Об истории сестер-певиц пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Анна и Мария Опанасюк родились в 1988 году в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк является вице-премьером в оккупационном "правительстве" Сергея Аксенова.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 01

Отец певиц – Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. В 2014 Александр Опанасюк перешел на службу России и был назначен судьей так называемого "Верховного суда Крыма". В 2016 вышел на пенсию.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 02

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, потому что живут в оккупированном Крыму.

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Их дочери-близнецы получали образование сначала в Харькове, а потом в Киеве. Сейчас девушки живут и строят карьеру в столице.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 03

В 2011 и 2013 годах дуэт "Анна-Мария" выступал для крымского правительства, функционеров Партии регионов и местных бизнесменов на акции "Успех года". Но в 2013–2014 годах певицы поддержали Революцию достоинства и пели со сцены на Майдане для ее участников.

Летом 2014 года Анна и Мария чуть не снялись в рекламе российского бренда одежды и аксессуаров BAON, лицом которого является российский актер Иван Охлобыстин, поддерживающий боевиков на Донбассе.

В СМИ вспыхнул скандал, который участницы группы назвали "информационной войной". Они объяснили, что согласились сниматься в российской рекламе, потому что их "зацепил сам месседж кампании "Российский бренд и дуэт из Украины. Докажем всем, что мы делаем шаги навстречу друг другу". При этом девушки заверили, что не отказываются от своей гражданской позиции в поддержку Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Кадыров поручил чеченцам разобраться в задержании "помощника постпреда Чечни в Крыму" Саидова в оккупированных Саках

В итоге Анна и Мария Опанасюк отказались от рекламной фотосессии с Охлобыстиным, потому что он появился на сцене в футболке с надписью "ДНР" и с автоматом в руках. Крымчанки сказали, что для них это неприемлемо.

Концерты в Крыму Анна и Мария не дают, но регулярно бывают в Крыму у родных.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 04

"Радіо Свобода" отмечает, что если дуэт будет представлять Украину на "Евровидении", крымское происхождение может повысить их шансы на успех. Ведь смс с российских мобильных номеров крымчан, по правилам, будут зачислены в пользу участников из Украины.

Имя победителя отбора, который представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль), станет известно 23 февраля.

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В конкурсе "Евровидение" крымчанки участвовали дважды. 2016 победа в нем досталась украинской певице крымскотатарского происхождения Джамале. А в 2013 году украинская певица Злата Огневич, детство которой прошло в Судаке, заняла третье место.

Источник: https://censor.net.ua/p3110729
 
 
 Топ комментарии
 
Мы не делаем шаги навстречу друг другу. Мы смотрим на дарагих раиссян через прицел автомата. И родителям отдельное «спасибо» пусть девочки скажут. Украину не должны представлять певицы с такой богатой приключениями историей...
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Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

так,у них стопроцентово есть паспорта граждан украины,да и ,видимо,биометрический тоже имеется,папа подсуетился)
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Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

так,у них стопроцентово есть паспорта граждан украины,да и ,видимо,биометрический тоже имеется,папа подсуетился)
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яндекс-тлумач используешь? Доньки віце-прем'єра окупаційного "уряду" Криму хочуть представляти Україну на Євробаченні - Цензор.НЕТ 3516но челюсть то все равно рускавая.деревянно выходит
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тикай язика свого у піхву своїй овечці ,а не незнайомим людям
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зачем суетится, если его за две недели делают без суеты
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Пусть лучше Украину на Евровидении представляют родной брат Наева и жена Семочко. Они тоже живут в оккупированном Крыму и довольно неплохо себя чувствуют. Будут петь про реформы и перемоги.
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Дуэт - хорошо, а трио - ещё лучше. Присовокупить питерскую невестку Тошнотворного Порош(ен)ка. А если постараться, то на аккомпанемент можно по сусекам наскрести на цельный оркестр русских народных инструментов. Как врежут на балалайках - ну чем хуже от бородатой барышни или этой, прибабахнутой Нетты?
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Мы не делаем шаги навстречу друг другу. Мы смотрим на дарагих раиссян через прицел автомата. И родителям отдельное «спасибо» пусть девочки скажут. Украину не должны представлять певицы с такой богатой приключениями историей...
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Родители должны думать о будущем своих детей.
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Певицы и актрисы из них нулевые!В любом караоки баре таких певиц 90%,а любая домохозяйка актриса лучше,этих двух вместе взятых.Ни о чём?Пусть себе любят Украину,но не надо засорять своими примитивными способностями эфир.У нас столько талантливых самородков,что эти две,даже отучившись всем видам искусств профессионально,не дотягивают до среднего уровня.В хоре каком,хай бы себе голосили,в кино на них смотреть не возможно.Не их это стезя,как бы они не старались.
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пані, а це "євробачення" хіба не "конкурс" домогосподарок(юних) і для домогосподарок(старших)? Невже хтось дивиться/слухає це лайно?
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Конечно должны,дурная наследственность.
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реально ситуация, даже, не двузначная,а многозначная
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А если учитывать их"способности",вообще не понятно,кто им сказал,что они певицы и актрисы.Нет,нет и нет.
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сейчас таких деятелей на сцене хоть пруд пруди и они не исключение)
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А чё, если будут представляться курвами, я не против
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"Не трогайте артистов, проституток и кучеров"... (с)
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нуу..рвут на камеру власовский и паспорт, возлагают венки Небесной сотне и и мы подумаем)))
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спросите СБУ что у них есть, а вы за себя отвечайте где был и что делал.....
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А Вы сомневаетесь о наличии паспортов ? Автоматом все получили . А под пулями пела Руслана и Вакарчук ...
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Для мене ситуація неоднозначна.
Аргументи не на користь дівчат:

1. Для ПР виступали.

2. З батьками-зрадниками спілкуються, їздять до них.
3. В Криму регулярно відпочивають. Всі знають, що людей з проукраїнською позицією там кидають у тюрми. Декого там садять у тюрму за одне криве слово в інтернеті. А тут виступали на Майдані, їздять регулярно в Крим - і нічого...
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последний пункт спорный. Если свою проукраинскую позицию не выпячивать и не ходить по улице завернутым во флаг Украины, с криком "смерть москалям", то не трогают.
Мифы что там "людей с проукранской позицией кидают в тюрьму" - это из той же серии про распятых снегирей.
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зеленский тоже на днюхе у овоща выступал , не говоря о других артистах не баллотирующихся на главного распределителя гос денег!
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Вот они чьи дочери!На хер с пляжа!Пусть проявляют свою любовь к Украине в Крыму и мАскве!Эти две голосящие, ещё до войны надлели.Вмлюбом сельском клубе,можно найти в сотни раз лучших певиц.Их уровень кобак совкового периода!И актрисы они такие же никакие,как и певицы.Есть кому Украину на Евровидении представлять.Эти две дребызжащие глотки и рядом не стояли.
Я против них не потому,что их родители мрази продажные,начхать.Просто они реально,максимально тянут на уровень домашнего караоки,не более того!Никакие!
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вот все лайкнущие точно слышали как эти сестры поют? я не слышал , не знаю. пусть соревнуются по честному...по честному? самому смешно...
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А почему бьі им не поучаствовать во Всегалактческом конкурсе исполнитльниц балалечниц песні «Светит мєсяц» ?
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то есть за бабло и славу две тупые ***** готовы выступать хоть за зимбабве. Ну в точности как наш президент.
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Теперь им придется бежать из Украины.
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футболки їм на плечі з написом КРИМ - ЦЕ УКРАЇНА.. та хай виступають
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Девушки свою позицию выразили на Майдане и после. Посещение родителей, которых наши власти называют украинскими гражданами - деяние не наказуемое. А за свои деяния родители несут ответственность самостоятельно, хотели бы их наши органы наказать - достали бы.
Особых проблем нет.
Для особо упёртых - за Джамалу вспомните.
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Да, Джамала Святая. Доньки віце-прем'єра окупаційного "уряду" Криму хочуть представляти Україну на Євробаченні - Цензор.НЕТ 1805 На основании того,что она Евровидение выиграла. Доньки віце-прем'єра окупаційного "уряду" Криму хочуть представляти Україну на Євробаченні - Цензор.НЕТ 8303
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Кацапи почнуть компанію що: ось вони з Криму і представляють Україну, а це Росія і значить Україна і Росія разом, адіннарот, давайтє вмєстє пєть і.т.д. Все шито білими нитками. Кацапи підлі і підступні. Як на мене-це чергова падлянка з ціллю легалізувати окупацію.
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Именно!Один беркутов в Небесную сотню приписывае,другие из жопы,этих двух вытянули,какие бы они не были проукраинские.Они просто примитивные,ниже средней планки.Если бы не папа-мамыны деньги,хрен бы они вообще появились на ТВ экранах.Максимальный уровень,кассир в супермаркете.Хотя подозреваю,что среди кассиров есть такие поющие таланты и выдающиеся актрисы у родителей,которых не нашлось бабала на то,чтобы дать им путевку в жизнь,рядом с которыми,эти две даже не пробегали.
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якщо вони достатьо талановиті то нехай виступають від України
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уровень новости конечно впечатляющий. ноунейм хочет купить в киеве бигмак, хотя его отец - ватник. Доколе!? Зрада, зрада кругом!?

и сотня камментов - ололо, как кто-то посмел покупать бигмак без разрешения комиссии по вопросам национальной политики продажи биг-маков!?

Феноменальные новости приходится иногда читать.
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не, про них писали - пиарили в свое время достаточно. Теперь понятно, откуда денежки на это были (отец - известный на Крыму судья).
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я впервые слышу о настолько известных исполнительницах.
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Ну раз хотят, то хай представляют. В чем проблема? Наоборот, это замечательно.
Кацапы умоются горючими слезами...
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Может они не займут последнее место у жюри как прошлогоднее чудо.

Доньки віце-прем'єра окупаційного "уряду" Криму хочуть представляти Україну на Євробаченні - Цензор.НЕТ 9498
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Сын за отца не в ответе. Это да. Во первых надо понимать их шансы выиграть. А во вторых на сколько они искренни. А то как то тревожно их резюме.
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Они отбор не пройдут, от Украины в этом году много будет сильных участников.
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Ну хотят, пусть проходят конкурс как все. Они же не продвигают идею рассея прийди рускэ защити. А то что родители сепары и предатели, то дети в этом не виноваты.
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Мама - анархия, папа - стакан портвейна...
Интересно, они действительно стОяще поют?
Скользкие какие-то эти девушки, чем-то усика напоминают, боксера...
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Это массовая ситуация когда родители и дети разделились по поводу произошедших событий. Девчонки выступали на Майдане, пели для нас, считаю что вполне могут представлять Украину на Евровидении. Тем более там эта ситуация раскрутится европейскими СМИ, дополнительный шанс привлечь внимание к проблеме.
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Вибачте, але вони - дівчатка вже дорослі. Діти за батьків - не у відповідальності. Провідувати батьків - не гріх, а обовязок.
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Они объяснили, что согласились сниматься в российской рекламе, потому что их "зацепил сам месседж кампании "Российский бренд и дуэт из Украины. Докажем всем, что мы делаем шаги навстречу друг другу". Источник: https://censor.net.ua/p3110729 Це влітку 2014.....(((( Там ще в них було сказано :" Чей би нє бил Крим..." Редактори це чомусь пропустили.Був у нас один Усік,а тепер дві.
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Как показывает эта жизненная история - что и у родителей-уродов бывают вполне нормальнве дети....
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Очередная многоходовочка *уйловская . Отправить на политический конкурс детишек из крымнаша - это, как победа над всеми нами и признание аннексии полуострова на европейской арене. Девочки живут в Украине и пускай живут, их никто не выгоняет, но отправлять на конкурс их нельзя. Хватит нам Усика с его " крымбожий".
Как известно: яблоко от берёзы далеко не падает .
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та що мало зараз українських музикантів, у яких батьки не служили в рашке? на радіо вистачає.
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так можна толерантно відправити на євробачення: Лорак, Повалій, Дорна чи Аліну Гросу чи вдруге Лободу яки фактично на рашке живуть.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО
 
 
 
 
 
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