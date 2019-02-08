 Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Но, это добавляет шансов зеленому стать президентом Украины, так что "работайте" усердней
Народили українка, полька та росіянка в одній лікарні трьох хлопців, а лікарі переплутали де чия дитина! Стоять батьки над дітьми й гадають де чий, українець вигукнув Слава Україні, дивляться один хлопець, як по струнні витягся, українець взяв його та й пішов, поляк другого бере та йде, а росіянин йому, чому ти цього взяв може це мій? Поляк каже та ні це мій: коли українець вигукнув Слава Україні він трохи посміхнувся, а твій обісрався.
Количество очагов пожара на танкерах "Маэстро" и "Канди", загоревшихся 21 января в районе Керченского пролива, за последние три дня снова увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
"Шесть видим очагов пожара: четыре на "Маэстро", два на "Канди" видимых. Это не влияет на интенсивность пожара - где-то [огонь] прорывается, где-то не прорывается на поверхность", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в последние недели горение бездымное - это горит газ". Как уверяет представитель Росморречфлота, "никаких последствий экологии нет, никаких пятен на акватории не видим".
В общей сложности на танкерах находилось более 4,5 тыс. т сжиженного газа, который постепенно выгорает. В понедельник в пресс-службе Росморречфлота сообщали о пяти очагах пожара, зафиксированных на двух судах.
Как сообщалось, пожар в районе Керченского пролива на принадлежащих турецкой компании танкерах "Маэстро" и "Канди" возник 21 января. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" было 15 человек - граждан Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек. Из остальных 20-ти в настоящее время удалось обнаружить тела десяти человек.
Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что оба судна были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию.