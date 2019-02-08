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 Фоторепортаж, Технологии
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 Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

60 минут со сливным бачком

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Оружие, которого ни у кого нет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия после выхода США из ядерного договора разрабатывает новые типы ракет, - Шойгу

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Краткое содержание пресс-конференции Януковича

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кабоверденская русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Чумазик-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ямочный ремонт

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Помните об этом...

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Антикоррупционная вакцина

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Путинский глашатай

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Наблюдатель

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Батя, они стараются

Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Даритель свободы вероисповедания

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3110698
 
   
 Топ комментарии
 
Зелёный - жесть . Слава Украине !
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Тільки от де Порошенко серед тих, хто для баті старається..?
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как осторожно, я бы даже сказал, что нежно про ямочный ремонт и как пошло о зеленом. Фу.
Но, это добавляет шансов зеленому стать президентом Украины, так что "работайте" усердней
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АНЕКДОТ!
Народили українка, полька та росіянка в одній лікарні трьох хлопців, а лікарі переплутали де чия дитина! Стоять батьки над дітьми й гадають де чий, українець вигукнув Слава Україні, дивляться один хлопець, як по струнні витягся, українець взяв його та й пішов, поляк другого бере та йде, а росіянин йому, чому ти цього взяв може це мій? Поляк каже та ні це мій: коли українець вигукнув Слава Україні він трохи посміхнувся, а твій обісрався.
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#нежаба Путінський глашатай, антикорупційна вакцина, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3881
Количество очагов пожара на танкерах "Маэстро" и "Канди", загоревшихся 21 января в районе Керченского пролива, за последние три дня снова увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Путінський глашатай, антикорупційна вакцина, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3028

"Шесть видим очагов пожара: четыре на "Маэстро", два на "Канди" видимых. Это не влияет на интенсивность пожара - где-то [огонь] прорывается, где-то не прорывается на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в последние недели горение бездымное - это горит газ". Как уверяет представитель Росморречфлота, "никаких последствий экологии нет, никаких пятен на акватории не видим".

В общей сложности на танкерах находилось более 4,5 тыс. т сжиженного газа, который постепенно выгорает. В понедельник в пресс-службе Росморречфлота сообщали о пяти очагах пожара, зафиксированных на двух судах.

Как сообщалось, пожар в районе Керченского пролива на принадлежащих турецкой компании танкерах "Маэстро" и "Канди" возник 21 января. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" было 15 человек - граждан Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек. Из остальных 20-ти в настоящее время удалось обнаружить тела десяти человек.
Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что оба судна были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПутинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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