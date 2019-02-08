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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (284) Львовщина (1597) налоговая милиция (1528) ГФС (3089)

 Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали две незаконные АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

На территории города Львова и одного из населенных пунктов региона было задокументировано незаконную деятельность двух подпольных АЗС, на которых осуществляли незаконную реализацию подакцизных товаров без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий были изъяты и переданы на ответственное хранение 38 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью почти 1,1 млн грн.

Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 01
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 02
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 03
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 04
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 05
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 06
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 07
Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области 08

В отношении граждан, осуществляющих незаконную реализацию горючего, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.164 КУоАП. Они направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Источник: https://censor.net.ua/p3110691
 
 
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А где решение суда о незаконности,кто теперь кроме суда у нас имеет право вынести вердикт о нарушении закона и кто этим тварям дал такое право?
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Они бумажку с печатью, на пистолет привязали.Значить ликвидировали.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДве незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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