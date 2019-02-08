 Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Работа парламента началась с Часа вопросов к правительству.

Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

Традиционно, как для пятницы, парламентарии сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта, а после Часа вопросов к правительству сессионный зал начал стремительно пустеть.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 8 февраля. Сессионный зал практически пуст.

Игорь Шурма ("Оппоблок") подошел к вице-премьерам Иванне Климпуш-Цинцадзе и Павлу Розенко.

Президиум ВР спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Игорь Шурма (справа) и Сергей Шахов ("Воля народу", слева).

"Радикал" Игорь Мосийчук.

Александр Кирш (НФ, слева, стоит) подошел к главе фракции "Оппоблока" Вадиму Новинскому (крайний справа) и Валерию Писаренко ("Видродження").

Новинский и Писаренко сегодня решили сидеть вместе.

Тем временем Писаренко Валерий Владимирович (В.В.) решил ознакомиться с перепиской на своем телефоне на тему оптимизации бизнеса.

С его телефона было отправлено сообщение от женского лица абоненту "Юра Петренко" о том, что произошла "мискоммуникация" относительно найма на работу нового сотрудника в юридическую компанию. На что был получен ответ: "Практика в минусе. … Предложите конструкцию как видите будут зарабатываться деньги и можем хоть 10 человек еще взять".

Далее в переписке озвучивается перечень проектов, которыми занимается юрфирма: ликвидация представительства страхового брокера, покупка недвижимости в Вене, структурирование по Ныва, ликвидация проекта Турция, НАПК, передача компаний Драгон+, проекты ВВП.

"Также насчитываем в марте на договор по EBRD и на комиссионный договор с китайцами, прорабатываем еще несколько проектов для клиентов, которых приводит ВВ", - говорится в ответе.

На это "Юра Петренко" предложил: "Давайте сократим парня, который делает черновую работу".

Это предложение было одобрено.

Александр Долженков ("Оппоблок", стоит спиной) подошел к коллегам. Новинский раздает указания.

Ирина Геращенко и Анна Гопко (внефракционная) окружили главу МИД Павла Климкина.

Владимир Литвин (внефракционный, справа) и Юлий Иоффе (внефракционный, слева).

Сектор НФ: Антон Геращенко (по центру в очках), Николай Княжицкий (стоит спиной).

Юрий Воропаев ("Оппоблок") подошел к Новинскому попрощаться.

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Валерий Писаренко.





Мосийчук разговаривает по телефону.

Литвин и Писаренко.

Глава фракции БПП Артур Герасимов (стоит спиной) ведет беседу с Сергеем Шаховым и Сергеем Мельничуком (внефракционный, по центру с бородой).

Кабмин пришел Раду на Час вопросов. Антон Геращенко и Георгий Логвинский (НФ) о чем-то беседуют в правительственной ложе.

Юрий Береза (НФ) обнимает Артура Герасимова.

Береза обнимает Андрея Денисенко (внефракционный, в синем свитере).

Возможно, нардепы обсуждают принятый вчера законопроект Денисенко по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

Шурма беседует с Игорем Поповым (Радикальная партия Олега Ляшко, справа).

Алексей Рябчин ("Батькивщина") дискутирует с Парубием.

Олег Петренко общается с замглавы МВД Вадимом Трояном.

Министры расходятся после завершения Часа вопросов.

Рябчин дискутирует с вице-премьерами Владимиром Кистионом и Геннадием Зубко.

Фото: Цензор.НЕТ