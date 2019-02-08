 Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Работа парламента началась с Часа вопросов к правительству.
Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.
Традиционно, как для пятницы, парламентарии сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта, а после Часа вопросов к правительству сессионный зал начал стремительно пустеть.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 8 февраля. Сессионный зал практически пуст.
Игорь Шурма ("Оппоблок") подошел к вице-премьерам Иванне Климпуш-Цинцадзе и Павлу Розенко.
Президиум ВР спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Игорь Шурма (справа) и Сергей Шахов ("Воля народу", слева).
"Радикал" Игорь Мосийчук.
Александр Кирш (НФ, слева, стоит) подошел к главе фракции "Оппоблока" Вадиму Новинскому (крайний справа) и Валерию Писаренко ("Видродження").
Новинский и Писаренко сегодня решили сидеть вместе.
Тем временем Писаренко Валерий Владимирович (В.В.) решил ознакомиться с перепиской на своем телефоне на тему оптимизации бизнеса.
С его телефона было отправлено сообщение от женского лица абоненту "Юра Петренко" о том, что произошла "мискоммуникация" относительно найма на работу нового сотрудника в юридическую компанию. На что был получен ответ: "Практика в минусе. … Предложите конструкцию как видите будут зарабатываться деньги и можем хоть 10 человек еще взять".
Далее в переписке озвучивается перечень проектов, которыми занимается юрфирма: ликвидация представительства страхового брокера, покупка недвижимости в Вене, структурирование по Ныва, ликвидация проекта Турция, НАПК, передача компаний Драгон+, проекты ВВП.
"Также насчитываем в марте на договор по EBRD и на комиссионный договор с китайцами, прорабатываем еще несколько проектов для клиентов, которых приводит ВВ", - говорится в ответе.
На это "Юра Петренко" предложил: "Давайте сократим парня, который делает черновую работу".
Это предложение было одобрено.
Александр Долженков ("Оппоблок", стоит спиной) подошел к коллегам. Новинский раздает указания.
Ирина Геращенко и Анна Гопко (внефракционная) окружили главу МИД Павла Климкина.
Владимир Литвин (внефракционный, справа) и Юлий Иоффе (внефракционный, слева).
Сектор НФ: Антон Геращенко (по центру в очках), Николай Княжицкий (стоит спиной).
Юрий Воропаев ("Оппоблок") подошел к Новинскому попрощаться.
Сергей Власенко ("Батькивщина") и Валерий Писаренко.
Мосийчук разговаривает по телефону.
Литвин и Писаренко.
Глава фракции БПП Артур Герасимов (стоит спиной) ведет беседу с Сергеем Шаховым и Сергеем Мельничуком (внефракционный, по центру с бородой).
Кабмин пришел Раду на Час вопросов. Антон Геращенко и Георгий Логвинский (НФ) о чем-то беседуют в правительственной ложе.
Юрий Береза (НФ) обнимает Артура Герасимова.
Береза обнимает Андрея Денисенко (внефракционный, в синем свитере).
Возможно, нардепы обсуждают принятый вчера законопроект Денисенко по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.
Шурма беседует с Игорем Поповым (Радикальная партия Олега Ляшко, справа).
Алексей Рябчин ("Батькивщина") дискутирует с Парубием.
Олег Петренко общается с замглавы МВД Вадимом Трояном.
Министры расходятся после завершения Часа вопросов.
Рябчин дискутирует с вице-премьерами Владимиром Кистионом и Геннадием Зубко.
Фото: Цензор.НЕТ
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
🤗