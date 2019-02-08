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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Власенко (1306) ВР (22652) Геращенко Ирина (1308) Княжицкий (146) Литвин (3094) Новинский (358) Парубий (1844) Писаренко (145) Шурма (47) Воропаев Юрий Николаевич (16) Розенко (607) Климкин (2057) Геращенко Антон (960) Гопко (97) Зубко (399) Береза Юрий (81) Логвинский (94) Герасимов (156) Троян (163) Мосийчук (312) Мельничук Сергей (36) Кистион (42) Климпуш-Цинцадзе (302) Попов Игорь (23) Петренко Олег (30) Денисенко_Андрей (12) Долженков Сергей (4) Кирш (7) Шахов_Сергей (30)

 Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 февраля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Работа парламента началась с Часа вопросов к правительству.

Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

Традиционно, как для пятницы, парламентарии сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта, а после Часа вопросов к правительству сессионный зал начал стремительно пустеть.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 8 февраля. Сессионный зал практически пуст.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 02

Игорь Шурма ("Оппоблок") подошел к вице-премьерам Иванне Климпуш-Цинцадзе и Павлу Розенко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 03

Президиум ВР спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 04

Игорь Шурма (справа) и Сергей Шахов ("Воля народу", слева).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 05

"Радикал" Игорь Мосийчук.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 06

Александр Кирш (НФ, слева, стоит) подошел к главе фракции "Оппоблока" Вадиму Новинскому (крайний справа) и Валерию Писаренко ("Видродження").

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 07

Новинский и Писаренко сегодня решили сидеть вместе.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 08

Тем временем Писаренко Валерий Владимирович (В.В.) решил ознакомиться с перепиской на своем телефоне на тему оптимизации бизнеса.

С его телефона было отправлено сообщение от женского лица абоненту "Юра Петренко" о том, что произошла "мискоммуникация" относительно найма на работу нового сотрудника в юридическую компанию. На что был получен ответ: "Практика в минусе. … Предложите конструкцию как видите будут зарабатываться деньги и можем хоть 10 человек еще взять".

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 09

Далее в переписке озвучивается перечень проектов, которыми занимается юрфирма: ликвидация представительства страхового брокера, покупка недвижимости в Вене, структурирование по Ныва, ликвидация проекта Турция, НАПК, передача компаний Драгон+, проекты ВВП.

"Также насчитываем в марте на договор по EBRD и на комиссионный договор с китайцами, прорабатываем еще несколько проектов для клиентов, которых приводит ВВ", - говорится в ответе.

На это "Юра Петренко" предложил: "Давайте сократим парня, который делает черновую работу".

Это предложение было одобрено.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 10

Александр Долженков ("Оппоблок", стоит спиной) подошел к коллегам. Новинский раздает указания. 

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 11

Ирина Геращенко и Анна Гопко (внефракционная) окружили главу МИД Павла Климкина.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 12

Владимир Литвин (внефракционный, справа) и Юлий Иоффе (внефракционный, слева).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 13

Сектор НФ: Антон Геращенко (по центру в очках), Николай Княжицкий (стоит спиной).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 14

Юрий Воропаев ("Оппоблок") подошел к Новинскому попрощаться.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 15

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Валерий Писаренко.


Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 16

Мосийчук разговаривает по телефону.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 17

Литвин и Писаренко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 18

Глава фракции БПП Артур Герасимов (стоит спиной) ведет беседу с Сергеем Шаховым и Сергеем Мельничуком (внефракционный, по центру с бородой).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 19

Кабмин пришел Раду на Час вопросов. Антон Геращенко и Георгий Логвинский (НФ) о чем-то беседуют в правительственной ложе.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 20

Юрий Береза (НФ) обнимает Артура Герасимова.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 21

Береза обнимает Андрея Денисенко (внефракционный, в синем свитере).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 22

Возможно, нардепы обсуждают принятый вчера законопроект Денисенко по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 23

Шурма беседует с Игорем Поповым (Радикальная партия Олега Ляшко, справа).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 24

Алексей Рябчин ("Батькивщина") дискутирует с Парубием.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 25

Олег Петренко общается с замглавы МВД Вадимом Трояном.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 26

Министры расходятся после завершения Часа вопросов.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 27

Рябчин дискутирует с вице-премьерами Владимиром Кистионом и Геннадием Зубко.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3110687
 
 
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Юрий Воропаев ("Оппоблок") подошел к Новинскому попрощаться. Хорошо звучитИсточник: https://censor.net.ua/p3110687
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Верховна Зрада

У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.

Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.

Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.

У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?

Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.

Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.

Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.

Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.

Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
🤗
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А що,тепер шабаш не на Лисій горі проводять?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПереписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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