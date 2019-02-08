 С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор "Элит Парфюм" Рогоза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор ООО "Элит Парфюм" Геннадий Рогоза.

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"Следователями по прямым указаниям прокурора Киевской области Киричука М. Ю. и начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области Чепеля А. В. уничтожается специальное и ценное оборудование общества. Металлорежущей техникой срезается все оборудование, которым пользуется общество - резервуары с легковоспламеняющимися растворителями, вспомогательные конструкции и оборудование базы хранения растворителей в с. Пилипча, Белоцерковского района, Киевской области", - заявил директор.

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Он сообщил, что "Элит Парфюм" существует с 2002 года, осуществляет деятельность в сфере реализации химических растворителей. С начала своей работы Общество действует в полном соответствии с законодательством Украины, имеет много договорных обязательств по поставкам продукции и ее хранению, которые выполняет в полном объеме. Однако с августа 2018 года общество подвергается систематическому давлению со стороны правоохранительных органов с целью уничтожения "Элит Парфюм".

"По надуманным фактам открываются уголовные производства, проводятся необоснованные обыски, изымается весь объем продукции, изымаются хозяйственные документы и блокируется работа предприятия. Игнорируя законную деятельность ООО "Элит Парфюм", правоохранительные органы умышленно назначают безосновательные и манипулятивные экспертизы для сравнения нашей продукции с традиционными видами топлива", - рассказал Рогоза.

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"28 и 29 августа 2018 года следователем ГФС в Киевской области Ломовцевим М.С. был проведен обыск на базе в с. Пилипча, и изъяты хозяйственные документы и продукция (растворители и масла), которая законно закупленная Обществом и принадлежит ему на праве собственности. Только 14 ноября 2018 г. по решению суда изъятое имущество было возвращено Обществу, как незаконно изъятое. Однако, уже с 23 по 28 января 2019 года следователями Национальной полиции в Киевской области Шеверуном В. А. и Басарабом С. А. в рамках уголовного производства был проведен обыск Общества на этой же базе в с. Пилипча. Единственной целью обыска было лишение Общества его собственности - вывоз продукции на которую были предоставлены все документы. Зная, что на территории базы находятся всего 3 сотрудника "Элит Парфюм", следователи привлекли для проведения обыска более 10 бойцов отряда особого назначения", - отметил директор общества.

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Также следователи пытались передать продукцию на якобы хранение директору ООО "Складсервіс Украина" - Гинчуку Д. В., в отношении которого расследуется ряд уголовных производств.

В период обыска 28.01.2019 г. следователи Нацполиции передали уголовное производство следователям ГФС в Киевской области, которые 28.01.2019 г. получили определение другого следственного судьи на проведение повторного обыска и 30 января 2019 года прибыли для повторного обыска в том же уголовном производстве для отыскания тех же самых предметов, а именно - якобы сфальсифицированного традиционного топлива.

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"30.01.2019 г. во время второго обыска следователи ГФС в Киевской области без привлечения какого-либо специалиста, кустарным способом, с нарушением правил пожарной безопасности и санитарных норм повторно изъяли образцы продукции, без оставления контрольных образцов для владельца, с привлечением понятых без документов, удостоверяющих их личность, что свидетельствует о создании предпосылок для фальсификации дальнейших результатов экспертных исследований. Отобранные незаконно образцы были вывезены с территории базы неизвестными лицами в неизвестном направлении – именно для проведения удобных для ГФС "исследований", поскольку после вывоза образцов следователь ГФС Сикало С. М. не совершал никаких действий, 30.01.2019 г. выехал с базы без предоставления протокола обыска и не появлялся на территории базы до 01.02.2019 г.", - сообщил Рогоза.

"1 февраля 2019 г. следователи ГФС без постановления следственного судьи с боевой бронированной машиной и с отрядом вооруженных автоматами спецназовцев ворвались на территорию базы и начали незаконное выкачивание и вывоз всего объема продукции, которая является собственностью Общества на совершенно законных основаниях. 7 февраля следователи задействовали металлорежущую технику и произвольно срезали специальное и ценное оборудование - резервуары для хранения продукции, вспомогательные конструкции, без которых обществу полностью исключено ведение хозяйственной деятельности. Протокол обыска не предоставляется до сих пор, откачивается и вывозится неизвестно куда наша собственность – фактически, под прикрытием якобы следственных действий общество грабят и общество не может защитить свою собственность", - подчеркнул директор "Элит Парфюм".

"Нас уничтожают, прикрываясь якобы потребностями следствия. Нас целенаправленно доводят до полного банкротства, а общество не имеет никакой возможности прекратить это циничное беззаконие, которые совершают должностные лица Государственной фискальной службы. Это противоречит нормам Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса и программам Правительства Украины "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп 2", - резюмировал Рогоза.

Напомним, 4 ноября 2018 года вступил в силу закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп-2", согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел. Как пояснили тогда в пресс-службе президента объяснили, что нововведение упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор. Предприниматель теперь может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается "более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается".

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По словам министра юстиции Павла Петренко, новый закон позволит привлечь к ответственности конкретных "оборотней в погонях". Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".