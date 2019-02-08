EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  3340  27
Все про:бизнес (1139) Киевская область (1613) обыск (1233) Нацполиция (8863) правоохранительные органы (257) рейдерство (791) ГФС (3089)

 С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор "Элит Парфюм" Рогоза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Директор ООО "Элит Парфюм" заявил, что в течение полугода испытывает системное давление со стороны правоохранительных органов, направленное на полное уничтожение его предприятия. 7 февраля у "Элит Парфюм" с помощью БТР и спецназовцев изъяли всю законно приобретенную обществом продукцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор ООО "Элит Парфюм" Геннадий Рогоза.

Читайте: Порошенко в присутствии бизнесменов подписал закон с условным названием "Маски-шоу стоп-2"

"Следователями по прямым указаниям прокурора Киевской области Киричука М. Ю. и начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области Чепеля А. В. уничтожается специальное и ценное оборудование общества. Металлорежущей техникой срезается все оборудование, которым пользуется общество - резервуары с легковоспламеняющимися растворителями, вспомогательные конструкции и оборудование базы хранения растворителей в с. Пилипча, Белоцерковского района, Киевской области", - заявил директор.

...
Он сообщил, что "Элит Парфюм" существует с 2002 года, осуществляет деятельность в сфере реализации химических растворителей. С начала своей работы Общество действует в полном соответствии с законодательством Украины, имеет много договорных обязательств по поставкам продукции и ее хранению, которые выполняет в полном объеме. Однако с августа 2018 года общество подвергается систематическому давлению со стороны правоохранительных органов с целью уничтожения "Элит Парфюм".

"По надуманным фактам открываются уголовные производства, проводятся необоснованные обыски, изымается весь объем продукции, изымаются хозяйственные документы и блокируется работа предприятия. Игнорируя законную деятельность ООО "Элит Парфюм", правоохранительные органы умышленно назначают безосновательные и манипулятивные экспертизы для сравнения нашей продукции с традиционными видами топлива", - рассказал Рогоза.

...

С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор Элит Парфюм Рогоза 01

Читайте на "Цензор.НЕТ":Некоторые правоохранительные органы обходят закон "маски-шоу стоп", - Петренко

С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор Элит Парфюм Рогоза 02

"28 и 29 августа 2018 года следователем ГФС в Киевской области Ломовцевим М.С. был проведен обыск на базе в с. Пилипча, и изъяты хозяйственные документы и продукция (растворители и масла), которая законно закупленная Обществом и принадлежит ему на праве собственности. Только 14 ноября 2018 г. по решению суда изъятое имущество было возвращено Обществу, как незаконно изъятое. Однако, уже с 23 по 28 января 2019 года следователями Национальной полиции в Киевской области Шеверуном В. А. и Басарабом С. А. в рамках уголовного производства был проведен обыск Общества на этой же базе в с. Пилипча. Единственной целью обыска было лишение Общества его собственности - вывоз продукции на которую были предоставлены все документы. Зная, что на территории базы находятся всего 3 сотрудника "Элит Парфюм", следователи привлекли для проведения обыска более 10 бойцов отряда особого назначения", - отметил директор общества.

Также читайте: Работа Аграрного фонда была заблокирована из-за обысков НАБУ, - глава правления Радченко

Также следователи пытались передать продукцию на якобы хранение директору ООО "Складсервіс Украина" - Гинчуку Д. В., в отношении которого расследуется ряд уголовных производств.

В период обыска 28.01.2019 г. следователи Нацполиции передали уголовное производство следователям ГФС в Киевской области, которые 28.01.2019 г. получили определение другого следственного судьи на проведение повторного обыска и 30 января 2019 года прибыли для повторного обыска в том же уголовном производстве для отыскания тех же самых предметов, а именно - якобы сфальсифицированного традиционного топлива.

С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор Элит Парфюм Рогоза 03

Читайте также: Полиции не хватает видеокамер для фиксации обысков по закону "маски-шоу стоп", - Князев

С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор Элит Парфюм Рогоза 04

"30.01.2019 г. во время второго обыска следователи ГФС в Киевской области без привлечения какого-либо специалиста, кустарным способом, с нарушением правил пожарной безопасности и санитарных норм повторно изъяли образцы продукции, без оставления контрольных образцов для владельца, с привлечением понятых без документов, удостоверяющих их личность, что свидетельствует о создании предпосылок для фальсификации дальнейших результатов экспертных исследований. Отобранные незаконно образцы были вывезены с территории базы неизвестными лицами в неизвестном направлении – именно для проведения удобных для ГФС "исследований", поскольку после вывоза образцов следователь ГФС Сикало С. М. не совершал никаких действий, 30.01.2019 г. выехал с базы без предоставления протокола обыска и не появлялся на территории базы до 01.02.2019 г.", - сообщил Рогоза.

С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор Элит Парфюм Рогоза 05

"1 февраля 2019 г. следователи ГФС без постановления следственного судьи с боевой бронированной машиной и с отрядом вооруженных автоматами спецназовцев ворвались на территорию базы и начали незаконное выкачивание и вывоз всего объема продукции, которая является собственностью Общества на совершенно законных основаниях. 7 февраля следователи задействовали металлорежущую технику и произвольно срезали специальное и ценное оборудование - резервуары для хранения продукции, вспомогательные конструкции, без которых обществу полностью исключено ведение хозяйственной деятельности. Протокол обыска не предоставляется до сих пор, откачивается и вывозится неизвестно куда наша собственность – фактически, под прикрытием якобы следственных действий общество грабят и общество не может защитить свою собственность", - подчеркнул директор "Элит Парфюм".

"Нас уничтожают, прикрываясь якобы потребностями следствия. Нас целенаправленно доводят до полного банкротства, а общество не имеет никакой возможности прекратить это циничное беззаконие, которые совершают должностные лица Государственной фискальной службы. Это противоречит нормам Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса и программам Правительства Украины "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп 2", - резюмировал Рогоза.

Напомним, 4 ноября 2018 года вступил в силу закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп-2", согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел. Как пояснили тогда в пресс-службе президента объяснили, что нововведение упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор. Предприниматель теперь может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается "более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса

По словам министра юстиции Павла Петренко, новый закон позволит привлечь к ответственности конкретных "оборотней в погонях". Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют "маски-шоу стоп".

Источник: https://censor.net.ua/p3110683
 
 
 Топ комментарии
 
- Как скучно мы живем …… сказали иностранные инвесторы ...
 показать весь комментарий
 
Все правильно. Были бы драгоценности - разспихали бы по карманам. А так нужно заставить дать на лапу - портя всё и вся.
 показать весь комментарий
 
Инвесторы,добро пожаловать в Украину))))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все правильно. Были бы драгоценности - разспихали бы по карманам. А так нужно заставить дать на лапу - портя всё и вся.
 показать весь комментарий
 
 
- Как скучно мы живем …… сказали иностранные инвесторы ...
 показать весь комментарий
 
 
Инвесторы,добро пожаловать в Украину))))))
 показать весь комментарий
 
 
а может бэтэр там капусту укатывал в силосной яме))
а враги петра алексеича его просто не с того ракурса сфотали
... с заднего прохода))
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае ТМ, которые на этой "фабрике" подделывались.
 показать весь комментарий
 
А что за растворители? Это случаем не прекурсоры разливали????..... так это не просто вас срезали - у вас серьезная статья.
 показать весь комментарий
 
 
Если на твоих глазах уничтожают твое предприятие, то у тебя должна быть КРАСНАЯ КНОПКА, нажал ее и предприятие уничтожено, но вместе с мусорами, БТР......
 показать весь комментарий
 
 
Хряк грабит перед побегом всех, кто под руку попадется.
 показать весь комментарий
 
 
Да єнто просто Конвєрсія!!!
Тєпєря тама будут варганіть🍫 і 🎂...
😜
 показать весь комментарий
 
Чисто бандитизм,бизнес не заплатил за крышевание агентам гроси и потроха,за это они его грабят и уничтожают.
 показать весь комментарий
 
 
занесите пети и живите спокойно,петя принимает мзду круглосуточно, особое возбуждение на банковой- после полуночи, как у нечистой силы
 показать весь комментарий
 
 
"Элит Парфюм" в Украине??? Уничтожают БТРами???

Вот это настоящий сюжет для фантастического фильма.

Ток писали бы уж, что злобные полицейские уничтожают не разливайку контрафакта, а сразу целую ведущую отрасль по производству селективной парфумерии мирового масштаба.

Серж Лютанс, узнав об этом, удавился бы галстуком Карден житомирской носочной фабрики. С помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор "Элит Парфюм" Рогоза - Цензор.НЕТ 328
 показать весь комментарий
 
 
Как-то с трудом "Элит Парфюм" ассоциируется с "химическими растворителями". Растворители с бодяжным топливом, это - да, а вот с парфюмами, да еще и элитными...
 показать весь комментарий
 
 
А элитные пармумы с Албанией, Болгариейц или Украиной хоть как-то ассоциируются?

Вот "шанель" на розлив для простых людей - это да. Но это контрафакт, подделка и уклонение от налогов.
Если тебя тянут за сраку по таким статьям, самое то кричать, шо на корню губят молодые ростки "элитной украинской парфумерии".
 показать весь комментарий
 
 
Найбільші суми державної допомоги для аграріїв торік, а це близько 970 мільйонів гривень, отримали компанії, пов'язані з Юрієм Косюком.
 показать весь комментарий
 
элит парфюм: солярка с запахом сирени или ландыша серебристого.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияС помощью БТР и спецназа: правоохранители уничтожают предприятие, прикрываясь потребностями следствия, - директор "Элит Парфюм" Рогоза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх