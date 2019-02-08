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 Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью в Виннице произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген" и грузовика DAF, в результате которого погибли трое граждан Молдовы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

"8 февраля в 3:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи Западного автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" (в салоне автомобиля находились граждане Республики Молдова) совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине.

...
В результате ДТП три человека погибли и еще трое были госпитализированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

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Как сообщает издание Винница.info ДТП произошло на Барском шоссе. По состоянию на 8.20 одна полоса дороги на Барском шоссе перекрыта.

"Одна полоса движения по Барскому шоссе перекрыта с 03:50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия", - сообщил командир батальона патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Винницкой области сообщили, что в микроавтобусе было 11 пассажиров и водитель.

"Три человека погибли. Еще трое госпитализированы в больницу. Все они граждане Молдовы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК ", - сообщила руководитель отдела коммуникации Анна Олейник.

Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 01

Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тела погибших из покореженного в ДТП автомобиля.

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Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 03
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 04
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 05
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 06
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 07
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 08
Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы 09
Фото: Винница.info

Источник: https://censor.net.ua/p3110652
 
 
 Топ комментарии
 
Швидкість напевно була більша ніж 50 км/г...
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Я не имею ввиду что стоял из своей прихоти. Просто сама форма стоянки. Я не знаю там, вплоть до того что желтую мигалку включать, если бы она была предусмотрена правилами. Ее то точно будет видно дальше чем только аварийку. Сел аккумулятор , бегай перед фурой с жилетом . Но нужно что то делать что бы тебя точно было видно. Другой вариант когда водила уснул, тут уже бегай не бегай - все.
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достатньо 10 ~ 30 секунд закрити очі водію на швидкості.
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Швидкість напевно була більша ніж 50 км/г...
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Я понимаю что водитель просто прое@ал фуру ….НО !!! Сколько уже погибло людей об "припаркованные" на дорогах фуры ? Может уже стоит как то "усовершенствовать" правила парковки именно на проезжей части ?
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Да это понятно, но он мог стоять и по аварийным причинам. Не в данном случае конечно, а вообще...
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Я не имею ввиду что стоял из своей прихоти. Просто сама форма стоянки. Я не знаю там, вплоть до того что желтую мигалку включать, если бы она была предусмотрена правилами. Ее то точно будет видно дальше чем только аварийку. Сел аккумулятор , бегай перед фурой с жилетом . Но нужно что то делать что бы тебя точно было видно. Другой вариант когда водила уснул, тут уже бегай не бегай - все.
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Согласен. Но в данном случае это же в городе, неужели улицы не освещаются? Ну как так можно? Значит летел как угорелый пользуясь тем, что ночью транспорта на улицах нету...
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Там улица освещается, так что не заметить там фуру - это нужно быть в неадекватном состоянии.
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він же заснув за кермом в 3:30, не в фуру влетів би так в щось інше.
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и что все спали и никому не было интересно как их везут, тем более ночью ?
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достатньо 10 ~ 30 секунд закрити очі водію на швидкості.
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согласен , у самого стаж вождение больше 25 лет. Но еле еле мигающая аварийка всегда будет уступать аварийному желтому мигающему колпаку на раме фуры. Когда везут или сам едет не габаритный транспорт по трассе его же с этими мигалками видно из далека + сопровождение.
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Наврядчи він спав, він тільки місто проїхав, виходив на трасу, з об'їздної з'їхав, там сплячим не проїдеш.
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Наоборот, он только подъезжал к городу. До окружной он не доехал.
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Ввімкнену аварійку видно з далеку, непозначене авто стоїть як труна.
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Кермо в кольорах власівської ганчірки. Напевне кацап.
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молдаване їхали на масквабад через Україну, батрачити. Отже дебіли ЕС поруч треба їхати 1200 км на масквабад чи 50 км до ЕС.
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Судячи по машині, він їхав в інший бік, в Молдову.
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ні, вони їхали на масквабад та усі спали, погуглі., це ті хто вижив розповідали.
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Как раз по фото видно что ехали из Молдовы
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Маасквастан спешили отстраивать, бедолаги
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треба дома було сидіти або їхати в ЄС. Всіх хто працює на москалів чекає така доля
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Кацапом больше/кацапом меньше-какая нам разница?????
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМикроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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