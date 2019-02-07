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Все про:ДТП (5439) Киев (17112) чиновник (1301) патрульная полиция (1217)

 В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника. ФОТО

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" догнала "Ниссан". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана".

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 01

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При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Ниссаном". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан". В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 02
В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 03

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Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке: "Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром увольняю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу.

Этот "орел" устроил на Южном мосту в столице пьяное ДТП сегодня вечером. Чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП. В результате работник полиции получила травму ноги.

Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия".

Источник: https://censor.net.ua/p3110601
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы на месте патрульной был кто-то другой, то мы об этом могли и не узнать.
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Раздайся море, гавно пльівёт.
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Выбирай себе президента о котором ты мечтаешь
У Києві п'яний заступник голови РДА на BMW травмував патрульну, яка оформляла ДТП на Південному мосту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6111

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Если бы на месте патрульной был кто-то другой, то мы об этом могли и не узнать.
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это ты так поздаровалось?????
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прізнаков мало для обвінєнія, икспірдізу нада сдєлать
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Я этого гада уволю, как только вернусь из отпуска!
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от я сейчас Киевским тортом от рошена поперхнулся.
поужинать дай... У Києві п'яний заступник голови РДА на BMW травмував патрульну, яка оформляла ДТП на Південному мосту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8179
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Виноват в дтп будет либо зеленский,либо тимошенко.
А кто будет ***** власть-тот агент кремля...
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Выбирай себе президента о котором ты мечтаешь
У Києві п'яний заступник голови РДА на BMW травмував патрульну, яка оформляла ДТП на Південному мосту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6111

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Что это за угадай мелодию¿ ФИО и фото этого жлоба в студию.
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зачем, это же игры судьбы, они все отпускают пьяных тварей и чиновников, пусть теперь подумает головой и в слейдущий раз не будет отпускать пьянь под усное предупреждение!
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А это им месть и кара господняя, за то что отпускают пьяных чиновников и выписывают предупреждения всем нарушителям вместо реальных протоколов и наказаний, пусть теперь головой подумает в слейдущий раз когда будет отпускать пьяного чиновника!!!!
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Далеко не первый раз: то зам. главы, то прокуроры из Киева и области, то судьи. За пьянство за рулем нужно лишать прав всех и на всегда. Вся проблема в том, что ни одного раза никто не спросил откуда у них такие машины. Суммы зарплат и стоимости квартир и машин явно не совпадают, все пох...Те, кто должен спросить сами такие
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да не ..бывший зам начальника таможни Черниговской (конечно не Закарпаття и не Одесса но тоже кое что)..наверняка ватник..в 84 м закончил военное училище замполитов..в Донецке
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника. ФОТО
 
 
 
 
 
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