 Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Аборськин подчеркнул: "07.02.2019, в 3:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в поселке Белгород-Днестровского района. Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине, 1961 г.р., сковал руки наручниками и веревкой и похитили более 12 тысяч долларов США, 30 тысяч грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение.

Через некоторое время эти преступники были найдены.

После совершения разбойного нападения преступники, двигаясь по трассе Одесса-Киев из-за тяжелых погодных условий, гололеда, попали в ДТП.

Один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения. Им оказали первичную помощь обычные граждане, над которым они привыкли издеваться и грабить. При осмотре места происшествия были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения".



