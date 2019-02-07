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Все про:ДТП (5439) ограбление (1199) Одесская область (1682) Аброськин (488)

 Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин обнародовал информацию про ограбление в Одесской области - скрываясь с места преступления злоумышленники попали в ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Аборськин подчеркнул: "07.02.2019, в 3:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в поселке  Белгород-Днестровского района. Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине, 1961 г.р., сковал руки наручниками и веревкой и похитили более 12 тысяч долларов США, 30 тысяч грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение.

Через некоторое время эти преступники были найдены.

После совершения разбойного нападения преступники, двигаясь по трассе Одесса-Киев из-за тяжелых погодных условий, гололеда, попали в ДТП.

Один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения. Им оказали первичную помощь обычные граждане, над которым они привыкли издеваться и грабить. При осмотре места происшествия были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения".

Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция 01
Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3110595
 
   
 Топ комментарии
 
Скрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5235 Хотелось бы, чтобы всех, такого рода, негодяев, ждала такая участь...
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Собаке - собачья смерть в придорожном кювете.

Выродки напали на беззащитных стариков: мало того, что ограбили их, так ещё издевались, истязали ограбленных...
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Хотелось бы, чтобы всех, такого рода, негодяев, ждала такая участь...
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Собаке - собачья смерть в придорожном кювете.

Выродки напали на беззащитных стариков: мало того, что ограбили их, так ещё издевались, истязали ограбленных...
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премия дарвина выдана
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Москвич, був такий тазик в кінці 80-х, дивно що він може проїхати з Одеси до Києва.
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кажется я ето чудо совейского кастрюлепрома даже где то видел
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помню даже - мой дружок на неотложке водилой работал,
очень гордился когда пересел в ету тачанку, такого же цвета кстати....
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Вот оно этого стоило?
Вот просто зубами язык прикусила, чтоб народными пословицами не начать сыпать.
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сыпте, мо кого другого заставит задуматься....
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Я ни у кого ничего не воровал, ехал по этой дороге, за что меня наказывать?
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иногда глубокие канавы и деревья около дороги эфективно помогает отчистить Мир от мерзоты.
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Конкретно в данном случае лимит терпения Бога был ищерпан.Ответочка прилетела!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСкрываясь с места преступления, трое грабителей попали в ДТП на Одесчине - один скончался, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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