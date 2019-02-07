 СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.
"По имеющейся информации лицо с такими установочными данными является членом незаконного вооруженного формирования так называемых Л\ДНР", - сообщили в СБУ.
Ранее Радио Свобода сообщало, что гражданин Чехии Павел К. обвиняется прокуратурой этой страны по статье "терроризм". Из чешских СМИ стало известно, что его полное имя - Павел Кафка.
Не менее двух граждан Чехии чешские правоохранительные органы обвиняют в терроризме. За участие в боевых действиях на Донбассе в составе группировок "ЛНР" и "ДНР" им грозит до 15 лет лишения свободы.
- Да, офобенно грефневая...
😉
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тоисть в УКРАИНССКУЮ ТЮРЬМУ!
А почему не Кафка П.?
Даже в традиционно гуманной судебной системе Франции за причастность к террористическим актам виновных в осуществлении террора приговаривают почти всегда к пожизненному сроку. И это абсолютно правильно.
Справедливое и законное наказание за терроризм - это 25-35 лет заключения с обязательным привлечением к тяжёлому физическому труду на промышленном производстве в горно-рудной промышленности, в спецтюрьме.
К гадалке не ходи...