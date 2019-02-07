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 СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов. ФОТО

Служба безопасности Украины подтвердила, что гражданин Чехии Павел Кафка воевал на стороне российских гибридных сил на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.

"По имеющейся информации лицо с такими установочными данными является членом незаконного вооруженного формирования так называемых Л\ДНР", - сообщили в СБУ.

СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Ранее Радио Свобода сообщало, что гражданин Чехии Павел К. обвиняется прокуратурой этой страны по статье "терроризм". Из чешских СМИ стало известно, что его полное имя - Павел Кафка.

Не менее двух граждан Чехии чешские правоохранительные органы обвиняют в терроризме. За участие в боевых действиях на Донбассе в составе группировок "ЛНР" и "ДНР" им грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3110576
 
   
 Топ комментарии
 
в Чехии 15шка светит.тут 5 лет максимум
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Еще одного любителя кацапского мира вздрючат. Чтобы другим неповадно было...
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Натуральный придурок этот Павел Кафка, как будто полоумный персонаж с раздвоенной личностью из произведений его однофамильца Франца Кафки...
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в Чехии 15шка светит.тут 5 лет максимум
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- Вам нравится Кафка?
- Да, офобенно грефневая...
😉
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ПЬЯТЬ ЛЕТ его тело на просвищения остальным !
.
тоисть в УКРАИНССКУЮ ТЮРЬМУ!
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небось и невесту там себе подыскал? местные чешки не дают СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов - Цензор.НЕТ 186

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Это какой гермафродит,просматриваются черты мордовской женщиныСБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов - Цензор.НЕТ 4070
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Точно подметили, уважаемый Беер : был поражён и возмущён до глубины души тем, что даже даунбассовско-российские террористы, которые устраивали взрывы и террористические в мирных городах, получали в украинских судах смехотворные сроки 6 и 8 лет, вместо пожизненного срока или хотя бы 25-30 лет л/с...

Даже в традиционно гуманной судебной системе Франции за причастность к террористическим актам виновных в осуществлении террора приговаривают почти всегда к пожизненному сроку. И это абсолютно правильно.
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Просто в украинской тюрьме этих террористов зеки обслужат специальным образом, и им те 6 лет покажутся более длинными чем 15 лет в чешской или французской тюрьме.
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Наказание должно исполняться по закону, а отбивать почки осуждённому ногами и руками сидящих в тюрьме уголовников - это такое же уголовное преступление, как и терроризм.

Справедливое и законное наказание за терроризм - это 25-35 лет заключения с обязательным привлечением к тяжёлому физическому труду на промышленном производстве в горно-рудной промышленности, в спецтюрьме.
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Еще одного любителя кацапского мира вздрючат. Чтобы другим неповадно было...
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23 августа 1968 его папа помогал садиться совковьім иропланам в аеропорту Праги.
К гадалке не ходи...
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В Чехии очевидно его ждёт "Процесс" ... хоть он и не Франц !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов. ФОТО
 
 
 
 
 
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