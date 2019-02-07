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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Деятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Прокуратурой Полтавской области прекращена деятельность масштабной нарколаборатории в Украине по изготовлению метадона - задержаны 3 человека, изъято более 20 кг наркотических средств на сумму почти 33 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратурой Полтавской области совместно с оперативными работниками СБУ разоблачили самую масштабную в Украине нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства метадон.

Во время обыска домовладения обнаружено и изъято более 20 кг наркотических средств на общую сумму почти 33 млн грн, 160 литров вещества из которой в дальнейшем изготавливали метадон, а также оборудования с помощью которого производился наркотическое средство.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека, причастных к совершению указанного незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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Деятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 01
Деятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 02
Деятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 03
Деятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3110568
 
 
 Топ комментарии
 
я чув це, по фм - (гендерна рівність)))) може цигане), або кавказці)))))))))) Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7224
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я чув це, по фм - (гендерна рівність)))) може цигане), або кавказці)))))))))) Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7224
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Полтавщина, Кіровоградщина, Херсонщина, Сумщина - вотчини "Батьківщини" Там - бетон, все контролюється ними.
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Скормити його всім хто його виготовляв збував і мав з цього гроші.
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На такому заробляти це смерть, це не людського, не святого.
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Поки не буде пожиттєвого терміну покарання (мінімум 15...20 років) за розробку і розповсюдження наркотичних речовин ніякого еффекту від боротьби з наркоманією в Україні не буде... відкупляться й далі будуть продовжувати займатися виготовленням наркотичних речовин і їх розповсюдженням...
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«мадамТрамадол» продовжує "заробляти" на тендерних угодах і сьогодні, хай іне в таких об'ємах, як раніше. http://www.fttc.com.ua/2016/11/kak-tatyana-bahteeva-nauchilas-lechit-fistalem-i-ahmetovym/
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДеятельность масштабной нарколаборатории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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