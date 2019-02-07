EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  868  14
Все про:ГПУ (9001) наркотики (1452) Полтавщина (468)

 Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Прокуратурой Полтавской области прекращена деятельность масштабной нарколаборатории в Украине по изготовлению метадона - задержаны 3 человека, изъято более 20 кг наркотических средств на сумму почти 33 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратурой Полтавской области совместно с оперативными работниками СБУ разоблачили самую масштабную в Украине нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства метадон.

Во время обыска домовладения обнаружено и изъято более 20 кг наркотических средств на общую сумму почти 33 млн грн, 160 литров вещества из которой в дальнейшем изготавливали метадон, а также оборудования с помощью которого производился наркотическое средство.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека, причастных к совершению указанного незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2018 правоохранители прекратили работу 45 ОПГ наркоторговцев. ИНФОГРАФИКА

Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 01
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 02
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 03
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3110568
 
 
 Топ комментарии
 
я чув це, по фм - (гендерна рівність)))) може цигане), або кавказці)))))))))) Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7224
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я чув це, по фм - (гендерна рівність)))) може цигане), або кавказці)))))))))) Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7224
 показать весь комментарий
 
 
Полтавщина, Кіровоградщина, Херсонщина, Сумщина - вотчини "Батьківщини" Там - бетон, все контролюється ними.
 показать весь комментарий
 
Скормити його всім хто його виготовляв збував і мав з цього гроші.
 показать весь комментарий
 
 
На такому заробляти це смерть, це не людського, не святого.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДеятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх