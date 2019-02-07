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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1526) Николаевская область (822) ГФС (3085)

 Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота партию товаров промышленного и бытового назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 01

В рамках проведения операций "Сеть", "Строитель" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что должностные лица предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой и розничной торговли товарами для строительства, умышленно уклонились от уплаты налогов в значительных размерах. Около 70-80% товара покупалось за наличные, без документального отражения и в дальнейшем реализовывалось аналогичным образом через собственные магазины и интернет - магазин.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 02
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 03
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 04

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Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 05
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 06

По результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигуранта обнаружены товары промышленного и бытового назначения стоимостью более 20,1 млн грн, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,3 млн грн, печати и черновая бухгалтерия.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 07

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Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 08
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 09
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 10

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Проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3110549
 
 
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Похоже, поддерживали село. А это - никак нельзя делать.
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"Обожнюю конкуренцію на маркетплейсах..."(с)
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МОЖЕТ НАЛОГОВАЯ ЗАЙМЕТСЯ ЧИНУШАМИ С КАБ МИНА ИХНИМИ УСПЕШНЫМИ ЖЕНАМИ ТЕЩАМИ
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зачем - проще мелких барыжников щемить - дешево и сердито и покрышевать можно Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения - Цензор.НЕТ 133
а рошенки ещё и пристрелить могут -- а это бобобо Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения - Цензор.НЕТ 7924
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Торговали хозяйственными и бытовыми товарами? Страшные преступники! Нет чтоб пилить бюджет, через ротердамы плюсы минусы тарифы населению накручивать, дороги из говна по цене золота строить, выгонять бюджетные деньги на кипрские офшоры, ну, одним словом, делать настоящий бизнес, так они, гады, через интернет магазины строительные товары продавали. Спекулянты чортовы!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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