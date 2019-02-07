 Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местного жителя 5 тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленница обещала "решить вопрос" о непринятии правоохранителями, в частности сотрудниками СБУ, меры реагирования на действия мужчины по противоправной легализации иностранцев на территории нашего государства.
Деньги должен был передать посредник, которого сотрудники СБУ задержали на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки. Позже, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, была задержана чиновница Госмиграции.
Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.