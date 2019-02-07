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 Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке специалиста одного из районных секторов управления Государственной миграционной службы в Винницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местного жителя 5 тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленница обещала "решить вопрос" о непринятии правоохранителями, в частности сотрудниками СБУ, меры реагирования на действия мужчины по противоправной легализации иностранцев на территории нашего государства.

Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ 02

Смотрите: Чиновницу Миграционной службы в Донецкой области задержали в туалете при получении 6 тыс. грн взятки. ФОТО

Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ 03

Деньги должен был передать посредник, которого сотрудники СБУ задержали на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки. Позже, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, была задержана чиновница Госмиграции.

Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ 04

Также смотрите: Чиновник Госмиграции, требовавший 5 тыс. долл. у иностранки за разрешение на проживание, задержан на Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3110531
 
   
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Конфисковывать все и деньги в бюджет, нечего жалеть всех подряд.
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яке ВОНО кривоногеньке та скверненьке-а гребе грошенята не хило
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Эээ, задержали какое то тело на улице, потом пришли к девахе с синими тапками и сказали шо он ей бабки нес. А еще типа эти деньги в сбу должны были заехать шобы тело не трогали. Я все правильно понял?
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да! ви правильно поняли - но главное в этой истории - синие тапки.
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Решается вопрос о сообщении подозрения...Что?!А если не решат вопрос о сообщении,подозрение выдвигать не будут?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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