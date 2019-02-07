 Чиновница Госмиграции задержана на Виннитчине на получении 5 тыс. долл. взятки через посредника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местного жителя 5 тысяч долларов. За указанную сумму злоумышленница обещала "решить вопрос" о непринятии правоохранителями, в частности сотрудниками СБУ, меры реагирования на действия мужчины по противоправной легализации иностранцев на территории нашего государства.

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Деньги должен был передать посредник, которого сотрудники СБУ задержали на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки. Позже, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, была задержана чиновница Госмиграции.

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Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.