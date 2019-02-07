 Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что в г. Славянске один из местных жителей на арендованной территории осуществляет хозяйственную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации древесины без наличия государственной регистрации как субъекта хозяйствования и надлежащих разрешительных документов.





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По результатам проведенных мероприятий изъято 470 куб. метров древесины и оборудование общей ориентировочной стоимостью более 1,8 млн грн.





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Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

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