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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1526) Донецкая область (4201) ГФС (3085)

 Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, в Донецкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию древесины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 01

В частности, было установлено, что в г. Славянске один из местных жителей на арендованной территории осуществляет хозяйственную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации древесины без наличия государственной регистрации как субъекта хозяйствования и надлежащих разрешительных документов.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 02
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 03

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Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 04
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 05
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 06

По результатам проведенных мероприятий изъято 470 куб. метров древесины и оборудование общей ориентировочной стоимостью более 1,8 млн грн.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 07
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 08

Также смотрите: Крупная партия фальсифицированных сигарет, предназначенная для незаконного перемещения в Румынию, изъята в Черновицкой области. ФОТО

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 09

Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

Также читайте: Пособник и организатор конвертационного центра предстанут перед судом в Ивано-Франковской области

Источник: https://censor.net.ua/p3110524
 
 
 Топ комментарии
 
там изъяли, здесь изъяли , десятки сообщений в день, то конвертценгтры закорывают, то нелегальных игр центры на сотни миллионов, так каждый день,но в бюджете от этого НОЛЬ
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Повадки бандитов в погонах за пять лет ничуть не изменились
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Люди делали доброе дело,деньги вложили.Грызуны аваковские отняли.Узаконненое беззаконие.Человек разорён.Аваков Лукавит,он чётко будет поддерживать однотурового.Бандит бандиту глаз не выклюет
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Прокляті спікулянти незахотіли дрова в Європу відправити? Так іім і треба.
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Это всё шло в ОРДЛО для строительства блиндажей, а осело здесь на подконтрольной територрии.
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Надеюсь тщательное расследование выведет налоговиков прямо в лес, а из лесу прямо на крышу какого ни будь государственного органа с громкой табличкой - налоговая.
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там изъяли, здесь изъяли , десятки сообщений в день, то конвертценгтры закорывают, то нелегальных игр центры на сотни миллионов, так каждый день,но в бюджете от этого НОЛЬ
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это все крыше - она - это точно не бюджет Податківці вилучили з незаконного обігу на Донеччині 470 кубометрів деревини - Цензор.НЕТ 6417
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Крыше тоже отломилось, но там суммы о которых она и мечтать не смеет.
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Повадки бандитов в погонах за пять лет ничуть не изменились
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на західній Україні в ж.д. можна кожен день в двадцять разів більше "ізімать древісіни із абароота "
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шо такое - не поделились?
опг менты сильно против )))
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Люди делали доброе дело,деньги вложили.Грызуны аваковские отняли.Узаконненое беззаконие.Человек разорён.Аваков Лукавит,он чётко будет поддерживать однотурового.Бандит бандиту глаз не выклюет
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як це незаконий оборот. Хіба воно крадене ?на колодах бірки державні видно з лісу точно продане
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не отстегнули каму надо = вот и менты поработали = завтра пара будок у ментовских вырастет
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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