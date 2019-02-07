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 За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Андрей Мурашкин, адвокат и советник главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, за неделю до нападения на Катерину Гандзюк сдал Алексею Левину, которого теперь подозреваю в организации убийства, элитную базу отдыха на море за 500 гривен в месяц.

О связи между Мангером и Левиным удалось узнать журналистам расследовательской программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мангер публично утверждает, что никак не связан с предполагаемым организатором убийства Гандзюк.

Журналисты выяснили, что 25 июля 2018 года, за неделю до нападения на активистку, Левин взял в аренду элитный гостиничный комплекс с пляжем в Лазурном Херсонской области. Аренда отеля Oasis Beach с 57 номерами, сутки в каждом из которых стоят больше 2000 гривен, обходится предполагаемому организатору убийства в 500 гривен в месяц. Договор заключен сроком на 7 лет.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 01

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 02

Отель Oasis Beach. Фото "Радіо Свобода".

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 03

Договор о передаче в аренду отеля Oasis Beach

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Арендодатель – советник и адвокат главы Херсонского облсовета Мангера Андрей Мурашкин. Он отказался объяснять, почему сдал Левину комплекс так дешево, сославшись на коммерческую тайну. И заявил, что не мог знать ни о криминальном прошлом арендатора, ни о его преступных планах.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 04

Удостоверение Андрея Мурашкина, советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Фото "Радіо Свобода".

Глава Херсонского облсовета Мангер утверждает, что не знал о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации убийства Левиным.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 05

Владислав Мангер, глава Херсонского облсовета.

При этом законность нахождения комплекса Oasis Beach в руках юриста Мурашкина тоже под сомнением. Бизнесмен из Херсона Леонид Аврамков, построивший комплекс в 2014 году, говорит, что стал жертвой рейдерского захвата. Это дело сейчас расследует местная прокуратура.

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Напомним, ранее отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/p3110521
 
 
 Топ комментарии
 
А почему луцик молчит???????????? не знает??????????? знает просто свои
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А куда должны были пойти скрытые доходы - Мангеру или в партийную ячейку "Батькивщины"?.... За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2393
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Вот и смотрим.
Глава облсовєта от "Батьківщини" судя по-всему заказал ту нещасную.
А виноват как всегда Порошенко с сином.
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А почему луцик молчит???????????? не знает??????????? знает просто свои
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он же картавит и алкоголик, пока выговорит так и забыть может
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Он придумывает каким способом янЫка к Небесной сотне примазать!
Приписать его пока он ещё живой или замочить,а потом вместе с беркутами его вписать в Небесную сотню!
А там жеж ещё Семонянин,Азиров,Курочкин и т.д.
Так шо главному прокурору под позывным"очковая змея",некогда над такой ерундой голову ломать!
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Дело нужно срочно перепоручить надёжным и серьёзным людям.
За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9233
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А куда должны были пойти скрытые доходы - Мангеру или в партийную ячейку "Батькивщины"?.... За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2393
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Вот и смотрим.
Глава облсовєта от "Батьківщини" судя по-всему заказал ту нещасную.
А виноват как всегда Порошенко с сином.
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На каждом олигархе не один десяток загубленных жизней. И это не метафора, а реальная статистика жизни.
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Счас нешанована Юлія Володимирівна, як завжди з чесними очима і прокуреним голосом зробить чергову заяву про злочинну владу, необхідність зниження вдвічі ціни на газ її власного виробництва, любов до всіх нас рідних і т.п.... А щодо того бувшого голови облради то вона завжди знала, що він є негідник і бандит. І тому вона ще два тому вже виключила його з рядів своєї партії чесних борців за благо народу України під назвою "Родіна"...😕
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Президиум политсовета партии "Батькивщина" удовлетворил заявление председателя Херсонского облсовета, руководителя Херсонской городской организации "Батькивщины" Владислава Мангера о приостановлении членства в партии с 1 февраля 2019 года
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а от тобі і заказчик намалювався-тільки це не юрист канешно
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А теперь порохоботы от души отрываются на юлеботах.... Поехали!
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ну це зрозуміло , що вони всі між собою знаються , але мені здається ,що голова обласної ради може здавати в оренду приміщення ,які знаходяться в обласній раді на балансі ,хіба ні ? і вроді ж Катю за ліс вбили ,так можна і на садового навішати ,він на неї теж бочку котив.
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так она всем властьимущим мешала, где баблосы там партийность стирается...
что петя, что юля - один хрен...
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Это юрист того самого Мангера, который из "Батькивщины" ? Юльки Тимошенко однопартиец ?
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Все більше скидається на те, що ані Мангер, ані навіть Левін ні до чого у цій справі, плокулол "натягує сову на глобус", щоб не вийти на бепепешника. А ці вищезгадані пани лише звичайні як для України пристосуванці-євреї, трохи містечкові і, як зазвичай, дебело вороваті. Але до справи Гандзюк стосунку не мають.
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Как-то неуклюже ты тимошонку отбелить пытаешься. Тебе денег, за такую работу, не заплатят.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО
 
 
 
 
 
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