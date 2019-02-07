EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  7390  53
Все про:ВР (22641) депутат (2611)

 Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля. ФОТОрепортаж

7 февраля Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО, а также запрет гражданам РФ быть наблюдателями на выборах. Кроме того, народные избранники поддержали законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направили его на рассмотрение в Конституционный суд.

День работы ВР 7 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 01
Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 02

Президент Порошенко выступает перед нардепами перед голосованием за изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 03

Ему аплодируют как народные депутаты, так и члены правительства

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 04

В правительственной ложе присутствует отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 05

Глава государства после выступления занял место в президиуме. Что-то обсуждают Генпрокурор Луценко и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 06

Историческое голосование по закреплению в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 07

Его успешному итогу апплодируют министры и нардепы

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 08

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравляет Президента Порошенко с успешным голосованием

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 09

Сам глава государства показывает, что результат достигнут

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 10

И что-то говорит заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 11

Генпрокуро Луценко что-то объясняет Алексею Скрипнику из "Самопомочи", а Антон Геращенко из "Народного фронта" внимательно слушает

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 12

Лидер "радикалов" Олег Ляшко надел экстравагантный алый галстук

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 13
Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 14

Внефракционный нардеп Безбах считает, что голосование в ВР по изменениям в Конституцию является профанацией и частью предвыборной кампании Президента Порошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 15

Генпрокурор Луценко "ведет прием депутатов"

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 16

Нардепы Березкин ("Воля народа") и Зубик ("Видродження")

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 17

"Радикал" Рыбалка эмоционально общается с коллегой. Слева от него - Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 18

По центру - представитель Президента в Раде Ирина Луценко, которая сегодня перепутала текст доклада во время выступления в Раде. За ней - нардеп и кандидат в президенты Ольга Богомолец. Справа - сын Президента Алексей Порошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 19

Нардеп от БПП Игорь Грынив жмет руку "оппоблоковцу" Новинскому. Слева от него улыбается еще один член БПП Сергей Березенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 20

Нардеп Герега надел синий пиджак и что-то уверенно объясняет коллеге

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 21

Нардеп Власенко ("Батькивщина") секретничает с лидером партии Юлией Тимошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 22

Задумалась Ирина Луценко

Фото: Наталия Шаромова.

Источник: https://censor.net.ua/p3110520
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной исторический шаг Украины в сторону НАТО и ЕС.
Кацапов рвёт на части, президент улыбается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
фу, гыдота
 показать весь комментарий
 
 
У тебя понятно дело нет радости. Тебе бы хотелось Украину к рашке присоединить?
 показать весь комментарий
 
 
Жмет руку суке православному не Грынив, а Березенко. Но разница небольшая.
 показать весь комментарий
 
 
Характерные отношения между бпп и оппоблоком. А публично чуть не до смертоубийства. Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля - Цензор.НЕТ 4297
 показать весь комментарий
 
 
"Нардеп от БПП Игорь Грынив жмет руку "оппоблоковцу" Новинскому - це щоб ніхто не здогадався, що головний стратег найсолодшого та нечисть - закляті вороги. Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля - Цензор.НЕТ 7769
 показать весь комментарий
 
 
А хто там закляті вороги?
Тимошенко шле повітряні поцілунки Вілкулу та Новінському в залі Верховної ради.

https://www.facebook.com/azdriy.dzundzia.3/videos/421470725057721/
 показать весь комментарий
 
 
то як же ж так, що з ним усі цілуються, а впливові особи Держави досі не позбули його українського громадянства? Прецидент є, ми знаємо, як оперативно це можна зробити, коли є бажання.
 показать весь комментарий
 
 
По поцілунках на відео не схоже, що інші претенденти налаштовані на якісь рішучі дії проти Вілкулів-Новінських.
 показать весь комментарий
 
мене не цікавить, на що налаштовані інші претенденти, за яких я не збираюся голосувати. Мене цікавить, що зробив проти Вілкулів-Новінських теперішній през, який має усі можливості... Кивати на інших не є відповіддю на питання.
 показать весь комментарий
 
Це не рука Гриніва, а того молодика, який за ним стоїть.
https://www.youtube.com/watch?v=j7xQeybH1B0


 показать весь комментарий
 
Не молодык, а потужный соевый реформатор из каманды Лени-космоса
 показать весь комментарий
 
 
не знаю хто то є, але руку тягне, тягне. Переживаю щоб ноги не протягнув..
 показать весь комментарий
 
Так, не Гринів тисне руку Новинському, а Березенко. Автор тексту дальтонік, не розрізняє кольори.
 показать весь комментарий
 
 
С каким удовольствием я пожал руку своему коллеге, выиграв дело в суде, против его клиента, высказав радость по поводу "торжества справедливости"... Вы не представляете, какая у него была физиономия... Вроде уксуса хлебанул...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть какая-то польза от шайки воров
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
БЛЕФ - это ключевое слово, которое отражает суть происходящего в Украине.БЛЕФ - прошедшие "революции", БЛЕФ - "реформы", БЛЕФ - "люстрация", БЛЕФ - "борьба с коррупцией", БЛЕФ - "АТО", БЛЕФ - "демократия", БЛЕФ - "народные депутаты" и т.д. Похоже, что и вся Украина как государство - сплошной БЛЕФ...


 показать весь комментарий
 
 
Самый главный БЛЕФ- это Yuriy Yurieff под украинским флагом.
 показать весь комментарий
 
Очередной исторический шаг Украины в сторону НАТО и ЕС.
Кацапов рвёт на части, президент улыбается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как нормальный человек может даже просто подумать о голосовании за Порошенко?
Обещалось - доллар по 10. Имеем - 28.
Обещалось - продать бизнес. Вместо одного магазина «Рошен» в Киеве появилось 42.
Обещалось - борьба с олигархами. Имеем - Роттердам + и прочие схемы.
Обещалось - закончить войну за две недели. Имеем - пять лет войны и десятки тысяч погибших.
Обещалось - побороть кумовство и привнести в украинскую политику европейские стандарты. Имеем - генеральный прокурор - кум, министр информации - кум, сын - депутат ВР, председатель налогового комитета ВР - сотрудник корпорации «Рошен», глава СБУ - начальник службы безопасности корпорации «Рошен».
Обещалось - побороть коррупцию. Имеем - панамские офшоры, военные контракты «ленинской кузни».
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Потоцкий, а можно поинтересоваться Вашими предпочтениями? Только не вилять, а конкретного человека из уже имеющихся кандидатов. Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
А какие могут быть "предпочтения" у "батрака"? На кого укажут, за того и "тянуть" будет...
 показать весь комментарий
 
 
Только что ********* это на россия1 зачитывала вслух...Вы переписали*)
 показать весь комментарий
 
 
Конечно демократия это хорошо, но только в нашей стране держат целый Жопоблок который выступает с явно антиукраинской политикой, хотя в другой стране они б сидели в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
Ты в каком классе учишься, сажальщик? Сажать нужно тех, кто за гречку это дерьмо втулил в Раду. Но такой статьи нет.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем ей голосовать, создавать законы, она всегда в опозиции, ей только президентом надо стать, а работать она не хо.
 показать весь комментарий
 
 
Кому п..лишь ласковая свыня?https://news.liga.net/politics/video/kto-golosoval-protiv-kursa-ukrainy-v-es-i-nato-poimenno---video
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коли вже Барига купе собі пристойний костюм,сидить на ньому все як на корові седло.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе в нём не нравится только его костюм?...
Тогда он... то что тебе надо...
 показать весь комментарий
 
Юрик и Кротик поругались))) два зрадоботика поссорились))) зверюшки куснули друг друга не успев понять что свои в общей клоунской задаче.
 показать весь комментарий
 
 
А Супрун на должность они назначать не будут?
Или не для того снимали чтоб назначать?
 показать весь комментарий
 
14-й пункт прикінцевих положень, котрий викинули з Конституції.
"Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України."
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь что штатовские базы просто будут постоянно Радість Порошенка, посмішка "опоблоківця" Новинського та роздуми Безбаха про рух України в НАТО, - день роботи ВР 7 лютого - Цензор.НЕТ 7312
 показать весь комментарий
 
 
Рішення позитивні і для України потрібні.

Погано, що не два, чи три, роки тому, а у рік виборів... І це не залишиться поза увагою.
І ще дивний гарний настрій у московського орка новинського. З чого б це?...
 показать весь комментарий
 
 
а его обещали не трогать = и видимо дать свалить на истерическую родину Радість Порошенка, посмішка "опоблоківця" Новинського та роздуми Безбаха про рух України в НАТО, - день роботи ВР 7 лютого - Цензор.НЕТ 1738
 показать весь комментарий
 
 
какие все интелектуальные рыла Радість Порошенка, посмішка "опоблоківця" Новинського та роздуми Безбаха про рух України в НАТО, - день роботи ВР 7 лютого - Цензор.НЕТ 252
ну хоть не дерутся - и то ладно Радість Порошенка, посмішка "опоблоківця" Новинського та роздуми Безбаха про рух України в НАТО, - день роботи ВР 7 лютого - Цензор.НЕТ 2876
 показать весь комментарий
 
 
7 февраля Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО
=====================================================================

ЕСЛИ РЕШЕНИЕ НА КУРС В ЕС и НАТО ПРИНЯТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ПОСЛЕ 5 лет ПРАВЛЕНИЯ

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС КУДА 5 лет ЭТА ВЛАСТЬ ВЕЛА УКРАИНУ?

И ТУТ ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН ПОРОШЕНКО ПОНИМАЯ НАСКОЛЬКО ДЛЯ ПУТИНА ЭТИ ВОПРОСЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ НЕ ХОТЕЛ РИСКОВАТЬ СВОИМ БИЗНЕСОМ В РАСЕИ

ВЕДЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА ....................................

ДЛЯ СТРАН ЕС и НАТО САМОЕ ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ

А ТАКЖЕ, НАЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.......................................

И ОБ ЭТОМ УЖЕ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЧИНЫ ЕС и НАТО

НО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НЕВОЗМОЖНЫ ПРИ НАЛИЧИИ КОРРУПЦИИ В СТРАНЕ

НИКТО ИЗ ИНВЕСТОРОВ НЕ ХОЧЕТ РИСКОВАТЬ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КОРРУПЦИЯ - ЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ПОРОШЕНКО ПОБРОСАЛИ СВОЙ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ПИЗНЕС, НО НИКАК НЕ РАДИ КОПЕЕЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ В АП

ТАКЖЕ НАИВНО ДУМАТЬ, ШО ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ РАДИ ТОГО, ШОБЫ ПРОСТОЙ НАРОД СТАЛ "ЖИТИ ПО НОВОМУ"

ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС и НАТО РЕШЕНИЕ РАССЧИТАННОЕ НА ЛОХОВ - ПРИНЯТО ТОЛЬКО ПОД ВЫБОРЫ

А ШО ИМ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ ОНИ НЕ МОГУТ

ПОСКОЛЬКУ У ВЛАСТИ ПРИВЫКШИЕ ПРОДАВАТЬ и ВОРОВАТЬ ТОРГОВЫЕ ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ПОРОШЕНКО

ЭТА ВЛАСТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ НАЛАДИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ и УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

НУ КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ, ЕСЛИ У ВЛАСТИ НЕ ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИСТЫ и ЮРИСТЫ

А ТОРГАШИ, ПРИВЫКШИЕ РАБОТАТЬ НА СВОЙ КАРМАН

ПРЕЗИДЕНТ - ТОРГАШ ВЛАДЕЛЕЦ ФАБРИК, ПРЕДПРИЯТИЙ ...................................

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТОРГАШ ТРУСЕЛЯМИ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ЕЩЕ и БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ

ГЛАВА СБУ - ЛИЧНЫЙ ШОФЕР ПОРОШЕНКО

ГЕНКПЛОКУЛОЛ - БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ

ТАК ШО НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В СУЩЕСТВЕННОМ УХУДШЕНИИ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО НЕТ.

ПОЭТОМУ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОСТОГО НАРОДА ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСОВАТЬ ШОБЫ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО ДО КАКОГО ЦИНИЗМА ДОШЕЛ ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ

КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ШО В ЕС и НАТО НЕ ПРИНИМАЮТ СТРАНЫ ГДЕ ЕСТЬ ТОП КОРРУПЦИЯ

И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЕС и НАТО

НЕУЖЕЛИ У НАС В УКРАИНЕ НАЙДУТСЯ ЛОХИ КОТОРЫЕ НА ЭТОТ РАЗВОД ПОВЕДУТСЯ?
 показать весь комментарий
 
 
они вам дуракам говорят = хотите в ЕС не выбирайте порохню и старые рожи!!!! Радість Порошенка, посмішка "опоблоківця" Новинського та роздуми Безбаха про рух України в НАТО, - день роботи ВР 7 лютого - Цензор.НЕТ 3940
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРадость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх