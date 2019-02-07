 Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 7 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Президент Порошенко выступает перед нардепами перед голосованием за изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО
Ему аплодируют как народные депутаты, так и члены правительства
В правительственной ложе присутствует отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
Глава государства после выступления занял место в президиуме. Что-то обсуждают Генпрокурор Луценко и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк
Историческое голосование по закреплению в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО
Его успешному итогу апплодируют министры и нардепы
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравляет Президента Порошенко с успешным голосованием
Сам глава государства показывает, что результат достигнут
И что-то говорит заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид
Генпрокуро Луценко что-то объясняет Алексею Скрипнику из "Самопомочи", а Антон Геращенко из "Народного фронта" внимательно слушает
Лидер "радикалов" Олег Ляшко надел экстравагантный алый галстук
Внефракционный нардеп Безбах считает, что голосование в ВР по изменениям в Конституцию является профанацией и частью предвыборной кампании Президента Порошенко
Генпрокурор Луценко "ведет прием депутатов"
Нардепы Березкин ("Воля народа") и Зубик ("Видродження")
"Радикал" Рыбалка эмоционально общается с коллегой. Слева от него - Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"
По центру - представитель Президента в Раде Ирина Луценко, которая сегодня перепутала текст доклада во время выступления в Раде. За ней - нардеп и кандидат в президенты Ольга Богомолец. Справа - сын Президента Алексей Порошенко
Нардеп от БПП Игорь Грынив жмет руку "оппоблоковцу" Новинскому. Слева от него улыбается еще один член БПП Сергей Березенко
Нардеп Герега надел синий пиджак и что-то уверенно объясняет коллеге
Нардеп Власенко ("Батькивщина") секретничает с лидером партии Юлией Тимошенко
Задумалась Ирина Луценко
Фото: Наталия Шаромова.
Сьогодні - є.
Тимошенко шле повітряні поцілунки Вілкулу та Новінському в залі Верховної ради.
https://www.facebook.com/azdriy.dzundzia.3/videos/421470725057721/
https://www.youtube.com/watch?v=j7xQeybH1B0
Кацапов рвёт на части, президент улыбается.
https://www.youtube.com/watch?v=j7xQeybH1B0
Обещалось - доллар по 10. Имеем - 28.
Обещалось - продать бизнес. Вместо одного магазина «Рошен» в Киеве появилось 42.
Обещалось - борьба с олигархами. Имеем - Роттердам + и прочие схемы.
Обещалось - закончить войну за две недели. Имеем - пять лет войны и десятки тысяч погибших.
Обещалось - побороть кумовство и привнести в украинскую политику европейские стандарты. Имеем - генеральный прокурор - кум, министр информации - кум, сын - депутат ВР, председатель налогового комитета ВР - сотрудник корпорации «Рошен», глава СБУ - начальник службы безопасности корпорации «Рошен».
Обещалось - побороть коррупцию. Имеем - панамские офшоры, военные контракты «ленинской кузни».
Тогда он... то что тебе надо...
Или не для того снимали чтоб назначать?
"Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України."
Погано, що не два, чи три, роки тому, а у рік виборів... І це не залишиться поза увагою.
І ще дивний гарний настрій у московського орка новинського. З чого б це?...
ну хоть не дерутся - и то ладно
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ЕСЛИ РЕШЕНИЕ НА КУРС В ЕС и НАТО ПРИНЯТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ПОСЛЕ 5 лет ПРАВЛЕНИЯ
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС КУДА 5 лет ЭТА ВЛАСТЬ ВЕЛА УКРАИНУ?
И ТУТ ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН ПОРОШЕНКО ПОНИМАЯ НАСКОЛЬКО ДЛЯ ПУТИНА ЭТИ ВОПРОСЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ НЕ ХОТЕЛ РИСКОВАТЬ СВОИМ БИЗНЕСОМ В РАСЕИ
ВЕДЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА ....................................
ДЛЯ СТРАН ЕС и НАТО САМОЕ ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ
А ТАКЖЕ, НАЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.......................................
И ОБ ЭТОМ УЖЕ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЧИНЫ ЕС и НАТО
НО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НЕВОЗМОЖНЫ ПРИ НАЛИЧИИ КОРРУПЦИИ В СТРАНЕ
НИКТО ИЗ ИНВЕСТОРОВ НЕ ХОЧЕТ РИСКОВАТЬ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КОРРУПЦИЯ - ЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ПОРОШЕНКО ПОБРОСАЛИ СВОЙ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ПИЗНЕС, НО НИКАК НЕ РАДИ КОПЕЕЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ В АП
ТАКЖЕ НАИВНО ДУМАТЬ, ШО ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ РАДИ ТОГО, ШОБЫ ПРОСТОЙ НАРОД СТАЛ "ЖИТИ ПО НОВОМУ"
ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС и НАТО РЕШЕНИЕ РАССЧИТАННОЕ НА ЛОХОВ - ПРИНЯТО ТОЛЬКО ПОД ВЫБОРЫ
А ШО ИМ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ ОНИ НЕ МОГУТ
ПОСКОЛЬКУ У ВЛАСТИ ПРИВЫКШИЕ ПРОДАВАТЬ и ВОРОВАТЬ ТОРГОВЫЕ ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ПОРОШЕНКО
ЭТА ВЛАСТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ НАЛАДИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ и УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
НУ КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ, ЕСЛИ У ВЛАСТИ НЕ ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИСТЫ и ЮРИСТЫ
А ТОРГАШИ, ПРИВЫКШИЕ РАБОТАТЬ НА СВОЙ КАРМАН
ПРЕЗИДЕНТ - ТОРГАШ ВЛАДЕЛЕЦ ФАБРИК, ПРЕДПРИЯТИЙ ...................................
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТОРГАШ ТРУСЕЛЯМИ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ЕЩЕ и БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ
ГЛАВА СБУ - ЛИЧНЫЙ ШОФЕР ПОРОШЕНКО
ГЕНКПЛОКУЛОЛ - БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ
ТАК ШО НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В СУЩЕСТВЕННОМ УХУДШЕНИИ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО НЕТ.
ПОЭТОМУ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОСТОГО НАРОДА ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСОВАТЬ ШОБЫ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО.
КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ШО В ЕС и НАТО НЕ ПРИНИМАЮТ СТРАНЫ ГДЕ ЕСТЬ ТОП КОРРУПЦИЯ
И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЕС и НАТО
НЕУЖЕЛИ У НАС В УКРАИНЕ НАЙДУТСЯ ЛОХИ КОТОРЫЕ НА ЭТОТ РАЗВОД ПОВЕДУТСЯ?