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 Политика Украины
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Все про:ВР (22641) депутат (2611) Конституция (2001) НАТО (6207) членство в НАТО (261) Евросоюз (12272) Безбах (2)

 "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС. ФОТО

Внефракционный народный депутат Яков Безбах считает, что сегодняшнее голосование в ВР по изменениям в Конституцию является профанацией и частью предвыборной кампании Президента Порошенко.

Об этом он написал у себя в блокноте, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, Безбах написал, что решение об изменениях в Конституцию по НАТО и ЕС должны приниматься сугубо на "народном референдуме".

По его мнению, НАТО - это "продажность в финансовых вопросах" и необходимость иметь "новые вооружения".

"Сегодня - это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - зафиксировал свою позицию Безбах.

Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал, - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС 01

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.

Источник: https://censor.net.ua/p3110486
 
   
 Топ комментарии
 
Безвиз, томос, армия и прочее - всё предвыборная кампания Порошенко. И кому такая кампания может не нравиться, кроме московитов и их подстилок?
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не пройдет и полугода, как осенью - этот безбах будет доказывать что "голосовал всеми 4мя руками-ногами" и мол, "только благодаря мне приняли изменение"
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Що ви маєте проти ЄС і НАТО, що ви так волаєте?
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Ага ,как тимошенко,которая не голосовала ни за один антипутинский закон, или "заболевая" или срочно придумав командировку, в которую сама себя командировывает.
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я так розумію, що цей клоун сам визнав себе прокремлядським та антиУкраїнським політиком? І сам того не бажаючи ще більше підняв рейтинг шановного Петра Олексійовича )))
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та який там в нього рейтинг.. ну трохи скупиться на жебраках по тисячі та на мертвих душах з Бамбаса та гастерах.. але то шо в прольотє - то без сумніву
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ААААААААХАХАХАХ! ватка, припини з себе "українця" корчити - від тебе мацкалятиною за милю смердить )))))))
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Ось у чому рiзниця!у заліссі обіцянки пусті,а у нас брехливі.
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плохонький фотошоп: у вас путин отклеивается
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разница большая - в реализации. Потому что путин говорит но нифига не делает из обещанного.

а вот у Порошенко все просто: пообещал безвиз - есть
пообещал ассоциацию - есть
пообещал автокефалию - есть
пообещал укрепить армию - есть
Как глумливо писали зрадофилы , когда нам безвиз отсрочили - ну все, безвиз получили, щас в НАТО вступим, хихи))

все, готовьтесь. Мы скоро будет в НАТО.
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- Но ведь это же лавочничество! - закричал он. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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-Да, я не люблю пролетариат, - печально согласился Филипп Филиппович.. ... Мне кажется, самое важное для индивидуума - уважать... самого себя. (с)
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беспантовый - иди в суд
занести не забудь - а то решалы пошлют в дальнее эротическое.. и не надо нам петь что за мудейскую рехВорму не голосовал
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Безвиз, томос, армия и прочее - всё предвыборная кампания Порошенко. И кому такая кампания может не нравиться, кроме московитов и их подстилок?
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це все вана, а парашенка вкрав дасягниня вани!!
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Борьба с коррупцией это тоже предвыборная агитация порошенка. А кто спрашивает за коррупцию в Украине, тот москальский шпион. 😀😁😂😃😄😅😆😉😂
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"Прочее" это коррупция, кумовство, рейдерство, "Ротердам+", уничтожение военных складов, выдача добровольцев в паРашку, преследование активистов Майдана? Вы же не московит и не подстилка, вам это от Порошенка, нравится?
Тогда поздравляю, - вы истинный порохобот. Приз в студию!👏👏👏
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Кому это не очевидно?...
Главное шуметь...
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Караул!.. Хулиганы зрения лишают!...(с)...
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Главное, чтоб не забыли ему пасть порвать...
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Ну кому-то же нужно было вбросить в информполе тезис "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия".
Выбрали самого ненужного дупутата "совершенно случайно" сфотали его блокнот где он "совершенно случайно" єто написал. И дальше "совершенно случайно" єта важная новость оказалась на первых полосах газет "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - - нардеп Безбах фіксує в блокноті позицію щодо змін до Конституції щодо НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 3340
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Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
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похоже сильно как раз на это. а впрочем зачем кому то у власти поднимать свой рейтинг реально? можно ширму создать легкую, а потом через гос ресурс решить исход выборов. Предположительно вы тоже знаете кто будет президентом
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Ви вже це саме, слово-в-слово писали в иншій темі. (...у вас ус АтклЄілсА...) "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - - нардеп Безбах фіксує в блокноті позицію щодо змін до Конституції щодо НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 1979
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Смените пластинку или хоть слова местами меняйте. Хорошо, что Порошенко спешит все это сделать до выборов, а то ж не известно, кто его заменит и что будет делать с Украиной.
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Яша, суши весла, Іцик Коломойський не повернеться! "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 2260
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".......решение об изменениях в Конституцию по НАТО и ЕС должны приниматься сугубо на "народном референдуме"
Виявляється що і серед депутатів є ще люди які можуть тверезо міркувати з тих чи інших питань.
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В общем-то ясно, что это предвыборная компания Порошенко, нам референдум в этом вопросе уже не нужен после отжатия Крыма и Донбасса. Мы не против.😊
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Одной буквой "С", в записи слова "профанация" "народный депутат" показал "уровень" своего ума... Тут и "рассуждения" не нужны, по поводу того, надо ли голосовать за то, что снимет с Украины проклятие "безблоковости", имея под боком сумасшедшего маньяка с ядрёной дубинкой... И это человек, которому народ поручил решать свою судьбу!!! После подобного хочется только "смачно матюкнуться"...
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И есть на кого матюкнуться, ведь это "народ поручил решать свою судьбу".

Я на него еще с 1991 матюкаюсь...
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ПроФФесорський виплодок Яша Безбукв?
Воно ж сіре та вбоге, боїться забути, що йому пахан, діВан Рабинович, сказав, отож і дряпає папір собі на пам'ять.
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А зачем записал, что не голосовал в блокнот? У него склероз и в гугле забанен? Пля, дефектный какой-то...
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Напомнило. "Президент России Владимир Путин зачитывался «Евгением Онегиным» в ходе церемонии подписания документов на саммите СНГ в Душанбе. Глава государства сначала положил книгу слева от себя, после чего поставил несколько подписей на документах, взял роман в руки и пролистал несколько страниц". "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - - нардеп Безбах фіксує в блокноті позицію щодо змін до Конституції щодо НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 3640
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это шоб внуки гордились, шо дед Яков Яковлевич положил свой член на голосование за членство в НАТО во время агрессии раскифедераски. Избиратели округа №24, запомните этого старого пердуна, и не забудьте проголосовать еще раз за него осенью
"Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - - нардеп Безбах фіксує в блокноті позицію щодо змін до Конституції щодо НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 1105
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позавчера - вели упорные бои за избушку лесника.
вчера - взяли избушку лесника.
сегодня - нас выбыли из избушки лесника.
завтра - будем вести упорные бои за избушку лесника....
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пионэры нашли дневник партизанского отряда.
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Пришёл лесник и выгнал всех нафиг из избушки.
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ето послезавтра после недельного запоя пришел лесник....
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а зачем смотреть что там у него в блокноте? не захотел голосовать, так он считает.
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правильно сказал
но кто такой порошенко все уже итак знают
а вот свиноросам сегодня реально стало обидно
*****, получили вместо крыма страну которая полюбасу будет если не в нато
то в каком нибудь другом враждебном ********* блоке
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Не забывать!!! Вот такую мразоту помнить и не забывать до ее конца!!! Выскочит Безбах в окно или ему проломят голову- это не важно. Важно что б антиукраинская мразь расплатилась сполна за то что сидит в Раде и гадит Украине.
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Срака Пинчука отрабатывает жратву он не может голосовать за, его в Днепре быдло не поймет, и не важно что наICTV на Пукина серут, у них есть маски на все случаи....
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Депутат з мого округу. Завжди, падло, голосує з ригами однаково. Не знаю, чи це пінчука хотєлкі, чи вілкула.
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Я знаю, хто він. Він з 90-х в нас депутат.
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Так тупо Яшє спалитися точно безбахом потрібно бути...😁😁😁
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А может Яша писал "на публику"... что дела не меняет.
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Яша просто забув чи не знав, що супутник з космосу все "бачить" до найменших деталей..😃
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"Яша забіль? Яша не зналь?" - не верю, это же Яша...
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Таки да... Но ето же сам Яша Безбах.. Етого мальчика весь город знает.. У него очень порядочние родители и безупречная репутация честного мошенника и немножко вора. Но ето все мелочи если послушать, как он душевно играет на скрипке, которую ему подарил ко дню рожденний сам Страдивари...😃
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... и сам Давид Ойстрах рояль скрипя костями приволок...
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"все пришетшие", "ЭС", "профанасия" - верно говорят - не ругайте ребенка-двоечника, может он депутатом станет!
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с уваженьем - дата подпись

отвечайти нам А ТО!!!
Еслі ви нє атзавьотісь

Ми напішем в спортлато


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Методичка для тролів на цензорі, не сумніваюся, що він один із них.
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Никто непротив НАТО И ЕС. ОСОБЕННО СЕЙЧАС ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
НО ПОЧЕМУ ЭТА ВЛАСТЬ ТАК БОИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНОВ И КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ??????
ПОЧЕМУ ЭТА ВЛАСТЬ СОЗДАЁТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРОТЕСТОВАНИЯ В СУДЕ?????
ПОЧЕМУ ПОРОХНЯВО СОЕВЫЕ РЫГИ ТАК БОЯТСЯ РЕФЕРЕНДУМА РЕЗУЛЬТАТ КОТОРОГО ИМЕННО СЕЙЧАС БУДЕТ ОДНОЗНАЧНЫЙ И ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО, И КУРС НА НАТО ПОДДЕРЖИТ ВСЯ УКРАИНА?????
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разница большая - в реализации. Потому что путин говорит но нифига не делает из обещанного.

а вот у Порошенко все просто: пообещал безвиз - есть
пообещал ассоциацию - есть
пообещал автокефалию - есть
пообещал укрепить армию - есть
Как глумливо писали зрадофилы , когда нам безвиз отсрочили - ну все, безвиз получили, щас в НАТО вступим, хихи))

все, готовьтесь. Мы скоро будет в НАТО.
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То методичка. Референдум, Порох за для виборів, все як по нотах.
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Яша! Нравится тебе или нет, но Порошенко все ещё президент и имеет право голоса.
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По факту голосования в ВР имеем минимум 35 жопоблоковцев - предателей Украины и еще десяток харь, которые не определились предавать или нет и шо им за это заплатят.
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Написал бы просто: У меня есть мнение, но я с ним не согласен....
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Дивлюся на останні дії Зєлі,Гриценка,Ляшка,Аласанії,і інших Безбахів,згадується вірш Маршака(він довший):

...Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.
Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.
"Ишь ты, - думает дурак,
- Видно, я попал впросак....
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Это известный порохоботище, экспедитором работает в магазине "Рошен" на Гната Юры.
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он был раненый в голову с детства и без пинчука, просто зять чучмы ему платит пенсию как инвалиду детства.
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Жылезная, млять, логика идиота! Т.е. ЛЮБОЕ полезное дело от Порошенко должно быть заблокировано, т.к. может быть использовано в избирательной компании!
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Жители Денпропетровской (пока еще) области! Вам не стыдно, что выбрали такого профана в депутаты?
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А що це воно таке нашкарябало замість ЄС? "ЭС". Ще написав "изминения". Інші помилки вже згадали - пришетшие, профанасия.
Мабуть захисник рускава єзика?
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"И что ты сделал !!" - рявкнул куратор ФСБ Якову
"Я... я ... я не голосовал ! ВОТ И ДОКУМЕНТ ИМЕЕТСЯ !"
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Безбах, Безкрыш, Безног, Безрог, Безхрен, Безмозг - как то п*х на его даунистические высеры, как и других "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - - нардеп Безбах фіксує в блокноті позицію щодо змін до Конституції щодо НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 9196 рыгоблох!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС. ФОТО
 
 
 
 
 
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