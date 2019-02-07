 "Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС. ФОТО

Об этом он написал у себя в блокноте, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, Безбах написал, что решение об изменениях в Конституцию по НАТО и ЕС должны приниматься сугубо на "народном референдуме".
По его мнению, НАТО - это "продажность в финансовых вопросах" и необходимость иметь "новые вооружения".
"Сегодня - это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - зафиксировал свою позицию Безбах.
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.
а вот у Порошенко все просто: пообещал безвиз - есть
пообещал ассоциацию - есть
пообещал автокефалию - есть
пообещал укрепить армию - есть
Как глумливо писали зрадофилы , когда нам безвиз отсрочили - ну все, безвиз получили, щас в НАТО вступим, хихи))
все, готовьтесь. Мы скоро будет в НАТО.
занести не забудь - а то решалы пошлют в дальнее эротическое.. и не надо нам петь что за мудейскую рехВорму не голосовал
Тогда поздравляю, - вы истинный порохобот. Приз в студию!👏👏👏
Главное шуметь...
Выбрали самого ненужного дупутата "совершенно случайно" сфотали его блокнот где он "совершенно случайно" єто написал. И дальше "совершенно случайно" єта важная новость оказалась на первых полосах газет
Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
Виявляється що і серед депутатів є ще люди які можуть тверезо міркувати з тих чи інших питань.
Я на него еще с 1991 матюкаюсь...
Воно ж сіре та вбоге, боїться забути, що йому пахан, діВан Рабинович, сказав, отож і дряпає папір собі на пам'ять.
вчера - взяли избушку лесника.
сегодня - нас выбыли из избушки лесника.
завтра - будем вести упорные бои за избушку лесника....
но кто такой порошенко все уже итак знают
а вот свиноросам сегодня реально стало обидно
*****, получили вместо крыма страну которая полюбасу будет если не в нато
то в каком нибудь другом враждебном ********* блоке
отвечайти нам А ТО!!!
Еслі ви нє атзавьотісь
Ми напішем в спортлато
НО ПОЧЕМУ ЭТА ВЛАСТЬ ТАК БОИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНОВ И КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ??????
ПОЧЕМУ ЭТА ВЛАСТЬ СОЗДАЁТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРОТЕСТОВАНИЯ В СУДЕ?????
ПОЧЕМУ ПОРОХНЯВО СОЕВЫЕ РЫГИ ТАК БОЯТСЯ РЕФЕРЕНДУМА РЕЗУЛЬТАТ КОТОРОГО ИМЕННО СЕЙЧАС БУДЕТ ОДНОЗНАЧНЫЙ И ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО, И КУРС НА НАТО ПОДДЕРЖИТ ВСЯ УКРАИНА?????
а вот у Порошенко все просто: пообещал безвиз - есть
пообещал ассоциацию - есть
пообещал автокефалию - есть
пообещал укрепить армию - есть
Как глумливо писали зрадофилы , когда нам безвиз отсрочили - ну все, безвиз получили, щас в НАТО вступим, хихи))
все, готовьтесь. Мы скоро будет в НАТО.
...Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
И не вовремя он рад,
И печален невпопад.
На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,
Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.
Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,
Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.
"Ишь ты, - думает дурак,
- Видно, я попал впросак....
Мабуть захисник рускава єзика?
"Я... я ... я не голосовал ! ВОТ И ДОКУМЕНТ ИМЕЕТСЯ !"