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 Полиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе совместной спецоперации 6 февраля правоохранители задержали 5 членов группировки, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн. грн. Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований, прокуратуры с привлечением спецподразделения "КОРД".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"Правоохранители установили, что мужчину похитили 28 января в районе ул. Батумской в г. Днепр. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками человек выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тыс. грн и требовали еще 60 тыс. долларов. В это время пострадавший воспользовался возможностью и скрылся от охранника", - сказано в сообщении.

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Полиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн 01

Полицейские задержали всех пятерых членов преступной группы. Во время обысков у них изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

Полиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн 02

Сейчас организатора группы и один из активных участников пыток задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливается.

Полиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3110480
 
 
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Хоть сказали где родились их родители и они сами.
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И куда Нарик смотрит?. Сорри суд запретил называть главного бандита Днепра этим именем, но бандитов в городе меньше не стало.
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Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко.

https://censor.net.ua/news/3110483/rabotodateli_kotorye_ne_povyshayut_realnuyu_zarplatu_svoim_rabotnikam_riskuyut_poteryat_biznes_rozenko
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала в Днепре 5 злоумышленников, которые похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 4 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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