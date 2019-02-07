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 Общество
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 Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во Всеукраинском переписывании Библии, которое проходит по инициативе Украинского Библейского Общества.

По словам Александра Турчинова, эта инициатива "чрезвычайно важна, ведь Библия - главное достояние человечества". "Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет Правду и Любовь", - сказал Секретарь СНБО Украины.

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По проекту Украинского Библейского Общества, каждый желающий может вписать одно из стихотворений Священного Писания в заранее подготовленные листы, из которых впоследствии будет сформирована рукописная Библия. К акции присоединились более 30 000 граждан из всех регионов Украины. Среди них известные политические и государственные деятели, ученые, художники и представители различных христианских конфессий.

Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии 01
Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии 02

Источник: https://censor.net.ua/p3110468
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть лучше Конституцию переписыают. А то на неё в любом кабинете с утра до вечера забивают.
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Можно объединить эти два проекта и вписать и в библию курс на вступление в ЕС и НАТО... Ведь библию тоже редактировали все кому не лень...)
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когда коту делать не куй он яйца лижет
Понад 30 тисяч українців беруть участь у створенні рукописної Біблії - Цензор.НЕТ 8719
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Пусть лучше Конституцию переписыают. А то на неё в любом кабинете с утра до вечера забивают.
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Так ее и переписывает каждый новый гидрант как может.
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Можно объединить эти два проекта и вписать и в библию курс на вступление в ЕС и НАТО... Ведь библию тоже редактировали все кому не лень...)
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Если выгорит, в следующем проекте пусть 3 миллиона пишут библию для слепых шрифтом Брайля... При постапокалипсисе она пригодится...))
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Сейчас можно писать и шрифтом Эмодзи, для тех кто и читать не умеет, и языков не знает.
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я не сильно верю- иногда на Рождество и Пасху , но как можно переписать то , что до сих пор переводят ?
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К выборам успеют - чтобы следующий гарант клялся именно на ней?
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Вьіводок петушария и стая крємлєботов слілісь в екстазе...
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Шутка из Ютьюба.Поп Гундяй был родственником Князя Владимира и был с ним в Константинополе летом 988 года при Крещении Украины_Руси. Понад 30 тисяч українців беруть участь у створенні рукописної Біблії - Цензор.НЕТ 7600Духовная Скрепа и лишняя Хромосома,это вам не щи варить из Топора Понад 30 тисяч українців беруть участь у створенні рукописної Біблії - Цензор.НЕТ 7600
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Началось! Люди в Херсоне совершили САМ0СУД над чиновником.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=dZ21r2iqKHM
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Хочешь сказать Шариковы и Швондеры орудуют?Так это было еще при Живом Михаиле Булгакове в 1922 году Понад 30 тисяч українців беруть участь у створенні рукописної Біблії - Цензор.НЕТ 2708не зря же он придумал Собачье Сердце
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причинно-наслідковий зв'язок - це для тебе як українська мова ,недосяжна.
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Ну а как там на счет переписи населения провести перед выборами.Такая задача перед национальной безопастностью и обороной не стоит.
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Лайкнул, потому что я человек простой: вижу кису - ставлю лайк :3
...
Но сравнивать "можновладців" и прочих с котиками всё-таки не стоит.
Котейки классные, в отличие от.
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Благое дело. Помню, все конспектировали в свое время труды основоположников.
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пора пересмотреть Теорию Большого Взрыва. Да, дядя Петя?
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Несуразности и противоречия в Библии я заметил еще будучи студентом.К примеру известный французский теолог и писатель Лео Таксиль подверг критике многие главы и Библии и Евангелие еще в 19 веке.Легенда легендой но она жива.хоть и переписывалась несколькими поколениями знатоков Духовного развития человечества...
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Senator S 01a656ec

Несуразности и противоречия в Библии я заметил еще будучи студентом.Я Вас прошу. Не воспринимайте все так буквально не Вы один такой умный. Все умные видят не соответствия, но все умные в сложных ситуациях взывают к Богу. Это Вам о чемто говорит?
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XENOmorph

Faina L Просто люди бояться смерті.Это не просто. Смерть это неизбежность и все это понимают, но продолжит свою жизнь умоляют Бога. И это помогает верующему человеку. Так как в организме включаются неизвестные силы к тяги к жизни и человек верующей живет дальше, в то время атэист в подобном случаи погибает так как у него не включается этот природный ресурс организма.
Ну как то так ...
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По словам Александра Турчинова, эта инициатива "чрезвычайно важна, ведь Библия - главное достояние человечества". "Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет Правду и Любовь", - сказал Секретарь СНБО Украины.Источник:https://censor.net.ua/n3110468

Мы видим как от кровавых диктаторов как путин, гундяй, ... до самых демократов как порошенко, турчинов, ... и трамп с меркель молятся в церкви.
Но невидим жизни. Как в Бога, за пазухой. Это означает, что всякие мракобесы используют религию в своих меркантильных целях. Народ. Но это не означает, что нужно не верить в Бога. Ибо в одном писании было сказано, что конец Света будит тогда когда Люди отвернутся от Бога. Благодаря таким мракобесам. И помните. На Бога надейся, но сам не плошай. Всё в ваших руках.
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Faina L Рано чи пізно так званий кінець світу буде,нічого вічного не буває.
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вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
Книга Бытие 4:14
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А можно я фпишу слово из трёх букв...?!
Это слово МИР... это слово МИР...просто плохо вы подумали...
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии. ФОТО
 
 
 
 
 
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