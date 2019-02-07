 Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии. ФОТО

По словам Александра Турчинова, эта инициатива "чрезвычайно важна, ведь Библия - главное достояние человечества". "Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет Правду и Любовь", - сказал Секретарь СНБО Украины.
По проекту Украинского Библейского Общества, каждый желающий может вписать одно из стихотворений Священного Писания в заранее подготовленные листы, из которых впоследствии будет сформирована рукописная Библия. К акции присоединились более 30 000 граждан из всех регионов Украины. Среди них известные политические и государственные деятели, ученые, художники и представители различных христианских конфессий.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=dZ21r2iqKHM
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Но сравнивать "можновладців" и прочих с котиками всё-таки не стоит.
Котейки классные, в отличие от.
Несуразности и противоречия в Библии я заметил еще будучи студентом.Я Вас прошу. Не воспринимайте все так буквально не Вы один такой умный. Все умные видят не соответствия, но все умные в сложных ситуациях взывают к Богу. Это Вам о чемто говорит?
Faina L Просто люди бояться смерті.Это не просто. Смерть это неизбежность и все это понимают, но продолжит свою жизнь умоляют Бога. И это помогает верующему человеку. Так как в организме включаются неизвестные силы к тяги к жизни и человек верующей живет дальше, в то время атэист в подобном случаи погибает так как у него не включается этот природный ресурс организма.
Ну как то так ...
Мы видим как от кровавых диктаторов как путин, гундяй, ... до самых демократов как порошенко, турчинов, ... и трамп с меркель молятся в церкви.
Но невидим жизни. Как в Бога, за пазухой. Это означает, что всякие мракобесы используют религию в своих меркантильных целях. Народ. Но это не означает, что нужно не верить в Бога. Ибо в одном писании было сказано, что конец Света будит тогда когда Люди отвернутся от Бога. Благодаря таким мракобесам. И помните. На Бога надейся, но сам не плошай. Всё в ваших руках.
07.02.2019 14:25
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Бог Вам только поможет! Аминь!
Книга Бытие 4:14
де ? В караганде!
Это слово МИР... это слово МИР...просто плохо вы подумали...