EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2812  8
Все про:НАТО (6207) членство в НАТО (261) Йозвяк (13)

 Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО. ФОТО

Постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк продемонстрировал пустые места в Североатлантическом совете, перечислив шесть стран, которые, по его мнению, должны их занять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter из зала совета НАТО, где подписывался протокол о вступлении в Альянс Македонии.

Смотрите также: Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

"Вакантные места для Боснии, Косово, Грузии, Украины, Швеции и Финляндии в Североатлантическом совете и НАТО?" - подписал Йозвяк опубликованное фото.

Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО 01

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.

Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО 02

Источник: https://censor.net.ua/p3110449
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і прикиеь вже майже в нато і готові піздюлєй виписати кацапам)))
 показать весь комментарий
 
 
Охрененная многоходовочка ***** , не фига не скажешь . Он так не хотел развалить НАТО , что сделает его сильным как некогда.
 показать весь комментарий
 
 
весной 2014, на одном из расейских известных форумов - говорил кацапам, что Украина будет в НАТО, они - ржали.
сейчас у тех же обезьян - банальная истерика, уныние и не понимание - "почему Украина отказалась от расеи, за что вы так нас не любите? А главное, почему от холода и голода не померли в 2014, или не сдались нам - высокодуховным..? мы же желали вам всего этого, а вы нас так КИНУЛИ!" (почти дословно пересказал их слова из осени 2018.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомБосния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх