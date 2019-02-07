 Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter из зала совета НАТО, где подписывался протокол о вступлении в Альянс Македонии.
"Вакантные места для Боснии, Косово, Грузии, Украины, Швеции и Финляндии в Североатлантическом совете и НАТО?" - подписал Йозвяк опубликованное фото.
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.
сейчас у тех же обезьян - банальная истерика, уныние и не понимание - "почему Украина отказалась от расеи, за что вы так нас не любите? А главное, почему от холода и голода не померли в 2014, или не сдались нам - высокодуховным..? мы же желали вам всего этого, а вы нас так КИНУЛИ!" (почти дословно пересказал их слова из осени 2018.