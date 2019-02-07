 Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter из зала совета НАТО, где подписывался протокол о вступлении в Альянс Македонии.

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"Вакантные места для Боснии, Косово, Грузии, Украины, Швеции и Финляндии в Североатлантическом совете и НАТО?" - подписал Йозвяк опубликованное фото.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.