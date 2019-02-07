EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Экономика, Фоторепортаж
  4541  13
Все про:имущество (264) Киев (17112) Янукович (30441) АРМА (1)

 Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему. ФОТОрепортаж

7 февраля Агентство по розыску и менеджменту активов передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве. Эксперты оценили это имущество экс-президента в 36 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Transparency International Украина.

Как стало известно, ранее в этом доме проживала Полежай, гражданская жена Януковича.

"5 лет" сомнительное "имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник ТI Украина Екатерина Рыженко.

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению. ДОКУМЕНТ

Напомним, в 2015 году в рамках уголовного производства относительно Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы, связанные с ООО "Танталит". Позже дело было направлено по подследственности в Национальное антикоррупционного бюро, а имущество благодаря ряду ходатайств прокуроров были переданы в АРМА.

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 02

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 03

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 04
Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 05
Фото: сайт Transparency International Украина

Источник: https://censor.net.ua/p3110436
 
 
 Топ комментарии
 
Дремене в Ліпецьк--нехай балотується.
 показать весь комментарий
 
аж на пятому році!!! це безперечно перемога петра лексійовича над корупцією! негайно потрібно пригвинтити меморіальну дошку - тут забито останній цвях.і.т.д)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Дремене в Ліпецьк--нехай балотується.
 показать весь комментарий
 
 
Мля... что то нужно делать! Если эти 63% к нам ломанутся, они "на плечах" ********* втащат и нам точно капец! "Железный занавес", отряды самообороны для отстрела беженцев и много много крематориев... Квартиру Януковича на Оболонській набережній в Києві вартістю 36 млн грн передали тимчасовому управителю - Цензор.НЕТ 1866
 показать весь комментарий
 
гарна оцінка)))- по 500 баксів за метр))))
є бажаючи купити її, мабуть!
 показать весь комментарий
 
так, помилився, але 5500баксів це ціни 2008 року, зараз 1000-1500баксів за мкв
 показать весь комментарий
 
Причем тут цены 2008 года? Там же написано,что эксперты оценили эту хату в 36 млн грн. Делим на 240 кв. метров и переводим в баксы,получаем по 5500 баксов за кв. метр.
 показать весь комментарий
 
аж на пятому році!!! це безперечно перемога петра лексійовича над корупцією! негайно потрібно пригвинтити меморіальну дошку - тут забито останній цвях.і.т.д)))
 показать весь комментарий
 
 
А стрічку чому не перерізали? (І ножиці є, і спеціальна людина для цього...) Квартиру Януковича на Оболонській набережній в Києві вартістю 36 млн грн передали тимчасовому управителю - Цензор.НЕТ 7691
 показать весь комментарий
 
не знаю насчёт быккоко, а то, что на набережной красивый парк сделали это да
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаКвартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх