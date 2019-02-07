 Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии, - Казанский. ВИДЕО+ФОТО

Об этом написал в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, среди аргументов, озвученных "радикалами" в поддержку Бахтеевой, помощь "правым медобеспечением".

"И тут Мосийчук (нардеп от Радикальной партии, подавший иск против Супрун. - Ред.) не соврал. Действительно помогала. Вот только депутат не уточнил, что помогала она не украинским правым, а пророссийским. Которые воевали за отделение Донбасса от Украины", - отмечает Казанский.

Он говорит, что хорошо помнит Татьяну Бахтееву на баррикадах "ДНР" у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го, которая приходила поддержать "наших ребят". По словам Казанского, "Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, неформально, было хорошо видно, что она для них своя. Разгуливала под руку со "спикером парламента ДНР" Маковичем, мило общалась с отморозками в масках".

Блогер также вспоминает о том, как Бахтеева рассказывала о "работе с неким Юрием Юрьевичем по вопросам обеспечения "активистов" медикаментами".

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"Юрий Юрьевич, который стоит рядом с ней - это "герой Новороссии" Юрий Евич, который с первых дней событий весны 2014 присоединился к сепаратистам и создал так называемый "Первый добровольческий медицинский отряд". Это формирование занималось сначала сбором и отправкой медикаментов для "ополчения", а затем отдельные его члены, включая Евича, принимали участие и в реальных боевых действиях", - отмечает Казанский.





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Таким образом, заключает блогер, нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым.

"Зато есть ее собственное признание в помощи "Первому добровольческому медицинскому отряду" Юрия Евича, сделанное на баррикадах "ДНР". С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы", - пишет Казанский.



