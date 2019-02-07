 Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии, - Казанский. ВИДЕО+ФОТО

Об этом написал в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, среди аргументов, озвученных "радикалами" в поддержку Бахтеевой, помощь "правым медобеспечением".
"И тут Мосийчук (нардеп от Радикальной партии, подавший иск против Супрун. - Ред.) не соврал. Действительно помогала. Вот только депутат не уточнил, что помогала она не украинским правым, а пророссийским. Которые воевали за отделение Донбасса от Украины", - отмечает Казанский.
Он говорит, что хорошо помнит Татьяну Бахтееву на баррикадах "ДНР" у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го, которая приходила поддержать "наших ребят". По словам Казанского, "Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, неформально, было хорошо видно, что она для них своя. Разгуливала под руку со "спикером парламента ДНР" Маковичем, мило общалась с отморозками в масках".
Блогер также вспоминает о том, как Бахтеева рассказывала о "работе с неким Юрием Юрьевичем по вопросам обеспечения "активистов" медикаментами".
Таким образом, заключает блогер, нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым.
"Зато есть ее собственное признание в помощи "Первому добровольческому медицинскому отряду" Юрия Евича, сделанное на баррикадах "ДНР". С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы", - пишет Казанский.
Але той факт, що її убрали не для того, щоби привести людину яка почне реальні зміни, а задля приведення якось повністю конченого злодія на її місце, це очевидно...
На жаль, я бачу що не доживу до тих часів, коли нашою медициною буде керувати дійсно реформатор зі ********* поглядами та справжніми діями спрямовані на реформу...
Або кончені вори, або не адекватна, недалекозора, непрофесійна людина... Не знаю, що тут сказати, але я не на боці злодіїв, це точно.