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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии, - Казанский. ВИДЕО+ФОТО

Представители Радикальной партии не скрывают, что подали иск в суд против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в интересах экс-регионалки Татьяны Бахтеевой, известной своими связями с фармацевтической мафией и сепаратистами на Донбассе.

Об этом написал в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, среди аргументов, озвученных "радикалами" в поддержку Бахтеевой, помощь "правым медобеспечением".

Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью ручных обезьянок из Радикальной партии, - Казанский 01

"И тут Мосийчук (нардеп от Радикальной партии, подавший иск против Супрун. - Ред.) не соврал. Действительно помогала. Вот только депутат не уточнил, что помогала она не украинским правым, а пророссийским. Которые воевали за отделение Донбасса от Украины", - отмечает Казанский.

Он говорит, что хорошо помнит Татьяну Бахтееву на баррикадах "ДНР" у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го, которая приходила поддержать "наших ребят". По словам Казанского, "Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, неформально, было хорошо видно, что она для них своя. Разгуливала под руку со "спикером парламента ДНР" Маковичем, мило общалась с отморозками в масках".

Блогер также вспоминает о том, как Бахтеева рассказывала о "работе с неким Юрием Юрьевичем по вопросам обеспечения "активистов" медикаментами".

...
"Юрий Юрьевич, который стоит рядом с ней - это "герой Новороссии" Юрий Евич, который с первых дней событий весны 2014 присоединился к сепаратистам и создал так называемый "Первый добровольческий медицинский отряд". Это формирование занималось сначала сбором и отправкой медикаментов для "ополчения", а затем отдельные его члены, включая Евича, принимали участие и в реальных боевых действиях", - отмечает Казанский.

Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью ручных обезьянок из Радикальной партии, - Казанский 02
Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью ручных обезьянок из Радикальной партии, - Казанский 03

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Таким образом, заключает блогер, нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым.

"Зато есть ее собственное признание в помощи "Первому добровольческому медицинскому отряду" Юрия Евича, сделанное на баррикадах "ДНР". С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы", - пишет Казанский.

Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью ручных обезьянок из Радикальной партии, - Казанский 04
Отставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью ручных обезьянок из Радикальной партии, - Казанский 05

Источник: https://censor.net.ua/p3110426
 
   
 Топ комментарии
 
Мосейчук падла которая сидит в ВР, а не тюрьме только благодаря прогнившей системе судов и прокуроров. Какой нормальный человек может поддержать это бандитское быдло
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Ну что, рогатые, которые тут поносят Супрун - признавайтесь, вы за ПР и Бахтееву?
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А для кого это не понятно? Фармацевтическая мафия януковича живёт и здравствует.
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Я ярий противник Супрун, вважаю, що вона наводить елементарний порядок, намагаючись прикрасити по суті мертву систему та нічого докорінно не змінює і витрачає наш час.
Але той факт, що її убрали не для того, щоби привести людину яка почне реальні зміни, а задля приведення якось повністю конченого злодія на її місце, це очевидно...

На жаль, я бачу що не доживу до тих часів, коли нашою медициною буде керувати дійсно реформатор зі ********* поглядами та справжніми діями спрямовані на реформу...
Або кончені вори, або не адекватна, недалекозора, непрофесійна людина... Не знаю, що тут сказати, але я не на боці злодіїв, це точно.
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а что еще может партия созданая ради кала ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтставка Супрун - это заказ, реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии, - Казанский. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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