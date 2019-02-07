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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:МИД (4879) посольство (479) США (14629) Чалый (412) Климкин (2056) Салливан (24) Менендес_Роберт (6) Болтон (44)

 Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство. ФОТОрепортаж

Состоялся визит Министра иностранных дел Украины Pavlo Klimkin в Вашингтон для участия в Министерской встрече глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"В рамках визита Министр Павел Климкин и Посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу в Белом доме с советником Президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности Украина-США", - сказано в сообщении.

Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 01

Также была проведена встреча с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 02

Отмечается, что во время работы министерской конференции Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном.

Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 03

Ежегодное мероприятие, которое в этом году собрало представителей 79 стран и международных организаций очертило дальнейшую совместную стратегию международной коалиции в мобилизации усилий для окончательного преодоления ИГИЛ, его ячеек и борьбы с последствиями терроризма.

Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 04
Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 05
Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 06

Фото: пресс-служба посольства Украины в США

Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство 07

Источник: https://censor.net.ua/p3110393
 
   
 Топ комментарии
 
Рева! Агов! Похоже Климкинд стал много есть Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство - Цензор.НЕТ 6423
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У этого чорта рожа все шире и шире...
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Ясно. Це вони окупували Крим і частину Думбасу. Канєшна потрібно гнати. До речі, щось Макрон там затихарився. До чого б це?
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Рева! Агов! Похоже Климкинд стал много есть Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство - Цензор.НЕТ 6423
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Болт поговорил с никем, Успешно сыграл мизер Клімкін обговорив із Болтоном питання розвитку співробітництва у сфері безпеки між Україною та США, - посольство - Цензор.НЕТ 7903
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а що з ігілом)), на Хрещатику в Києві повно їх "родичів", знаходять "притулок" ! Клімкін обговорив із Болтоном питання розвитку співробітництва у сфері безпеки між Україною та США, - посольство - Цензор.НЕТ 5199
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Хоть и "немного "не в тему", но "плотно связано" -
"Поставки российской нефти в Европу через Черное и Средиземное море продолжают сталкиваться с трудностями из-за решения Турции изменить правила судоходства через Босфор и Дарданеллы.Пробки из танкеров, а также зерновозов, которые отправляются на экспорт через Новороссийск, продолжают увеличиваться и бьют исторические рекорды.
На 6 февраля в ожидании разрешения у входа в турецкий проливы стояли 55 судов, включая 26 танкеров класса Aframax и 21 - класса Suezmax. На их борту в сумме находилось более 41 млн баррелей нефти.
За день пробка увеличилась еще на 4 танкера с 2,3 млн баррелей «черного золота», сообщает Bloomberg со ссылкой на данные турецкого портового оператора Tribeca Shipping.
Если летом прохождения проливов приходилось ждать 1-2 дня, а прошлой зимой не более 5-6 дней, то теперь средний срок ожидания на выходе из Черного моря составляет 16 дней, а на входе - 15.
В результате каждый танкер, перевозящий российскую нефть, а затем возвращающийся в порт для новой загрузки, вынужден почти месяц проводить в ожидании у границы турецких территориальных вод.
Задержки начались осенью после того, как в сентябре Турция ужесточила правила навигации, расширив список судов, которые обязаны использовать буксир в проливах.
«Если задержки продолжатся и усилятся, средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы очень скоро окажутся в сложном положении», - говорит директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.
Из-за опаздывающих танкеров от графика отгрузки отстает порт Новороссийск, через который Россия продает около 14% всей уходящей на экспорт нефти, или около 720 тысяч баррелей в день.
Согласно плану Минэнерго РФ, в первом квартале на экспорт предполагалось отправить 61,7 тонн нефти, из которых 8,6 млн тонн - через Новороссийск.
Альтернативный маршрут для танкеров в Европу - через Балтийское море. Суммарно порты Приморск и Усть-Луга за январь-март должны отгрузить 18,8 млн тонн, или каждый третий баррель, проданный за рубеж." ("Русский Еврей",электронная газета).
Это называется - "от нашего дома вашему...". Как же "рассеянцам" не нравится, когда их бьют их же "гибридным" оружием...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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