 Военнослужащие воздушного командования "Юг" отрабатывают навыки по огневой подготовке в интерактивном тире, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"На сэкономленные средства спецфонда части был закуплен интерактивный тир, в котором военнослужащие выполняют упражнения из стрелкового оружия. Программное обеспечение данного тира настроено таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех нормативов, которые требуют от нас руководящие документы", - отметил заместитель командира радиотехнической бригады подполковник Юрий Павленко.

Он также отметил, что интерактивный тир позволит значительно удешевить процесс выполнения упражнений по огневой подготовке, ведь это экономия топлива, необходимого для перевозки военнослужащих на штатные стрельбища. Кроме того, есть возможность повторять упражнения, на месте указывать на недостатки и сразу же их исправлять, что значительно повысит эффективность стрельб.

"Лазерный тир позволяет использовать боевое оружие без боевого патрона, в стволах находится лазерный указатель, с помощью которого личный состав повышает свои навыки стрельбы из ПМ и АК-74", - рассказал офицер отдела боевой подготовки воздушного командования "Юг" майор Сергей Ткаченко.

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На базе учебного лазерного тира военные могут отрабатывать упражнения из положений стоя, лежа, с колена, с разных дистанций по подвижным и неподвижным целям. По завершению стрельбы результаты сразу же отображаются на экране.









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Фото: mil.gov.ua

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