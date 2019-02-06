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 Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

4 февраля около 15:20 наемники вооруженных формирований Российской Федерации совершили обстрел с применением станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) поселка Травневое в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, передает пресс-центр Операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

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На следующий день, 5 февраля, во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов в земельный участок рядом с жилым домом №31 по Центральной улице.

Прибыв на место обстрела, наблюдательный группа УС СЦКК зафиксировала воронку диаметром до двух метров на расстоянии одного метра от жилого здания. Подтверждено - воронку вызвал выстрел боевиков из СПГ-9.

Во время обстрела оккупантов 82-летняя хозяйка дома не находилась. Женщина находится в больнице.

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Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК 01

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Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК 02
Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК 03
Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3110373
 
 
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Все понимаю, война и все такое... Но хибары у них такие и до войны же были... Неужели люди доведенные до такой нищеты так и не поняли кто им был враг?...
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Когда едешь с запада на восток аккуртные заборы и побеленные хаты плавно переходят в классический кацапский пейзаж. Они зарабатывали не меньше, просто другого мира не видели, только при попадании в европу отрывало пердк что сопровождалось фразами типаа "у нас так никогда не будет". "Разрух не в сортирах."
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Хотел бы ошибиться, но тетка будет уверена, что это ее "укрохунта" убить пыталась.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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