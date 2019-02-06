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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:граната (636) Нацполиция (8855) Хмельнитчина (404)

 Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей. ФОТО

Мужчина обнаружил взрывчатку в поле рядом с селом и сообщил о находке полицейским.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Взрывотехническую службу Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

"За минувшие сутки хмельницкие взрывотехники изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 шт", – сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина предложил продавщице в магазине купить у него боевые гранаты. ФОТО

В полиции сообщают, что взрывчатку местный житель обнаружил в поле неподалеку от своего села. Местность, на которой нашли гранаты, используют в качестве пастбища для скота.

Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 01
Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 02
Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3110260
 
 
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И теперь непонятно, куда использовать 95 лишних взрывателей
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Значит скоро будет гореть очередной склад Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей - Цензор.НЕТ 4454
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Во мужику щастя привалило! Це ж йому тепер по закону належиться 10% від знайденого. Тепер нарешті заживе білою людиною ..😃😃😃
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Не кисло так попасся на пастбище...Не мешало бы и по другим пастбищам с металлоискателями побродить.
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Кого он там пас зимой?😁
Схроны на всякий случай.
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Значить десь поряд військова частина (прикмета така)
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а танков пушек и самолетов нет? Житель Хмельниччини знайшов на пасовищі 185 гранат і 280 детонаторів - Цензор.НЕТ 3518
странно Житель Хмельниччини знайшов на пасовищі 185 гранат і 280 детонаторів - Цензор.НЕТ 4544
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей. ФОТО
 
 
 
 
 
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