 Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал блогер Necro Mancer со ссылкой на поэта и барда Владимира Скобцова, который симпатизирует российским наемникам и прославляет их в своих стихах.

Смотрите также: "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Так, для наемников из банды "Спарта" были переданы икона святого равноапостольного князя Владимира и икона святого праведного воина Феодора Ушакова.