 Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал блогер Necro Mancer со ссылкой на поэта и барда Владимира Скобцова, который симпатизирует российским наемникам и прославляет их в своих стихах.
Так, для наемников из банды "Спарта" были переданы икона святого равноапостольного князя Владимира и икона святого праведного воина Феодора Ушакова.
Ой, попы у попов ыконки с "мироточением" украли, я просто чуть мощами не подавился и не разлил цистерну "святой воды".
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!