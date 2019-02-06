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 Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО

Две иконы из Владимирского кафедрального собора в оккупированном Симферополе (УПЦ МП) были освящены и переданы террористам "ДНР" на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал блогер Necro Mancer со ссылкой на поэта и барда Владимира Скобцова, который симпатизирует российским наемникам и прославляет их в своих стихах. 

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Так, для наемников из банды "Спарта" были переданы икона святого равноапостольного князя Владимира и икона святого праведного воина Феодора Ушакова.

Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам ДНР из банды Спарта 01

Московский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам ДНР из банды Спарта 02

Источник: https://censor.net.ua/p3110220
 
 
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Вот уроды.... дьявольское отродье сруцкава мира ...
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Да хоть коровью лепешку бы передал - кому от этого легче?
Ой, попы у попов ыконки с "мироточением" украли, я просто чуть мощами не подавился и не разлил цистерну "святой воды".
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Слово "освятил" не может применяться к "попам" из московии.
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Думаю что после такой новости гундяевких еще больше начнут щемить в Украине.
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Подлинный гимн Рашки..

Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМосковский патриархат освятил и передал иконы из собора в оккупированном Севастополе террористам "ДНР" из банды "Спарта". ФОТО
 
 
 
 
 
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