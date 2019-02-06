 Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на "лежачего полицейского". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
ДТП произошло во вторник, 5 февраля, около 23:00.
По словам представителей "Киевпасстранса", автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как он наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
на таком иржике... как он до него ваще доехал?
Хотя постойте... 😉
Через них кладуть оці поліцейські лежачі, на яких б'єш машину.