 Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на "лежачего полицейского". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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ДТП произошло во вторник, 5 февраля, около 23:00.

По словам представителей "Киевпасстранса", автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как он наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.





