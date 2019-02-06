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 Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на "лежачего полицейского". ФОТОрепортаж

На улице Милютенко в столице у автобуса "гармошки" №33 отпало днище после наезда на "лежачего полицейского".

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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ДТП произошло во вторник, 5 февраля, около 23:00.

По словам представителей "Киевпасстранса", автобус №33 двигался по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. После того, как он наехал на "лежачего полицейского" возле одного из пешеходных переходов, у него оторвалось днище. Из-за этой поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на лежачего полицейского 01
Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на лежачего полицейского 02
Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на лежачего полицейского 03

Источник: https://censor.net.ua/p3110207
 
 
 Топ комментарии
 
ну,судя по ржавчине днище и без лежачего полицейского должно было отвалится...
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На фото стандартный резиновый лежачий полицейский. Видимо в автобусе все днище уже давно сгнило и только ждало удобного момента.
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Днище у автобуса было полным днищем, пардон за каламбур Автобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на "лежачего полицейского" - Цензор.НЕТ 2702
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ну,судя по ржавчине днище и без лежачего полицейского должно было отвалится...
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Днище у автобуса было полным днищем, пардон за каламбур
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)) повезло. полицейский от боли мог ещё и скаты попрокусывать.
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днище рвануло ….. автобус сепар наверное .
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а медленно ехать...он не пробовал?
на таком иржике... как он до него ваще доехал?
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По тому маршруту от ул. Киото до у. Матеюка на 100 м до десятка лежачих полицейских. Не удивительно, что за несколько лет подвеска приходит в негодность.
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Когда народ научиться нормально ездить, тогда и "лежачие полицейские" не понадобятся.
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Що занадто, то не здраво. Там малооживленный участок. Пары полицейских против школы было бы достаточно.
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Хех))) так именно в таких местах их и устанавливают, чтобы у гонщегов соблазна не было дрифтовать.
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Сие может произойти лишь после атмосферных осадков в четверг. Ну или когда членистоногое на возвышенности свиснет.
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Ну... тогда «лежачих полицейских» будет еще больше)))
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Это "Богдан" или "Эталон"? Не понятно по фото.
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на первом фото видно на боку кусочек надписи ".laz.ua"
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На фото четко видно надпись "LAZ" - это львовский автобус
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Вот, пригонят всякий хлам, на металлоломе ездят, евробляхи галимые!
Хотя постойте... 😉
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На фото стандартный резиновый лежачий полицейский. Видимо в автобусе все днище уже давно сгнило и только ждало удобного момента.
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Думали, что такое днище - это днище, но тут снизу постучал лежачий полицейский
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задовбали оці люди, які ганяють на дорогах, наче в задниці кропива!
Через них кладуть оці поліцейські лежачі, на яких б'єш машину.
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Хоронили тещу, порвали міха на трьох баянах...
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И как "это" каждые полгода ТО проходило? Он уже 10 лет как на свалке должен был быть.
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Цензор.НЕТФотоСпортАвтобус в Киеве потерял часть подвески после наезда на "лежачего полицейского". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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