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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО. ФОТО

Блок Петра Порошенко "Солидарность" принес в Верховную Раду коробки с подписями граждан Украины в поддержку закрепления в Конституции курса на членство в Евросоюзе и НАТО.

Накануне в политсиле заявили, что в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО уже собрано более миллиона подписей. Сегодня же БПП принесла коробки с собранными подписями в Верховную Раду, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам представителей фракции это сделано для того, чтобы депутаты приходя в сессионный зал смогли увидеть, какая есть поддержка у идеи закрепления в Конституции Украины неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС.

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БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 01

Подписи в поддержку закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО.

БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 02
БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 03
БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 04
БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 05
БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО 06

Фото: Цензор.НЕТ

По словам Алексея Гончаренко, подписи собирали представители БПП и общественных организаций. В целом собраны более 1,5 млн подписей со всех регионов Украины.Подписи ставили представители различных слоев населения.

"Я надеюсь, что завтра депутаты, которые будут идти на заседание, увидят, чего хотят люди. Большинство украинцев это поддерживают (курс на ЕС и НАТО. – Ред.)", - сказал Гончаренко.

Он акцентировал, что подписи собраны во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Также, он предположил, что люди в областях, которые граничат с оккупированными территориями и Россией больше всех заинтересованы в членстве в ЕС и НАТО.

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"Много людей, которые находятся близко в эпицентру, понимают, что ЕС и НАТО – это их защита", - отметил Гончаренко.

Источник: https://censor.net.ua/p3110190
 
   
 Топ комментарии
 
А может лучше провести реальные реформы по сближению с ЕС и НАТО, а не только закреплять различные "курсы" и "аспирантские члены" на словах?
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- …предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
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Підсвинок кацапський, то ти "тіпа "состріл"?
Молодець. Тепер ще в спамі порохкай.
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Корєжить від НАТО, підсвинок? То добре!))))
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где ты чорт и где НАТО, что ты хавало свое за него открываешь ….. ? какие же все ипанутые , псевдопатриоты. Запомни убого-ущербное создание что волать лозунги это еще не означает быть патриотом.
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Чмо болотное, ты что тут раздухарилось, кусок дерьма? Ты за себя отвечай, а не за страну, гнидёныш. Будет резолюция по НАТО, и шакалов таких никто спрашивать не станет, ты свои зубы гнилые хоть до корней сотри, мразь
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А может лучше провести реальные реформы по сближению с ЕС и НАТО, а не только закреплять различные "курсы" и "аспирантские члены" на словах?
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це можна робити одночасно - і реформи і закріплення в Конституції курсу, в цьому нічого поганого немає.
А в нашому випадку виходить так, що реформ не робиться, а замінюється патріотичними гаслами, а існуючий стан консервується - натомість ставиться завіса. Може я чогось не розумію.
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Типичный, предвыборный пиар.. БПП приніс у Раду зібрані підписи на підтримку конституційних змін про курс у ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1811 Кто Украину, в НАТО или ЕС, приглашает.?.С таким низким уровнем развития страны, ещё полвека, и заикаться об этом,- нет смысла БПП приніс у Раду зібрані підписи на підтримку конституційних змін про курс у ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1811
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НАТО никогда не возьмет в свой состав страну с военным конфликтом. А ЕС , как по мне еще длиннее дорога.
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А страны с неофеодальной, коррумпированной системой в ЕС принимают?
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Так засРашка уже туда и не хочет!))) даи кто ж её примет?
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Не зрозуміло, що заважає спокійно винести питання в зал і провести його. Начебто є більшість, є багато притомних депутатів, голосуйте. Навіщо здімати цей барижний гвалт? Схоже на сценарій, коли багато хто не захоче проголосувати, щоб тільки не додати зайвого приводу однотуровому приписати собі ще одну подію. Чи може на це все і розраховано, щоб не сильно дратувати партнера по бізнесу?
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Немає поки більшості у цьому питанні. Ляжки та інша ... поки торгуються.
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Совсем не нужно было вносить изменения в Конституцию. Через 6 месяцев эта же БПП начнёт топить за таёжный союз, и будут снова вносит изменения в Конституцию. А шоколадное ЧМО вообще сдрыснет в Липецк.
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1.5 миллиона купленных голосов пока в пользу мальдивского.Сетевой маркетинг в действии!Голосуй за Мальдивского,а то здам Украину.
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Коли твій сусід, п"яние, агресивне чмо (парашка), то хочеться, щоб поряд був сильний чоловік, який тебе захистить (НАТО). Це жіноча логіка, інстинкт самозбереження. БПП приніс у Раду понад 1,5 млн підписів на підтримку конституційних змін про курс в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 7635 Всі, хто тут верещить, що ми не готові, реХВерендум і т.і.- ТРОЛЯКИ КАЦАПСЬКІ
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"Верховна Рада України звертається до НАТО, Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну, обопільно юридично зобов'язуючу процедуру набуття Україною членства в Організації Північно-Атлантичного договору (НАТО) в порядку, передбаченому Вашингтонським (Північноатлантичним) договором від 4 квітня 1949 року"(c)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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