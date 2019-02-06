 БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО. ФОТО

Накануне в политсиле заявили, что в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО уже собрано более миллиона подписей. Сегодня же БПП принесла коробки с собранными подписями в Верховную Раду, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам представителей фракции это сделано для того, чтобы депутаты приходя в сессионный зал смогли увидеть, какая есть поддержка у идеи закрепления в Конституции Украины неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС.

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Подписи в поддержку закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО.











Фото: Цензор.НЕТ

По словам Алексея Гончаренко, подписи собирали представители БПП и общественных организаций. В целом собраны более 1,5 млн подписей со всех регионов Украины.Подписи ставили представители различных слоев населения.

"Я надеюсь, что завтра депутаты, которые будут идти на заседание, увидят, чего хотят люди. Большинство украинцев это поддерживают (курс на ЕС и НАТО. – Ред.)", - сказал Гончаренко.

Он акцентировал, что подписи собраны во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Также, он предположил, что люди в областях, которые граничат с оккупированными территориями и Россией больше всех заинтересованы в членстве в ЕС и НАТО.

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"Много людей, которые находятся близко в эпицентру, понимают, что ЕС и НАТО – это их защита", - отметил Гончаренко.