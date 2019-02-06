 Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от представителей коммерческих структур за непрепятствование хозяйственной деятельности. За свои "услуги" злоумышленник получал "проценты", размер которых зависел от общего оборота денежных средств предприятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали налоговика на рабочем месте после получения десяти тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки в размере семь тысяч гривен и трехсот долларов США.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с полицией и подразделением внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством прокуратуры.



Фото: пресс-служба СБУ