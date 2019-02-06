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Все про:взятка (4329) налоговая (772) Одесская область (1680) ГФС (3077)

 Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя налоговой инспекции одного из районов Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от представителей коммерческих структур за непрепятствование хозяйственной деятельности. За свои "услуги" злоумышленник получал "проценты", размер которых зависел от общего оборота денежных средств предприятия", - сказано в сообщении.

Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 01

Отмечается, что правоохранители задержали налоговика на рабочем месте после получения десяти тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки в размере семь тысяч гривен и трехсот долларов США.

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Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с полицией и подразделением внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством прокуратуры.

Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3110175
 
 
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Обмельчали налоговики.Раньше если задерживали так с 10 тыс долларов.
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не скажите! Если 5-6 раз за рабочий день, так вроде и ничего выходит
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конечно таких маленьких взяток у него нет, просто затаил бабло и на верх не отправил, а так сколько конечно вы поняли как делается задержание.
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счас поделится - и на свободу с чистой совестью Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4329
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такого жлоба позорного надо заметать без разговоров. демпингует скотина, бедным таможенникам и так не за что 15-ю машину купить.
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решил начальник "по-малому" сходить - смешная сумма, смешной будет и приговор.
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да, мне со старыми привычками уже не "жити по-новому" - а до выговора хоть дотянет?
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У налоговой запросы все меньше и меньше 😀😀😀уже не знают кого ободрать
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Тю! Всего-то жалких 10 тыс. . Гривень!!! Насралов вон сонями млн. крал и еще в пересиденты вроде бы прется. А этот точно будет сидеть. Потому, что мало крал.
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Кто знает, какой район Одесской области?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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