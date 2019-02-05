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 "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

5 февраля ВР Верховная Рада не смогла принять ряд законопроектов, поскольку не набиралось достаточного количества голосов. Кроме того, фракция РПЛ заблокировала трибуну, требуя проголосовать снижение тарифов на газ.

День работы ВР 5 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 01

В президиуме ВР Представитель Президента Ирина Луценко с первым вице-спикером Ириной Геращенко и спикер ВР Андрей Парубий

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 02

Андрей Иванчук из "Народного фронта" 


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 03

Ирина Луценко, Игорь Кононенко и Александр Грановский 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 04
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 05

Ирина Луценко и Игорь Кононенко 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 06

Борислав Береза с коллегами

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 07

Оппоблоковцы Вадим Новинский и Николай Скорик 


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 08

Внефракционный Олег Петренко и Михаил Папиев из "Оппоблока"


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 09

Задумавшийся спикер Андрей Парубий

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 10

Фракция РПЛ блокирует трибуну ВР

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 11

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 12

Главное требование - голосование за снижение тарифов

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 13

Фигуранты сегодняшнего решения суда про отстранение Ульяны Супрун - Олег Ляшко и Игорь Мосийчук


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 14

Некоторые радикалы блокировали трибуну на стульях

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 15

Юлия Тимошенко и покинувший фракцию БПП Владислав Голуб

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 16

Диалог Юлии Тимошенко и Сергея Лещенко

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 17
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 18

Юрий Береза из "Народного фронта" приобнял коллегу

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 19

Владимир Куренной из "Блока Порошенко" в непривычной для ВР бабочке 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 20

Задумчивые депутаты "Оппоблока"

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 21

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта" и Антон Яценко из "Видродження"


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 22

Депутатское совещание

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 23

Юлия Тимошенко за руку здоровается с Виктором Балогой 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 24
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 25

Переписка Балоги: "В ввівторок скажу після розмови з номінантом. - ок. На резерві. Чекаємо - Чи можете фото чи ссилку скинути машини?"

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 26
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 27

Фракция "Видродження" - в центре Евгений Геллер

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 28

Игорь Шурма из "оппоблока" и внефракционный Сергей Тарута 

Источник: https://censor.net.ua/p3110131
 
 
 Топ комментарии
 
Ляшко это всего лишь политическая проститутка.... пешка... говорящая жопа выполняющая заказы за бабло его хозяевами..
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У Юльки корма ширша ніж зад у автобуса. Лаври Кардашьян спокою не дають?- І губи старенька накачала....
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
.
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Тебе ЕЛОЧКА НЕ НРАВИТЬСЯ ??. ИЛИ ...УЙ БЕЗ СОЛИ ХАВАЕШЬ ??, КАДЫРОВ СОЛИ НЕ ДАЕТ ??

.
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Сколько рож да жоп то отравительных жидовских....
Все, кто там есть, это есть раковые метостазы убивающие Украину...
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Собирались бы в цирке, был хоть какой то толк.
И билеты можно было бы продавать...
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Народ.коли ми позбавимся в ВР від цього дважди зека ляшко і його шахрайської команди.? По пиці билинеодноразово , він як був придурок, так і залишився. Ахметовський лабузник зовсім чокнувся.
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Ляшко это всего лишь политическая проститутка.... пешка... говорящая жопа выполняющая заказы за бабло его хозяевами..
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Конечно, можно снизить цену на газ.
Нужно просто отдать все долги, набранные Тимошенкой и Азировым, и помахать ручкой МВФу.
Всего-то несколько десятков $ лярдов.
Есть идея: продать на аукционе ляшковские штаны. Вся выручка пойдёт на уплату долгов государства.
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Ну... А што ж останется королеве британии? "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля - Цензор.НЕТ 5080
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A eй нужны элементы гардероба этого клоуна ? Зачем ?
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А как же вилы и картоха? Она, как известно, без них никак
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
.
 показать весь комментарий
 
 
Подивився перші фото і подумав що луценшиха блокує трибуну. Де ж без неї....
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Хто вони ?Що спільного у них з краіною ?
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Ховайся. Третье тысчелетие напустило шептунов в ухо коня
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кстати... если Жулька там фоткается типа с мужем... то почему у неё на безымянном пальце нет обручального кольца ??? "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля - Цензор.НЕТ 8070
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и тут соврала ************ жидовская )))
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Она с ним более 20 лет не живет, он вообще живет в другой стране и с другой женщиной.
А с косатой "бизнес")))
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это понятно что у жульки от него общего это дочка по залёту... но для элехтората ж до сих пор указывает его в декларации как официального мужа)))
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Дочка по расчету скорее... у него папашка начальником в днепре был)))
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власенко просто очередное хобби, а бизнес... например "Карпатгаз"
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А що модно? носити кольце на тому указательному пальці яке вона засовуе путіну у дупу?
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У Юльки корма ширша ніж зад у автобуса. Лаври Кардашьян спокою не дають?- І губи старенька накачала....
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типично еврейская или армянская фигура--тяжелый низ)))
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Такою сракою тільки жаб на болоті давити
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В них дупа болить за країну.от і все.
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Ляшковцы и жопоблоковцы сказали, что не будут голосовать, пока не снизят тарифы.
А голосовать нужно ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПО ЕС И НАТО ---поэтому и блокада трибуны!
По иску мосейчука сегодня сняли Супрун.

Интересно, какие дауны голосовали за шляшковцев? С рыгами понятно-лишняя хромосома...
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А за шлюшковцев те у кого 2 лишних хромосомы)
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Надя, прости. Жаль, что у тебя не получилось.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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