 "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
В президиуме ВР Представитель Президента Ирина Луценко с первым вице-спикером Ириной Геращенко и спикер ВР Андрей Парубий
Андрей Иванчук из "Народного фронта"
Ирина Луценко, Игорь Кононенко и Александр Грановский
Ирина Луценко и Игорь Кононенко
Борислав Береза с коллегами
Оппоблоковцы Вадим Новинский и Николай Скорик
Внефракционный Олег Петренко и Михаил Папиев из "Оппоблока"
Задумавшийся спикер Андрей Парубий
Фракция РПЛ блокирует трибуну ВР
Главное требование - голосование за снижение тарифов
Фигуранты сегодняшнего решения суда про отстранение Ульяны Супрун - Олег Ляшко и Игорь Мосийчук
Некоторые радикалы блокировали трибуну на стульях
Юлия Тимошенко и покинувший фракцию БПП Владислав Голуб
Диалог Юлии Тимошенко и Сергея Лещенко
Юрий Береза из "Народного фронта" приобнял коллегу
Владимир Куренной из "Блока Порошенко" в непривычной для ВР бабочке
Задумчивые депутаты "Оппоблока"
Хвича Мепаришвили из "Народного фронта" и Антон Яценко из "Видродження"
Юлия Тимошенко за руку здоровается с Виктором Балогой
Переписка Балоги: "В ввівторок скажу після розмови з номінантом. - ок. На резерві. Чекаємо - Чи можете фото чи ссилку скинути машини?"
Фракция "Видродження" - в центре Евгений Геллер
Игорь Шурма из "оппоблока" и внефракционный Сергей Тарута
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Все, кто там есть, это есть раковые метостазы убивающие Украину...
И билеты можно было бы продавать...
Нужно просто отдать все долги, набранные Тимошенкой и Азировым, и помахать ручкой МВФу.
Всего-то несколько десятков $ лярдов.
Есть идея: продать на аукционе ляшковские штаны. Вся выручка пойдёт на уплату долгов государства.
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
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БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
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А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
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ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
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АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
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Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
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Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
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А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
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ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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А с косатой "бизнес")))
А голосовать нужно ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПО ЕС И НАТО ---поэтому и блокада трибуны!
По иску мосейчука сегодня сняли Супрун.
Интересно, какие дауны голосовали за шляшковцев? С рыгами понятно-лишняя хромосома...