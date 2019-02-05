 Заместитель директора оборонного предприятия в Киеве задержан на взятке 30 тысяч, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

В сообщении отмечается: "04.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержан во время получения неправомерной выгоды заместителя директора филиала одного из государственных предприятий концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины.

Задержание состоялось при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователями Дарницкого Управления полиции в г.. Киеве.

Установлено, что в декабре 2018 указанное должностное лицо выдвинуло предпринимателю - гражданину Украины требование о ежемесячном предоставление неправомерной выгоды в размере 15 000 гривен за заключение договора хранения имущества между ним и ГП МОУ, а также содействие в дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

02.01.2019 и 04.02.2019 в ходе санкционированных Апелляционным судом. Киева негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранителей, предприниматель дважды передал взяточнику неправомерную выгоду по 15000 гривен, а всего в целом - 30 000 гривен. После этого правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а неправомерная выгода изъята.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей".

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