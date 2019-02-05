 Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина. ФОТО

Об этом Гриценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Во Львове представил кандидата на пост министра обороны Украины. Профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым. Армию знает досконально, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина, хорошо разбирается в вопросах мобилизационной подготовки, законодательного и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур. Достойное профессиональное образование: общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса. Знакомьтесь: Иван Апаршин, человек твердых жизненных принципов, мало говорит - больше делает. Держит руку на пульсе всего, что происходит в армии сейчас, - готов работать с первого дня", - рассказал Гриценко.
Ранее Гриценко заявил, что СБУ в случае его победы на выборах возглавит Трепак.
Источник: https://censor.net.ua/p3110049
Типичная тыловая крыса как и трусливый палковник Анатоль...
Romk@
2007-2008 - головний інспектор Міністерства оборони України; - свой человек, как лихо инспекции проходили пока Гриценко Министром обороны был
не менее лихо проводил инспекции по списанию техники и вооружения.
Статья 15. п. 7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц.
Назови хоть ОДНОГО министра обороны с 90-х который ВОЕВАЛ!
Зачем глупости говорить?
с 90-х по 2014-й у нас войны не было,
где б они воевали ?
Ни один министр не был на фронте!
Такой дибильный вброс, что он достоин Первого рашинского канала!
но волонтёрам гражданским их гражданскость нисколько не мешает туда ездить,
а вот претенденту на пост министра обороны, человеку с огромным военным опытом, никак недосуг там побывать.
для тебе це таємниця ?
Не знаю нічого про цю людину. Лише трохи різонуло "головний інспектор"
Це -- найліпша посада
Утім, може він і справді добрий/чесний фахівець.
где бил Апаршин в 14 году и на каком фронте отстаивал независимость Украини?
если ответит что не предложили подходящей должности (как его патрону Гриценко) или автомат не дали, посылайте такого командующего в дупу
Где, когда?
ТЫ БАЛАБОЛКА ТУПАЯ!
https://tsn.ua/politika/geletey-slidom-za-lucenkom-zazhadav-vibachen-vid-gricenka-1289220.html?_ga=2.192314986.1174037389.1549375882-200161629.1549375882
https://rozmova.wordpress.com/2018/12/05/ivan-aparshyn/
дивіться поки Юла по ньому якусь справу не порушив і порохоботи, разом із юлєботами не почали готувати фейки.
Прикольный эксперт по безопасности и обороне. Не видел что с армией к 14-му году стало?
Ну хоть пару фамилий!!!!!!
Че молчим?
И министр обороны - это хозяйственник! Ими даже женщины бывают
https://openrussia.org/notes/707157/
Ну, після Гелетея, звісна річ.
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Ну да, всьо правільно, з Онотолєм разом стратегічно планував розкрадання армії
А то лицомм очень похож.
Джидайская морда от Гриценка.