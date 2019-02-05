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Все про:выборы (20979) Гриценко Анатолий (1205)

 Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина. ФОТО

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны. Им стал Иван Апаршин.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове представил кандидата на пост министра обороны Украины. Профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым. Армию знает досконально, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина, хорошо разбирается в вопросах мобилизационной подготовки, законодательного и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур. Достойное профессиональное образование: общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса. Знакомьтесь: Иван Апаршин, человек твердых жизненных принципов, мало говорит - больше делает. Держит руку на пульсе всего, что происходит в армии сейчас, - готов работать с первого дня", - рассказал Гриценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина 01
Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина 02

Ранее Гриценко заявил, что СБУ в случае его победы на выборах возглавит Трепак.

Источник: https://censor.net.ua/p3110049
 
   
 Топ комментарии
 
Кандидат представляет свою команду, а не продает должности - не судите всех по себе и своему соевому боссу
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ага, вот оно что:
Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 7764 Romk@
2007-2008 - головний інспектор Міністерства оборони України; - свой человек, как лихо инспекции проходили пока Гриценко Министром обороны был
не менее лихо проводил инспекции по списанию техники и вооружения.
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хорошо разбирается в вопросах мобилизационной подготовки, законодательного и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур.

Источник: https://censor.net.ua/p3110049
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Короче знает как бабло тырить...
Типичная тыловая крыса как и трусливый палковник Анатоль...
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интересно, чем он занимался во времена гриценко министра обороны...
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ага, вот оно что:
Romk@
2007-2008 - головний інспектор Міністерства оборони України; - свой человек, как лихо инспекции проходили пока Гриценко Министром обороны был
не менее лихо проводил инспекции по списанию техники и вооружения.
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В оч-ко засунь этих старых совдеповских вояк! Есть уже новые украинские генералы .которые видели войну и без тебя и твоего кацапского друга с соответствующей фамилией апарашин,знают что надо делать и как строить!
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Ты в курсе?
Статья 15. п. 7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц.
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Ой ржу не могу!!!!!!
Назови хоть ОДНОГО министра обороны с 90-х который ВОЕВАЛ!
Зачем глупости говорить?
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Дятел,
с 90-х по 2014-й у нас войны не было,
где б они воевали ?
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Это БРЕД!
Ни один министр не был на фронте!
Такой дибильный вброс, что он достоин Первого рашинского канала!
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ты, наверно, не заметил, что я на должность министра обороны в воюющей стране не претендую ?
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Министром обороны сейчас должен быть вообще гражданский. Фронтовой опыт нужен начальнику Генштаба и ниже. Министр обороны это снабженец и экономист.
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та разве ж я спорю ?

но волонтёрам гражданским их гражданскость нисколько не мешает туда ездить,

а вот претенденту на пост министра обороны, человеку с огромным военным опытом, никак недосуг там побывать.
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муженко декілька разів був на передовій.

для тебе це таємниця ?
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"Профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить Источник: https://censor.net.ua/p3110049" - зачем Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина - Цензор.НЕТ 2276 поднимать то, что не лежит???? Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина - Цензор.НЕТ 1132
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красава. еще не през (и не будет), и должности уже продает.
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Кандидат представляет свою команду, а не продает должности - не судите всех по себе и своему соевому боссу
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не найдешь на форумах хоть один мой пост в поддержку пороха - можешь застрелиться.
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Тоже будет слепым министром...ну таким каким был Гриц? Армию будут распродавать ...а он не сном не духом?
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2007-2008 - головний інспектор Міністерства оборони України; - свой человек, как лихо инспекции проходили пока Гриценко Министром обороны был
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видать этот Арапшин, уже зарыл свои 5 сольдо на поле дураков.
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На том поле места уже нет...йульки все перерыли...закапывая свои 5 сольдо...😀
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Почему здесь не боевой офицер? Не верю я прочим.
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мабуть тому, що бойовий офіцер там рівня бригада/корпус, а ніяк не міністр...
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Бойовий офіцер треба на посаді начальника Генштабу. А тут -- звичайний менеджер.
Не знаю нічого про цю людину. Лише трохи різонуло "головний інспектор" Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 657
Це -- найліпша посада Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 657
Утім, може він і справді добрий/чесний фахівець.
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спочатку декларацію про майно і родичів у студію
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А как война началась в 14-м,так все и держит руку на пульсе?! Не затекла рука-то?! 😂😂😂 или ну его нафиг, война это дело продавцов, сварщиков, водителей и программистов?!
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Грицку видно самому сумно буде на кічі сидіти. Ось і шукає вже тепер з ким там в шашки грати буде 😃😃😃
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З нами Бог та Україна, а тобі не сумно, що твій божок ******* 31-го березня отримає в рило?
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меня только один вопрос интерисует
где бил Апаршин в 14 году и на каком фронте отстаивал независимость Украини?
если ответит что не предложили подходящей должности (как его патрону Гриценко) или автомат не дали, посылайте такого командующего в дупу
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А шо, Полторашка воевал?
Где, когда?
ТЫ БАЛАБОЛКА ТУПАЯ!
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Гелетей говорит воевал и в доказательство даже заявляет, что у него в кабинете есть флаги дыры снятые с админзданий в 2014г собственноручно, я так понял из его высказывания в адрес Гриценко.
https://tsn.ua/politika/geletey-slidom-za-lucenkom-zazhadav-vibachen-vid-gricenka-1289220.html?_ga=2.192314986.1174037389.1549375882-200161629.1549375882
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Министром обороны может быть только вертухай с фарфоровыми зубами или мусор, разганявший Майдан. Остальные - огенды кримля
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https://www.youtube.com/watch?v=rbv33ZKrUWM

https://rozmova.wordpress.com/2018/12/05/ivan-aparshyn/

дивіться поки Юла по ньому якусь справу не порушив і порохоботи, разом із юлєботами не почали готувати фейки.
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Напомните, кто еще представляет свою команду, хотя бы часть?...
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Кацап? На фиг, на фиг, на фиг! Нам уже Наева и Сёмочки с кучей кацапской родни хватает... А кузница кгбешных стукачей - академия им. Фрунзе это уже как клеймо.
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И к тому же у кандидата "Жизни вышел живительный сок и из жопы струится песок"...
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ворюга протаскиват ворюгу в теплое кресло.
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2011-2014 - заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Прикольный эксперт по безопасности и обороне. Не видел что с армией к 14-му году стало?
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У Гриценка нет шансов стать президентом. Но он уже раздает должности. Хорошо, что еще не издает указов. Сам он не собирается воевать, опять отсидится на диване. Кто вместо него будет защищать Украину? Украина собирается входить в Евросоюз, в НАТО. Гриценко против этого. Возникает вопрос, Зачем Гриценко Украине
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Ооо! пробирает до костей!.. очень метко подсмотренный образ!
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Вот ху-ло радуется,может хоть один опарыш меньше него ростом появиться!
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А шо Зеля разве стоять на ногах перед ****** будет?
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Насторожує те, що працював у всіх корупційних урядах... 2005 - помічник Міністра оборони України Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба);2005-2007 - директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України;2007-2008 - головний інспектор Міністерства оборони України; 2008-2010 - перший заступник начальника Управління оборонно-мобілізаційної роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України;2010-2011 - начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;2011-2014 - заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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Откуда Грицько этот тюфяк побитый молью достал
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Та с той же каптерки, шо и сам. Ветераны мысленных боев, имеющие опыт словестных сражений и снайперских плевков в противника через форточку.
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Думаю товариСЧ Апаршин может спать спокойно как минимум до следующих выборов Президента. А там глядишь или ишак сдохнет, или осел заговорит.
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так міністером має бути гражданскій... ілі гражданскіх отсєчь???
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лучше кандидатуры лысого Жеки, из квартала 95, в министры обороны не найдешь Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 2368
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за 5 лет войны на фронте уже наверняка образовались молодые специалисты которые заправят за пояс всех этих совковых хенералисимусов. Это как лечение совковыми методами в 2019, деда на пенсию (вместе с гриценком) а молодого и обученного БОЕВОГО специалиста на должность! Никаких совков.
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И назовите их в теперешнем генштабе!!!!!
Ну хоть пару фамилий!!!!!!
Че молчим?
И министр обороны - это хозяйственник! Ими даже женщины бывают
https://openrussia.org/notes/707157/
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Вот именно - министр обороны это ТОП-менеджер по снабжению. Начальник Генштаба и ниже - это боевые офицеры.
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Статья 15. п. 7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц.
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Ні, думаю "мусорок" "Бочонок" для "Порошка" кращий.
Ну, після Гелетея, звісна річ.
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Ти не оригінальний. Тебе вже випередив Юра Картавий і Ваня Вінник, котрий набрав пів мільярда банківських кредитів і сховався в БлоПеПо: Вже всі знають щоГриценко продав армію в 2005 році. А чому ж ви, "Мінстеці і пропагандони" його не посадили?

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Неее, лучше любитель шоколада Гелатей. Тот лизнет, так лизнет....
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Я так пойняв, шо такий же спєц по розбазаріванію армії, як і Онотоль? Онотоль же под свою стать подбірає команду
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2005-2007 - директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України

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Ну да, всьо правільно, з Онотолєм разом стратегічно планував розкрадання армії Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 1250 Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 1250
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Этот Апаршин случайно не брат московитского режиссёра Владимира Меньшова ?
А то лицомм очень похож.
Джидайская морда от Гриценка.
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Вот только опарышей министрами обороны у нас еще не было! Дожились. Хотя, какой "президент", такой и "министр обороны".
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Академию имени Фрунзика лучше бы не писали, ибо это скорее недостаток, нежели достоинство. Гриценко представив свого кандидата на пост міністра оборони - Івана Апаршина - Цензор.НЕТ 3823
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Такой же "настоящий полковник" как и Грыщ, не пошедший по мобилизации, ибо "ВУС был не нужен, а было много молодых"(с) призывников?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина. ФОТО
 
 
 
 
 
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