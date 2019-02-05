 Кино и выборы: "Радикальная рапсодия", "ЗЕрро", "Морозко". Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины

"Кино и выборы". Под таким названием аналитический портал "Слово и дело" опубликовал на своей странице в Facebook ФОТОжабы на участников президентских выборов - 2019.
Больше фотошопов смотрите здесь
"Кино и выборы". Под таким названием аналитический портал "Слово и дело" опубликовал на своей странице в Facebook ФОТОжабы на участников президентских выборов - 2019.
Больше фотошопов смотрите здесь
т.е. НОЛИК
Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це саме те, чого ви прагнете?
У Елі хуцпи не вистачало, за те у Зєлі її неймовірна кількість!
Ты в деле или просто сочувствующий алень?
Дякую.
https://www.facebook.com/andrew.miroshnychenko/posts/1976462329070240
Я в восхищении.
Аплодирую !
Впрочем, остальные так - для галочки. Но на Богословскую я бы посмотрел.
Морозко 5++
Всі інші - 5
Хотя да.... Как же его показать, чтобы не нарушить Правила...
1. Іван Васильович не хоче, а прийдеться;
2. Форест Гнап;
3. 5.10 стульчаки;
4. Морозко - казочка для малят за 65;
5. Тупий - ще тупішій;