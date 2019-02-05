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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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 Кино и выборы: "Радикальная рапсодия", "ЗЕрро", "Морозко". Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

"Кино и выборы". Под таким названием аналитический портал "Слово и дело" опубликовал на своей странице в Facebook ФОТОжабы на участников президентских выборов - 2019.

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 01

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 02

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 03

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 04

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 05

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 06

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 07

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 08

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 09

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 10

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 11

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 12

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 13

Кино и выборы: Радикальная рапсодия, ЗЕрро, Морозко. Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины 14

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3110046
 
   
 Топ комментарии
 
Как правильно подобраны образы
Я в восхищении.
Аплодирую ! Кино и выборы: "Радикальная рапсодия", "ЗЕрро", "Морозко". Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины - Цензор.НЕТ 6462
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То есть множет на НОЛЬ все мечты барыг пройти в финал.
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Зєєєля - попка Коломойського,
Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це саме те, чого ви прагнете?
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Краще грабувати УкрНафту, ніж вона нас.)))))))
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Вас, лугандонців, наша УкрНафта не грабує. Вас грабує Плотва та цей..., хто там у вас після Захєрченка?
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Нету уже твоих торговых партнеров лугандонца плотвы и дырляндовця захара. Можешь съездить в оккупированный Донецк и посцать на яму где зарыт твой бизнес-дружок. Кіно і вибори: "Радикальна рапсодія", "ЗЕрро", "Морозко". Свіжі ФОТОжаби на кандидатів у президенти України - Цензор.НЕТ 9414
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У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля - шлимазл натуральний, а у тебе є ЗЄля! Кіно і вибори: "Радикальна рапсодія", "ЗЕрро", "Морозко". Свіжі ФОТОжаби на кандидатів у президенти України - Цензор.НЕТ 4160
У Елі хуцпи не вистачало, за те у Зєлі її неймовірна кількість!
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Да мне пофигу Зеленский, меня просто радует, как такие недалекие как ты на говно исходят шо барыг от корыта отодвигают.
Ты в деле или просто сочувствующий алень? Кіно і вибори: "Радикальна рапсодія", "ЗЕрро", "Морозко". Свіжі ФОТОжаби на кандидатів у президенти України - Цензор.НЕТ 5634
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Будь ласка, витягніть із спаму допис про зєлю - попку коломойського, йулькани заїдають!
Дякую.
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Как правильно подобраны образы
Я в восхищении.
Аплодирую ! Кино и выборы: "Радикальная рапсодия", "ЗЕрро", "Морозко". Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины - Цензор.НЕТ 6462
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Класс!!! Жаль не на всех.
Впрочем, остальные так - для галочки. Но на Богословскую я бы посмотрел.
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Іван Васильович 5+++
Морозко 5++
Всі інші - 5
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Зерро, Бойко і Вілкул і ДМБ сподобались
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СЛОВО і ДІЛО, кто это? очень тонко и талантливо! супер! спасибо!
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А хто витягнув шмат комуняцького лайна під назвою "мороз"?
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Вхождение в ЦИК через задний проход осталось не замеченым...
Хотя да.... Как же его показать, чтобы не нарушить Правила...
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Гарні фотожаби вийшли.
1. Іван Васильович не хоче, а прийдеться;
2. Форест Гнап;
3. 5.10 стульчаки;
4. Морозко - казочка для малят за 65;
5. Тупий - ще тупішій;
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2032405893730016&set=a.1418279228476022&type=3&theater
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКино и выборы: "Радикальная рапсодия", "ЗЕрро", "Морозко". Свежие ФОТОжабы на кандидатов в президенты Украины
 
 
 
 
 
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