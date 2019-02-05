 Жуткое ДТП на Донетчине: погибли шесть человек, еще трое получили травмы (обновлено). ФОТО

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос".
"В результате столкновения автомобиль "ДЭУ" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым", - сообщают в полиции.
Отмечается, что пассажирка "Шевроле" от полученных травм также скончался, еще трое в тяжелом состоянии.
"За жизнь пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из города Селидово к контрольно-пропускному пункту", - говорится в сообщении.
Позже Госслужба по ЧС в Донецкой области сообщила, что один из пострадавших скончался в больнице.
Сейчас марьинские полицейские продолжают работать на месте происшествия. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
Загинувшим - земля пухом!
Тварь всегда тварь.
Типа подкурил?
Тут спішили, туман, звичайна але злочинна легковажність на дорозі.
Власна вина і обставини - доля.
На відео видно, що автомобіль "Фольксваген" виїжджав з автозаправки і в нього на великій швидкості в'їхав "Нісан".
https://www.facebook.com/kalushformat/videos/2229967413731589/
Пізніше стало відомо, шо 30-річний водій Нісан помер у лікарні.
Ну и ланосе с систем безопасности только тормоза и ремни безопасности.
Вот вам война на дорогах. Хотя сами дороги ужас, едешь 70-80 км/ч и всегда смотришь, если встречная машина, то чтоб на твоей полосе ямы не было, а то хрен его знаешь...