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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5434) Донецкая область (4196) Марьинка (510)

 Жуткое ДТП на Донетчине: погибли пять человек, еще трое получили травмы. ФОТО

Утром 5 февраля в результате ДТП на трассе Донецк-Запорожье 5 человек погибли и 3 получили травмы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос".

"В результате столкновения автомобиль "ДЭУ" загорелся. 4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка", погибли на месте. Водитель остался невредимым", - сообщают в полиции.

Жуткое ДТП на Донетчине: погибли пять человек, еще трое получили травмы 01

Отмечается, что пассажирка "Шевроле" от полученных травм также скончался, еще трое в тяжелом состоянии.

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"За жизнь пострадавших продолжают бороться врачи. Граждане ехали из города Селидово к контрольно-пропускному пункту", - говорится в сообщении.

Жуткое ДТП на Донетчине: погибли пять человек, еще трое получили травмы 02

Сейчас марьинские полицейские продолжают работать на месте происшествия. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

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Источник: https://censor.net.ua/p3110042
 
 
 Топ комментарии
 
Почти каждый владелец Ланосов и Шевроле, чувствует себя гонщиком формулы 1. Машинки дохленькие, зато амбиций у владельцев, как у крон принца в десятом колене претендующим на английский престол.
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Столкнулись встречные. Вот вроде бы водительской стороной должны, но инстинкт самосохранения не перебоешь. Водители инстинктивно отвернули в пассажирские стороны.
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Паскуда ти.... Це до речі Жоподьор Порошенка.
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Два ДИВА дорогу не поділили!

Загинувшим - земля пухом!
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Ну і ладно, тепер виплачуватимемо на 4 пенсії менше.
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теперь понятно в ком душа переродилась сталина
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Вот давайте без мистики. Просто у кого-то диарея случается естественным образом, а у кого-то она происходит через рот или в данном случае через комментарий под статьей.
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дорогі такі що в ЄС всі посадові особи сиділи б
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Паскуда ти.... Це до речі Жоподьор Порошенка.
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Не боїшся пекла, баклан тупорилий? Царство Небесне невинно загиблим...
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Столкнулись встречные. Вот вроде бы водительской стороной должны, но инстинкт самосохранения не перебоешь. Водители инстинктивно отвернули в пассажирские стороны.
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Почти каждый владелец Ланосов и Шевроле, чувствует себя гонщиком формулы 1. Машинки дохленькие, зато амбиций у владельцев, как у крон принца в десятом колене претендующим на английский престол.
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Не скажи, амбіцій і хамства у власників дорогих машин більше.
Тут спішили, туман, звичайна але злочинна легковажність на дорозі.
Власна вина і обставини - доля.
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про хамство ничего не писал, а дорогой машине амбиции не нужны, качество продукта само за себе говорит и амбиции оправдывает. Чем дороже мощный автомобиль, тем он безопасней для его владельца, если это конечно серийный автомобиль, а не какой то там суперкар эксклюзивного производства.
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Вчора в Калуші теж смертельне ДТП

На відео видно, що автомобіль "Фольксваген" виїжджав з автозаправки і в нього на великій швидкості в'їхав "Нісан".

https://www.facebook.com/kalushformat/videos/2229967413731589/

Пізніше стало відомо, шо 30-річний водій Нісан помер у лікарні.
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А шо вы хотели - у каждого водилы, похоже, "свои" правила ДД - летают кто как хочет... вот и "долетались". Страшна ДТП на Донеччині: загинуло п'ятеро осіб, ще троє зазнали травм - Цензор.НЕТ 9078
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Я даже знаю, кто был пристегнут, а кто нет...
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..каждый раз устаю подбирать слова своим пассажирам, когда сам пристегиваю ремень, а в ответ на предложение пристегнуться - наблюдаю удивление и слышу иронично-саркастический вопрос: а ты пристегиваешься ? Страшна ДТП на Донеччині: загинуло п'ятеро осіб, ще троє зазнали травм - Цензор.НЕТ 1786...
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Люди (человечество) сами виновны в этом. Эта проблема чисто финансово-техническая и решить её можно было ещё "вчера", будь на то политическая воля. Никакой ТЕХНИЧЕСКОЙ проблемы устранить 99,99% ДТП и смертей НЕТ!
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ещё более проще решается проблема с утечками бытового газа и взрывов домов (буквано за год)!
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.....как всетаки ЗАЕ...........Ь , что у нас дорога 25км вся УШАТАНАЯ , и когда то ехали по ней 20 минут !!!! АВАРИЙ было и ЗИМОЙ и ЛЕТОМ и СМЕРТИ тоже !!!!а сегодня едят 25 км 50-55 минуи и уже лет 15 НИ ОДНОЙ АВАРИИ , НИ ОДНОГО ПОГИБШЕГО !!!! у нас нет КУЛЬТУРЫ вождения НИ КАКОЙ ваще !!! туман , фары ПОДИ не включенные , СКОРОСТЬ как на ПОЖАР !!!! ДЫКА КРАИНА !!! и ДЫКИ ВОДИИ !!!! молю БОГА , чтоб эту трассу не ДЕЛАЛИ еще лет 100 чтоб ВНУКИ ездили спокойно ......первая -вторая -первая вторая куда в этой стране СПЕШИТЬ ????!!!
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......да , я тоже попал в АВАРИЮ на этой дороге и моя 08 погибла , а мы ЖИВЫ ))))) аврия похожая (((((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП на Донетчине: погибли пять человек, еще трое получили травмы. ФОТО
 
 
 
 
 
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