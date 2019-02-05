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 Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 февраля 2019 года, в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет также среди присутствующих.

Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 01
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 02
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 03
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 04
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 05
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 06
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 07
Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 08

Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве 09

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/p3110007
 
   
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Решают, МП на поездах или самолетах выкидывать!))))
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Если бы украинцы так пеклись об экономике как о царствие божьем.
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що не кажіть, а митрополит Епіфаній досить приємний на вигляд і мова приємна.
Не подобається лише те, що його, мабуть, наївного в політичних справах винесли на біл-борди з Порошенком. от я цього не розумію.
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х.з. он то же реформатор, хочет в церквях сидячие места сделать.
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мабуть, ви в церкві не буваєте - там є місця для сидіння. Але небагато, це правда.
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знаешь и правда не бываю. я почему то думал, что когда молятся на коленях стоят, и лбом об пол бум.
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Епіфаній - людина чиста, божа і церковна і не розуміє цих політичних інтриг.
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Філарет не дозволив би себе так використати гарантом перед виборами.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСвященный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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