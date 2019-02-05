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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины разоблачили прокурора Сумской местной прокуратуры после получения им неправомерной выгоды в размере 3500 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, прокурор Сумской местной прокуратуры, в посредничестве с адвокатом, заключил соглашение с обвиняемым о признании виновности с согласованием наказания, не связанным с лишением свободы. За это он требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 3500 долларов США", - сказано в сообщении.

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 01

Отмечается, что прокурор и адвокат задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предмет преступления изъят.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 02

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины за содеянное уголовное правонарушение лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 03
Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР 04

Источник: https://censor.net.ua/p3109978
 
   
 Топ комментарии
 
Это он сдачу не успел вернуть .
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дети!!!, кто ж наликом берет???))))
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...і цей прокурор отримав хабара саме з цього фонду?
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ЮГА його візьме заступником (або нє - мало бере)
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Инженер электронной техники тихо спустит дело на тормозах, чтоб не марать честь мундира.
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не удивлен почему то, "задержан" - это и есть то тяжкое наказание, которое понесет прокурор, такие люди картавому алкашу нужны, вот как его вобла нна пластических операциях себя вытянула, а раньше, пока Юрка прокурором не стал, ходили как два оборванца, а сейчас на курортах для элиты отдыхают
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А когда задержат начальника налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области и прокурора областной прокуратуры???
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Если взятка -доказана -задокументирована два месяца и посадка в крупных размерах
дальше копайте другие случаи он пусть сидит и добавляйтте срок
Если прото очередной рук в воду для создания видимости работы следака -на гажданку
без пенсии.
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три с кусочком кілобакса???? Карманнийє дєньгі... і де ви коррупцію розгледіли???
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Найгірше те, що суспілство переважною більшістю розуміє, що це все шоу, і що це виливається у ще більшу корупцію... і продовжує терпіти цю злочинність. Прийшовши у владу на крові українців, клан офшорного бариги не став на шлях європейський, не став на шлях реальної праці на благо українського суспільства, а рівно навпаки, посадові злочини і корупцію перетворив на культ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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