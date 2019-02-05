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 Общество, Фоторепортаж
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 Отпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко. ФОТО

Отпущенные под залог судом в Тбилиси шестеро украинцев, которые были задержаны грузинскими правоохранителями 2 декабря, возвращаются в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские добровольцы возвращаются домой. Еще два месяца назад в эфирах провластных украинских и российских СМИ они были "террористами", "хранителями оружия", "возможными исполнителями кровавых провокаций на грузинском майдане". Сегодня они возвращаются домой. Самолет "Тбилиси – Киев", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины, - Семенченко. ФОТО

Отпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко 01
Отпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко 02

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.

2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.

Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.

Также на Цензор.НЕТ: Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения, - адвокат

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.

4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/p3109974
 
   
 Топ комментарии
 
уплатить залог и удрать из страны - это прямое подтверждение правомерности выдвинутых обвинений!..
когда-нибудь провокатор Семен ответит в том числе и за Иловайск..
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Наврядчи вони втекли, їх просто відпустили, хоча Грішин так і не пояснив їх круїз.
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А разве отпущенным под залог можно покидать страну?
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А разве отпущенным под залог можно покидать страну?
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А що грузинам з ними робити, є бажання і московітам нашкодити і з Україною горшки не побити, заглохне потиху, як би не 2008 то сиділи би хлопці, але геній з двухочкового Кремля всіх згуртував.
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Можно...Это не граждане Грузии...Их вина косвенная и мало того - не доказана..Все доказательства грузинских правоохранителей разбились в пух и прах...
Если чтото было то не отпустили но если чтото и докажут то могут посадить тут по договору между странами...
Но на жаль для нашего презика,доказать уже ничего не смогут- попросту нет доказательств...Они летят домой как граждане Украины и их не депортируют а просто отпустили....

Все дела против большинства добровольцев и которые против ЭТОЙ власти разбиваются в пух и прах...
Вспоминаем и хранение оружия в Гаражах и рейдерские захваты под Кировоградом (Кропивницким) и побитие каких то охранников и тд и тп...Много чего...Но все на ноль...
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а как же залог - кунули ,как то не правельно - надо было доказать шо не виноваты - это ведь Грузия ,а не цапия
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уплатить залог и удрать из страны - это прямое подтверждение правомерности выдвинутых обвинений!..
когда-нибудь провокатор Семен ответит в том числе и за Иловайск..
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Грузія не Україна - там здається непогана прикордонна система що перевіряє особу. Якщо випустили, то так вирішили грузинськи держ. органи. Хто не любить коли українськи хлопці повертаються додому - той москаль. Відпущені в Грузії під заставу громадяни України повертаються до Києва, - Семенченко - Цензор.НЕТ 252
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Наврядчи вони втекли, їх просто відпустили, хоча Грішин так і не пояснив їх круїз.
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1) обвинения не сняты и не изменены;
2) суд только сменил меру пресечения с СИЗО на залог;
3) пожертвовать залогом и покинуть территорию страны, где тебе предъявлено обвинение - это прямое подтверждение правомерности выдвинутых обвинений;
4) что бы снять выдвинутые обвинение, нужно выиграть суд;

фразы, типа "их просто отпустили", или "ну раз они прошли грузинских погранцов" эти фразы может себе позволить обыватель, т.е. человек, далекий от юриспруденции.. по факту, мы имеем, побег из Грузии и попытку скрыться от правосудия..
Более того, я не удивлюсь, если в ближайшее время всем этим "бравым ливарюционерам" запретят въезд в страны ЕС и по миру.. .а еще могут выставить в Интерпол..
мой вывод: Семен их снова подставил!
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А каким боком Семенченко к Иловайску?
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его простреленная дупа говорит что был. защищал имущество одного небезызвестного олигарха. за что и положили тысячу украинцев.
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Это говорит о том, что хоть каким-то боком Семенченко имел отношение к Иловайску.
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Есть юристы? что означает "отпущен под залог"?
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Це означає, що підозрювані залишили визначену судом суму грошей і готові, в разі потреби, з'явитися в суд на його вимогу. Якщо не з'являться -- сума переходить на користь Сакартвело. Утім, це не звільняє підозрюваних від відповідальності. Їх навіть може бути оголошено в міжнародний розшук зі всіма наслідками.
Я -- не юрист. (подружка моєї коханки -- правник) Відпущені в Грузії під заставу громадяни України повертаються до Києва, - Семенченко - Цензор.НЕТ 1506
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Мати коханок -- корисно! Це найголовніше в цій історії
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Присел ли вообще кто либо, когда либо, после того как был "отпущен под залог"?
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Звичайно, коли дуже жадібний хлопака. Відпущені в Грузії під заставу громадяни України повертаються до Києва, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4500
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И без пенисовой отлично справились. Вопрос: зачем платить больше( зачем нужно содержать таких как пенисова)?
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Можно только надеятся, что это "приключение" им отбило напрочь охоту позорить Украину...
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на фига они тут? пусть там революции устраивают - нам такое счастье ни к чему.
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Професійні провокатори-тітухани повертаються.Якраз відкриваються нові горизонти для заробітку.
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Пардон, а ЧТО украинские добровольцы делали в Грузии?
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Семен так и не расскажет нафига он во время выборов посылал в Грузию людей с оружием?
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У него депутатская неприкосновенность, он не будет ничего рассказывать.

Но думаю все и так понимают, что депутат украины, со своими корешами с оружием ездил для того, что бы гос переворот устроить. Не сложилось, не повезло "патриотам"
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Цензор.НЕТФотоОбществоОтпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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