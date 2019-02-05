 Отпущенные в Грузии под залог граждане Украины возвращаются в Киев, - Семенченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские добровольцы возвращаются домой. Еще два месяца назад в эфирах провластных украинских и российских СМИ они были "террористами", "хранителями оружия", "возможными исполнителями кровавых провокаций на грузинском майдане". Сегодня они возвращаются домой. Самолет "Тбилиси – Киев", – отметил он.
Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.
2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.
Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.
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По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.
Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.
4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.
Если чтото было то не отпустили но если чтото и докажут то могут посадить тут по договору между странами...
Но на жаль для нашего презика,доказать уже ничего не смогут- попросту нет доказательств...Они летят домой как граждане Украины и их не депортируют а просто отпустили....
Все дела против большинства добровольцев и которые против ЭТОЙ власти разбиваются в пух и прах...
Вспоминаем и хранение оружия в Гаражах и рейдерские захваты под Кировоградом (Кропивницким) и побитие каких то охранников и тд и тп...Много чего...Но все на ноль...
когда-нибудь провокатор Семен ответит в том числе и за Иловайск..
2) суд только сменил меру пресечения с СИЗО на залог;
3) пожертвовать залогом и покинуть территорию страны, где тебе предъявлено обвинение - это прямое подтверждение правомерности выдвинутых обвинений;
4) что бы снять выдвинутые обвинение, нужно выиграть суд;
фразы, типа "их просто отпустили", или "ну раз они прошли грузинских погранцов" эти фразы может себе позволить обыватель, т.е. человек, далекий от юриспруденции.. по факту, мы имеем, побег из Грузии и попытку скрыться от правосудия..
Более того, я не удивлюсь, если в ближайшее время всем этим "бравым ливарюционерам" запретят въезд в страны ЕС и по миру.. .а еще могут выставить в Интерпол..
мой вывод: Семен их снова подставил!
Я -- не юрист. (подружка моєї коханки -- правник)
Но думаю все и так понимают, что депутат украины, со своими корешами с оружием ездил для того, что бы гос переворот устроить. Не сложилось, не повезло "патриотам"