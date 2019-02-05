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 Политика Украины, Общество
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 Украина является "частично свободной" страной, - отчет Freedom House. КАРТА

Украина в 2019 году остается "частично свободной" страной, а ее оккупированная Россией часть - Крым - получила статус "несвободной" территории.

 Об этом говорится в обнародованном 5 февраля новом ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В целом уровень свободы в Украине несколько ухудшился, отмечают исследователи.

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Украина является частично свободной страной, - отчет Freedom House 01

Авторы также обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма охватывает нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Всего рядом с Украиной в группе "частично свободных" стран находятся 59 других государств и пять территорий.

"Несвободных" стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий.

"Свободных" стран и территорий вместе 87.

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Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий. В целом, с 2005 по 2018 год количество "несвободных" государств выросло на 26%, в то время как доля "свободных" упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне – растет влияние таких недемократических стран, как Китай. Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд – начиная с 2005 года, говорится в новом отчете Freedom House под названием "Freedom in the world 2019" ("Свобода в мире в 2019 году").

Источник: https://censor.net.ua/p3109964
 
 
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Все началось с того что министр Януковича Порошенко обещал отдать жизнь за свободу слова,а потом подленько,как всегда выгнал Шустера
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Та он бы нас всех с удовольствием выгнал,но тогда некого будет грабить. Украина является "частично свободной" страной, - отчет Freedom House - Цензор.НЕТ 314
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Уряяяя,частично живём по новому ! Украина является "частично свободной" страной, - отчет Freedom House - Цензор.НЕТ 9170Али как ?
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Барыга старается сделать из на рашку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина является "частично свободной" страной, - отчет Freedom House. КАРТА
 
 
 
 
 
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