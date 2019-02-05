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 Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины. ВИДЕО+ФОТО

Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего мужчину и похитили у него все сбережения - 4000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В селе Разумница, Ставищанского района, тяжело избитого соседа нашел в его дворе односельчанин и позвонил в полицию.

Каретой скорой помощи 78-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы в хирургическое отделение больницы.

"Полуживой пенсионер смог сообщить работникам полиции, что нападавших было двое, один из них был в темной Балаклаве. Они били старика обухом топора по голове. А когда тот не смог оказать сопротивления, похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины 01

Работники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже через считанные часы один из злоумышленников давал правдивые показания относительно совершенного им преступления. Его подельника, который скрывался от полиции по сельским огородам, тоже вскоре был задержан.

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Нападающими оказались жители Ставищанщины 21 и 28-летнего возраста, они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины 02

Один из участников разбойного нападения рассказал полицейским, что деньги, полученные преступным путем, они потратили в течение ночи на развлечения: такси, алкоголь, продукты и на игру в лотерею.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения. Меру пресечения на время досудебного расследования выберет для них суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3109947
 
 
 Топ комментарии
 
Подобных тварей нужно уничтожать☹️
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Яка жахлива бідність! Дід все життя працював... а два дебіли прийшли його вбивати за вбогу пенсію... ніч "погуляли"... І на зоні це чмо буде "нормальний пацан"... А після зони буде розпівадать що "був молодим, дурним, біс попутав"... Та вони кончєні від народження! Таких потрібно знищувати. А була б в діда зброя то побоялись би грабувати...
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ты ватник все понял. Отмазка не засчитана. В своем посте ты написал, что таких как эти твари 80% граждан Украины. Для начала твое место в спаме
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Ты значение слова " пересічних" знаешь?
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ты ватник все понял. Отмазка не засчитана. В своем посте ты написал, что таких как эти твари 80% граждан Украины. Для начала твое место в спаме
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Пьяный уже с утра? Завязай с этим делом. Алкоголизм болезнь, но излечима😄
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Але алкоголіки живі бувають добрі та погані, а от комуністи добрі лише мертві. Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 1569
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Жодного. Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 5717

Але Ви зробили цей світ трохи кращим. Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 6382
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По трезвяку вони з лайна лепити починають...
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Ну стерилізуєте ви їх, і вони від того грабувати стареньких перестануть? От якби їм руці і нозі повідривати, то інша справа.
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такие твари убиваю ежегодно 13000 человек в год, это разбойные нападения. И ловят поверья, от силы пару сотен в год. Пока такие твари убивают таких людей как ты
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Меня не убивают. Вони будет много, пристрелить могу. А вот по статистике раскрытия убийств в Украине вы врете. Вопрос, зачем?☹️
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конечно вру у нас по Украине только пару убийств в год ми все на 100% раскрыты. Такая правда сойдет? Администрация довольна будет?
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Очень странно. А Гугл говорит что вы врете? Раскрываемость на уровне 80%, и преступность упала, но тяжкие немного выросли. Кому верить?🤭
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Ну это эксцесс а так-то криминагенная ситуация нормальная .
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Слово "балаклава" почему с большой буквы? Злоумышленник из этого города?
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Не, они из Балаклеи, журналист попутал Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 684
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Яка жахлива бідність! Дід все життя працював... а два дебіли прийшли його вбивати за вбогу пенсію... ніч "погуляли"... І на зоні це чмо буде "нормальний пацан"... А після зони буде розпівадать що "був молодим, дурним, біс попутав"... Та вони кончєні від народження! Таких потрібно знищувати. А була б в діда зброя то побоялись би грабувати...
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рехвормованые мусора не могут защитить себя и мальдивских
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Пістолет має бути під рукою. У мене є карабін ... в сейфі. Але я на нього навіть не розраховую. Це для "полювання".
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Поэтому ружье должно быть всегда заряжено и находиться под рукой...
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...і щовечора треба виходити з хати й пальнути разів три в повітря. Для профілактики. Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 1135
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......это яркий пример , для тех кто ХОЧЕТ легализовать "игорный бизнес" . этот НЕЩАСТНЫЙ дедушка не пойдет в казино , но у него кое какие деньги есть и их ХОЧЕТСЯ отнять владельцу КАЗИНО , но как это сделать ???? сам то он не придет ДЕДА уговаривать пойти и сыграть , да и ночью не придет к нему домой отнимать !!!! он делает ПРОЩЕ , официально открывает КАЗИНО или ИГОРНЫЙ бизнес и все ......БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ , общество уважаемое , мальдивы , красота !!!! теперь МОЛОДЫЕ УПЫРИ которые тоже об этом МЕЧТАЮТ приходят уже к ДЕДУ или на ДАЧУ .....кто отбирает ДЕНЬГИ с побоями , а кто просто ТЫРИТ весь метал с дачи , и тот и тот ДЕНЕЖКИ несут ТОМУ кто организовал ИГОРНЫЙ бизнес так званый ((((( все КРУГ замкнулся !!!! БОГАТЫЙ веселится за деньги СТАРИКА , УРКИ сидят до следующий ходки , а ШИШКИ СОБИРАЕТ ДЕДУШКА и ПРОСТОЙ ЛЮД и ПАШЕТ , ПАШЕТ , ПАШЕТ !!! бо по БОГАТЫМ ХАТАМ это не ходят , а все по таким как на фото ((((((( многоходовочка однако (((((
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давай так сейчас игровые автоматы это национальное лото с полной легализацией, а если будешь его блокировать то от полиции получишь мордой в пол. Так остается от бессилия поскулисть на цензоре об этом, воспринимай это как факт который как фак
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Легализация- возможна по типу Лас Вегаса, а не в каждой подворотне.
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Для начала, надо их родителей битами отхерачить....ну а потом всё остальное...
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В селі залишаються старі і покидьки всякі- тому і такі історії трапляються
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В цій халабуді люди жиють? І після цього Західна Україна має рівнятись на Центральну? Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 1416 Двоє зловмисників жорстоко побили 78-річного старенького і вкрали в нього 4 тис. грн, - поліція Київщини - Цензор.НЕТ 1652
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Схоже, що нападники є наркоманами, до того ж місцевими. А всіх наркоманів СП знають. Завтра очікуємо новину про затримання.
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Подонки, мало того что ограбили и все спустили за ночь так еще и топором били, а самое страшное, что получат они получат лет по 8 и выйдут по удо или по милости очередной Савченко и хрен там какое раскаяние, но этож не политическая тема хрен какого активиста нарисуешь с требованием привести УК к адекватным нормам наказания, чтобы подобные ублюдки, даже залив беньки под завязку, осозновали краем своего ущербного мозга, что наказание будет жестоким! а всякие зайки не заигрывали бы с правосудием затягивая процесс, в надежде скостить срок, но о чем это я? У нас же только про Гонгадзе или Гандзюк "активисты" негодуют, при чем в аккурат во время выборной компании, в остальное время их и это даже не волнует!
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Статьей ниже какой-то чиновник хвастался что всех уголовников на свободу выпустили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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