 Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
В селе Разумница, Ставищанского района, тяжело избитого соседа нашел в его дворе односельчанин и позвонил в полицию.
Каретой скорой помощи 78-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы в хирургическое отделение больницы.
"Полуживой пенсионер смог сообщить работникам полиции, что нападавших было двое, один из них был в темной Балаклаве. Они били старика обухом топора по голове. А когда тот не смог оказать сопротивления, похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Работники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже через считанные часы один из злоумышленников давал правдивые показания относительно совершенного им преступления. Его подельника, который скрывался от полиции по сельским огородам, тоже вскоре был задержан.
Нападающими оказались жители Ставищанщины 21 и 28-летнего возраста, они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.
Один из участников разбойного нападения рассказал полицейским, что деньги, полученные преступным путем, они потратили в течение ночи на развлечения: такси, алкоголь, продукты и на игру в лотерею.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения. Меру пресечения на время досудебного расследования выберет для них суд.
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