 Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В селе Разумница, Ставищанского района, тяжело избитого соседа нашел в его дворе односельчанин и позвонил в полицию.

Каретой скорой помощи 78-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы в хирургическое отделение больницы.

"Полуживой пенсионер смог сообщить работникам полиции, что нападавших было двое, один из них был в темной Балаклаве. Они били старика обухом топора по голове. А когда тот не смог оказать сопротивления, похитили деньги и скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Работники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже через считанные часы один из злоумышленников давал правдивые показания относительно совершенного им преступления. Его подельника, который скрывался от полиции по сельским огородам, тоже вскоре был задержан.

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Нападающими оказались жители Ставищанщины 21 и 28-летнего возраста, они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Один из участников разбойного нападения рассказал полицейским, что деньги, полученные преступным путем, они потратили в течение ночи на развлечения: такси, алкоголь, продукты и на игру в лотерею.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения. Меру пресечения на время досудебного расследования выберет для них суд.