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 Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 4 февраля активисты пикетировали главный офис партии "Батькивщина" с требованием дать ответ о причастности главы херсонского облсовета Владислава Мангера к убийству Катерины Гандзюк. К протестующим вышли нардепы от "Батькивщины", которые заявили, что приняли решение "снять с учета " партийной оргагнизации Владислава Мангера.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают, что прошло уже полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти.

Также, неделя - со дня заявления ее отца Виктора Гандзюка по причастности к убийству Катерины трех руководителей Херсонщины - председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рыщука, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Среди требований протестующих - требовать от "Батькивщины" заставить депутата облсовета от их политсилы и главу облсовета Владислава Манегра уйти с занимаемой должности. 

К протестующим вышли  нардепы от "Батькивщины" - Иван Крулько, Алена Шкрум.

Крулько зачитал заявление президиума политсовета, где говорится о том, чтобы "обязать бюро херсонской областной организации ВО "Батькивщина" снять с учета члена партии ВО "Батькивщина" Мангера Владислава Николаевича".

Также принято решение об "увольнении Мангера с должности главы Херсонской городской организации партии ВО "Батькивщина". 

Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 01
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 02
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 03
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 04
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 05
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис Батькивщины. Там заявили, что Мангера сняли с партийного учета 06

Фото, видео, - Олег Богачук

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/p3109916
 
 
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Порошенко вчера возле ЦИК не поймали , пришли до Тимошенко! Где легче.....?
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а как то странно "ловили" просто ушли нах за 20 минуть до его приезда....
Ловці від бога.............. Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета" - Цензор.НЕТ 1143
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А слабо зараз на ТВ задати це питання .. *баризі * ?
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Ящерица всегда отбрасывает хвост, за который ее поймали!
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Вспомните убийцу Лозинского, его так же быстренько "рассчитали"!
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И тишина в комментариях. Юльков сдуло ветром. Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета" - Цензор.НЕТ 1974
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Что тебе прокомментировать что тут к людям вышли представители партии и дают объяснения? это? А иди ка почитай как говно на вентилятор раздувают стецьки на этих же активистов в теме про АП, сердобольный ты наш стецьок
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вони ту тему ігнорять - цю намагаються роздмухати ! так їм куратор наказав....))
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Та не вітром їх здуло. А здуло природнім газом власного виробництва ЮВТ..😕
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А з АП , до них , хтось вийшов ?
Про втечу "заднєпрохідного" Офшоренка вчора вже і мови нема ...
Принаймні - ці , з Батьківшини , хоча б щось намагаються пояснити ...
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Посмотри опубликованное видео с камер видеонаблюдения в ЦИК. Хватит ссанину перепечатывать. Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета" - Цензор.НЕТ 2190
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у него нет украинского интернета это смотреть...
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так виклади - нехай всі і подивляться .... чи слабо ?
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Шановний. Ваша інформація не підтверджується наявними відеоматеріалами. Прохання внести зміни в мєтодічку..😃😃😃
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Та їм пофіг що було насправді!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі не вистачає хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз відповів:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано, що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.

Вся передвидорча риторика "Батьківщини" та Зеленського це хуцпа, 95 квартал це хуцпа, коменти Йуліних тролів це теж хуцпа!

І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем!
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Цікаво було б знати. Доки представники штабу "Батьківщини" вішали лапшу на вуха активістів, кудою тим часом зникла з штабу сама Юлія Володимирівна? .. Невже через задній .. ну ви мене зрозуміли...😃😃😃
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Юльки, вы где? Под аналогичной новостью 100 комментариев насрали.
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Бацькаувщина уволила Мангера, а БПП своих не сдает
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Хто там когось убив? Поки убивці лише у "Батьківщині" тусцються, починаючи з Лозинського.
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Це вже схоже на гастролюючий цирк, тільки шкода, що клоуни-гастрольори використовують для своїх постановок смерть людини.
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Согласен, что секта бабушки с однокомнатной квартиры похожа на цирк.... Хто замовив Катю Гандзюк, - активісти пікетували головний офіс "Батьківщини". Там заявили, що Мангера "зняли з партійного обліку" - Цензор.НЕТ 327
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Правильные действия настоящих активистов.
Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета" - Цензор.НЕТ 399
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Не чую тупіт копит та хрускіт зламаних списів. Така тема буває раз у день)))
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Бацькаувщина уволила Мангера, а БПП своих не сдает
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныХто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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