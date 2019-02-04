 Хто замовив Катю Гандзюк, - активисты пикетировали главный офис "Батькивщины". Там заявили, что Мангера "сняли с партийного учета". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают, что прошло уже полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти.

Также, неделя - со дня заявления ее отца Виктора Гандзюка по причастности к убийству Катерины трех руководителей Херсонщины - председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рыщука, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Среди требований протестующих - требовать от "Батькивщины" заставить депутата облсовета от их политсилы и главу облсовета Владислава Манегра уйти с занимаемой должности.

К протестующим вышли нардепы от "Батькивщины" - Иван Крулько, Алена Шкрум.

Крулько зачитал заявление президиума политсовета, где говорится о том, чтобы "обязать бюро херсонской областной организации ВО "Батькивщина" снять с учета члена партии ВО "Батькивщина" Мангера Владислава Николаевича".

Также принято решение об "увольнении Мангера с должности главы Херсонской городской организации партии ВО "Батькивщина".

















Фото, видео, - Олег Богачук

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.