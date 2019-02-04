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 Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 4 февраля активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием дать ответ о причастности чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рыщука к убийству Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 Организаторы акции отмечают, что прошло уже полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти.

Также, неделя - со дня заявления ее отца Виктора Гандзюка по причетсности к убийству Катерины трех руководителей Херсонщины - председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рыщука, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Среди требований протестующих под АП - снять Андрея Гордеева с поста председателя облгосадминистрации и уволить Евгения Рыщука с должности заместителя председателя ОГА.

Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 01
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 02
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 03
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 04
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 05
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 06
Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента 07

Фото, видео, - Олег Богачук

Ранее отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалой, которого подозревают в оргнанизации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москала организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: "Опер, она же своя... - Похер": Организатор убийства Кати Торбин знал, что она помогала его батальону, - отец Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/p3109905
 
   
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С таким же основанием можно пикетировать администрации Меркель или Трампа...
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От всю отету шелупонь и закрить за организацию убийства.
Так нагло пилить дивиденди с ситуации могут только сами заказчики...
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Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента.

Шатуны. Из-за таких все негаразды. Вместо того, чтобы радоваться - сегодня ещё один поп перебежал из МП в ПЦУ - лезут тут со своим..
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Так шо,теперь петя и в АП будет с чёрного хода входить ? А когда придёт время делать ноги к югу,чёрный ход может оказаться закрытым ! Хто замовив Катю Гандзюк?, - активисты пикетировали Администрацию президента - Цензор.НЕТ 763
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Шо вы творите？ Из за вас пэтя на два месяца может оселиться в заднем проходе. 😀😀😀
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А офис Спортлото пикетировать не хотят?
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Никто из этой вонючей пятерке "лидеров" не откажется от преданных убийц, решал и воров по местам, голосуйте мозгами, от этого зависит будущее страны, вас и ваших детей.
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почему не оттеснили гражданских ...опять Пете через зад выходить
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Это не обязанности Порохряка - скажут хрякофилы.
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