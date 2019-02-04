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 Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура. ФОТО

На взятке в 6 тысяс долларов США разоблачили работника Государственного учреждения исполнения наказаний в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "01.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона уполномоченными лицами Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, совместно с оперативными сотрудниками УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ НП Украины, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержан служащий Государственного учреждения "Хроливский исправительный центр № 140".

Установлено, что капитан внутренней службы требовал от гражданина Украины неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 6 тыс долларов США и получил от него часть неправомерной выгоды в размере 3 тыс долларов США за содействие в решении вопроса о его условно-досрочного освобождения.

Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 3 тыс долларов США служащий был задержан предмет неправомерной выгоды изъято в полном объеме.

По результатам проведенных первоочередных следственных (розыскных) действий, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 480 тыс грн. Одновременно в суд направлено ходатайство об отстранении указанного должностного лица от занимаемой должности".

Также смотрите: Замначальника исправительной колонии требовал от осужденного 28 тыс. грн взятки за смягчение режима содержания, - прокуратура. ФОТО

Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура 01
Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/p3109902
 
 
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Капитан, нииикада ты не будешь майором...
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Интересно, шо пошло не так？ Ведь зеку не выгодно сливаться
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О дятел ,если бы у зека было шесть штук баксов,он бы не сел...
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И так во всей стране......рыба гниёт с головы! Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4576 Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2979
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Уровень Цензора скатился ниже некуда. В названии 6$, а текст начинается с "На взятке в 6 тысяС ". Называется, докатились!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапитан внутренней службы требовал от осужденного $6 за условно-досрочное освобождение, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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