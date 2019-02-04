 Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 тыс. за условно-досрочное освобождение, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "01.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона уполномоченными лицами Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, совместно с оперативными сотрудниками УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ НП Украины, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержан служащий Государственного учреждения "Хроливский исправительный центр № 140".

Установлено, что капитан внутренней службы требовал от гражданина Украины неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 6 тыс долларов США и получил от него часть неправомерной выгоды в размере 3 тыс долларов США за содействие в решении вопроса о его условно-досрочного освобождения.

Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 3 тыс долларов США служащий был задержан предмет неправомерной выгоды изъято в полном объеме.

По результатам проведенных первоочередных следственных (розыскных) действий, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 480 тыс грн. Одновременно в суд направлено ходатайство об отстранении указанного должностного лица от занимаемой должности".

Также смотрите: Замначальника исправительной колонии требовал от осужденного 28 тыс. грн взятки за смягчение режима содержания, - прокуратура. ФОТО



