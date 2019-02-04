 Представители ООН по правам человека побывали на пункте пропуска "Майорское", - штаб ООС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Системное отслеживание гуманитарной ситуации в районе операции Объединенных сил международными институтами - это один из элементов противодействия российской агрессии на Востоке Украины. На основе постоянного отслеживания международными миссиями ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины фиксируются многочисленные факты нарушений Россией основ международного гуманитарного права. Про что оперативно информируется мировое сообщество для выработки совместного коммюнике по противодействию агрессору на международной арене.

Сегодня, в рамках рабочей поездки на Донбасс заместитель Председателя миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро вместе с сотрудниками краматорского офиса ООН ознакомился с ситуацией в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров и порядком пересечения гражданами линии разграничения.

Непосредственно на КПВВ "Майорское" пограничники из состава Объединенных сил обеспечили возможность делегации открыто пообщаться с гражданскими лицами, которые пересекали линию разграничения. Поскольку только в личном общении с жертвами российской агрессии, которые вынужденны пременно пребывать под оккупцией возможно сформировать пропозиции, направленные на облегчение страдания гражданских лиц.

О ситуации с безопасностью на примере этого контрольного пункта гостям подробно рассказал первый заместитель начальника Краматорского пограничного отряда Александр Бутенко. В частности он отметил, что основной приоритет для пограничников - это обеспечение безопасности людей при пересечении ими линии разграничения и бесперебойная при этом работа КПВВ, действующих в пределах гуманитарных дорожных коридоров.

Это дает возможность гражданам спасаться от сложной социально-экономической ситуации созданной оккупационными администрацию РФ. При этом пограничники делают невозможным попадание на контролируемую территорию оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые могут быть использованы враждебными силами как основы для подготовки и совершения терактов на мирной территории Украины".

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