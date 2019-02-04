 Крупная партия фальсифицированных сигарет, предназначенная для незаконного перемещения в Румынию, изъята в Черновицкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Акциз-2019 и "Рубеж" в г.Черновцах остановлен автомобиль Mercedes-Benz Vito и с письменного согласия владельца был проведен осмотр вышеуказанного транспортного средства.
По результатам осмотра изъяты 23 750 пачек сигарет ТМ "Фокус", "Астра", "Фаворит" и "Прима" без марок акцизного налога и автомобиль общей ориентировочной стоимостью 1 млн гривен.
В ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное хранение с целью дальнейшего сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров).
Проводится следствие.