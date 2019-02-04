 Крупная партия фальсифицированных сигарет, предназначенная для незаконного перемещения в Румынию, изъята в Черновицкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019 и "Рубеж" в г.Черновцах остановлен автомобиль Mercedes-Benz Vito и с письменного согласия владельца был проведен осмотр вышеуказанного транспортного средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине. ФОТО

По результатам осмотра изъяты 23 750 пачек сигарет ТМ "Фокус", "Астра", "Фаворит" и "Прима" без марок акцизного налога и автомобиль общей ориентировочной стоимостью 1 млн гривен.















В ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины (незаконное хранение с целью дальнейшего сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два микроавтобуса с контрабандными сигаретами задержали пограничники в ПП "Тиса". ВИДЕО

Проводится следствие.