 Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины на территории Донецкой области было установлено места хранения ввезенных вне таможенного контроля без марок акцизного налога и с признаками фальсификации табачных изделий.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 23,5 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн гривен.











Продолжается следствие.