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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1671) налоговая милиция (1514) сигареты (577) Донецкая область (4195) ГФС (3072)

 Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без марок акцизного налога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины на территории Донецкой области было установлено места хранения ввезенных вне таможенного контроля без марок акцизного налога и с признаками фальсификации табачных изделий.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 23,5 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн гривен.

Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 01
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 02
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 03
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 04
Более 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине 05

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3109825
 
 
 Топ комментарии
 
х.з. я купляю табак і гільзи. сам собі цигарки роблю. по ціні приблизно пачка коштує 10-12 гривень.
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нашу рябу їсти ще вредніше. це факт
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Форумчане кто курит, можно спросить. Вот те бацилки Marble, говорят, китайцы производят. Так вот эти реально из Китая прут или это уже русня подделывает под Китай?
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х.з. я купляю табак і гільзи. сам собі цигарки роблю. по ціні приблизно пачка коштує 10-12 гривень.
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та різний, і дюбек і вірджінію голд також. купляю на сайті планета табаку, та і багато інших сайтів є гарних, гільзи купляю польські хокус блек.
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спасибі.теж собі меркую,шо треба переходити
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ну дивись- 1 кг табаку до 500 гривень, на 1 цигарку йде 1 грам табаку. + гільзи сигаретні. від 50 до 100 гривень за 500 штук. можеш порахувати. а ще машинка для набивки цигарок- у мене електрична, віддав за неї ще рік назад 350 гривень, в принципі зараз вона так і коштує як і тоді, курю я палю цигарки рівня мальборо червоне, тобто важкі, а ще продається табачна суміш по 300-380 гривень за кг. з табачних фабрик. так що вдачі!
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не знаю...N-Z вроде гродненская фабрика,а там фиг его знает,може в гаражах крутят.
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нашу рябу їсти ще вредніше. це факт
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Та это ерунда.Зацените красоту процесса,идут себе российские моряки с 9,5 тоннами кокаина и тут в каком-то е**чем Кабо-Верде,которого и на карте не видно,их вяжут.А тут сигареты.
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Нехай перевірять кіоски прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині де я і живу, та переконаються, що в кожній торговій точкі на вітрині лежать безакцизні пачки сигарет. Те що неодноразово ми данному питанню зверталися до нач поліції Хівріча залишено Хіврічем без відповіді. Кажуть це тільки у Костянтинівці такий безпредел.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 23,5 тыс. пачек сигарет, ввезенных вне таможенного контроля без акцизных марок, изъяты из незаконного оборота на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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