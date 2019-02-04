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 InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про "отобранный у укропов танк" и доказал его принадлежность армии РФ. ФОТО

Волонтеры InformNapalm в ходе изучения профилей соцсетей российских военнослужащих нашли фотодоказательство, которое свидетельствует, что 76-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 23286, ППД батальона — Славянск-на-Кубани, входит в состав 99-й бригады МТЗ, в/ч 72153, ППД бригады — г. Майкоп) перебрасывал танки на Донбасс.

Об этом говорится в очередном расследовании группы, передает Цензор.НЕТ.

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Так, фотодоказательство было найдено в профиле соцсети "ВКонтакте" старшего механика-водителя 76-го РВБ, рядового Дилейко Василия Андреевича (дата рождения — 02.12.1994, г. Таганрог, страница соцсети на имя Губанов Василий).

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 01

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 02

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"На фото танк Т-72Б, бортовой номер 560 (красный). Фото опубликовано 7 января 2015 года, однако очевидно, что в кадре не зима, вероятно, это конец лета — начало осени 2014 года. Место съемки пока не установлено, это может быть как оккупированная территория Украины, так и полевой лагерь в Ростовской области РФ. После переброски с РФ этот танк поступил на вооружение первого армейского корпуса оккупационных войск РФ (так называемый "1 АК ДНР"). Судя по информации на сайте lostarmour, впервые на фото- и видеоматериалах с оккупированных территорий этот танк появился в начале ноября 2014 года, зафиксирован в н. п. Раздольное Донецкой области", - говорится в материале.

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 03
InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 04
InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 05
InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 06
InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 07

Волонтеры провели сравнение характерных элементов танка на фото Дилейко и на других фото.

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 08

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Также отмечается, что до командировки на Донбасс Василий Дилейко участвовал в захвате Крыма. 8 марта 2014 он опубликовал фото с таким комментарием: "За два часа до выезда в Крымск. Украина".

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 09

А в конце сентября 2014 г. он подписал контракт на три года.

InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про отобранный у укропов танк и доказал его принадлежность армии РФ 10

И уже в январе 2015 г. публикует фото в танке, зафиксированном на оккупированной территории в Раздольном, что доказывает участие 76-го РВБ в войне против Украины как в Крыму, так и на Донбассе.

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Примечательно и то, что российские наемники показывали упомянутый танк как "отобранный у укропов" трофей.

Источник: https://censor.net.ua/p3109811
 
   
 Топ комментарии
 
Я извиняюсь,а эти крестики на башне с зади и с переди,это чтобы нашим украинским артиллеристам удобней целится было?Типа опа,а вот и мишеньки для удобства.
Или у них в штате ясновидящий,который сразу знает на каком из экипажей крест ставить?!
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та какая, нахрен, война?! вон, зрадодебилы на всех ветках Петю мочат. )
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То птєнци виводку Пєтушарія
Доречі, Шарій пообіцяв своїй ваті, що на зборах по кандидатурі Порошенка, там буде флешмоб, коли будуть бігати ватники з плакатамі типу: «Пєтя, ухаді !»
І так було прикольно, у youtube, https://www.youtube.com/watch?v=htv2v6MPtxk читати запис чату, де ці лошки постійно гунділи : «Толік, дай каманду ! Толік - вьіпускай ! Толік, ко -ко -ко !»
А пєтушарій, кинув лохов як всігда...

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Я извиняюсь,а эти крестики на башне с зади и с переди,это чтобы нашим украинским артиллеристам удобней целится было?Типа опа,а вот и мишеньки для удобства.
Или у них в штате ясновидящий,который сразу знает на каком из экипажей крест ставить?!
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Ви багато чого не знаєте...Вони замість хрестиків млгли б написати ТП.
Це розпізнавальні знакии типу «свій -чужий». У наших були інші.
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Вообще-то,это шутка юмора была...Ну не хочу я предпологать с какой целью они себя таким методом метят и к кому они там относятся.Мне нравится думать,что таким способом их судьба пометила.Поставив на жизни каждого из них крест!В буквальном смысле.
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Машинный перевод на что-то намекает...
Обугленные яйца - всё, что остаётся от чоткого бурята Васи после попадания в танк.

InformNapalm викрив фейк окупантів про "відібраний в укропів танк" і довів його належність армії РФ - Цензор.НЕТ 97
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Это означает, что в танке - хуйлопы Хуйла.
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А нафига рыльца на части фоток позакрывали?
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Морды у них на лица не претендующие.Все,кто убивал и убивают украинцев безлики мразеподобные ублюдки.Надеюсь все они сдохли.И это их ошметки периодически выковыривают поисковики груза 200...Тьху на мразей!
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Ох и корыто, в Рабских Вымиратах вся техника такая? Или для поддержания напряжения в регионе достаточно и таких?
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