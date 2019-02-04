 InformNapalm разоблачил фейк оккупантов про "отобранный у укропов танк" и доказал его принадлежность армии РФ. ФОТО

Об этом говорится в очередном расследовании группы, передает Цензор.НЕТ.
Так, фотодоказательство было найдено в профиле соцсети "ВКонтакте" старшего механика-водителя 76-го РВБ, рядового Дилейко Василия Андреевича (дата рождения — 02.12.1994, г. Таганрог, страница соцсети на имя Губанов Василий).
"На фото танк Т-72Б, бортовой номер 560 (красный). Фото опубликовано 7 января 2015 года, однако очевидно, что в кадре не зима, вероятно, это конец лета — начало осени 2014 года. Место съемки пока не установлено, это может быть как оккупированная территория Украины, так и полевой лагерь в Ростовской области РФ. После переброски с РФ этот танк поступил на вооружение первого армейского корпуса оккупационных войск РФ (так называемый "1 АК ДНР"). Судя по информации на сайте lostarmour, впервые на фото- и видеоматериалах с оккупированных территорий этот танк появился в начале ноября 2014 года, зафиксирован в н. п. Раздольное Донецкой области", - говорится в материале.
Волонтеры провели сравнение характерных элементов танка на фото Дилейко и на других фото.
Также отмечается, что до командировки на Донбасс Василий Дилейко участвовал в захвате Крыма. 8 марта 2014 он опубликовал фото с таким комментарием: "За два часа до выезда в Крымск. Украина".
А в конце сентября 2014 г. он подписал контракт на три года.
И уже в январе 2015 г. публикует фото в танке, зафиксированном на оккупированной территории в Раздольном, что доказывает участие 76-го РВБ в войне против Украины как в Крыму, так и на Донбассе.
Примечательно и то, что российские наемники показывали упомянутый танк как "отобранный у укропов" трофей.
Читатели скинули видео из #днр 🔥боевик #роа рассказывает якобы танк - это трофей. Сегодня волонтеры InformNapalm доказали, что это не трофей, а поставки из российского "военторга", на #Донбасс их доставляли солдаты 76-го РВБ РФ (в/ч 23286). Подробнее: https://t.co/yqCjaMCbxW pic.twitter.com/PvLc9UBasc— Roman Burko (@newsburko) 4 февраля 2019 г.
Доречі, Шарій пообіцяв своїй ваті, що на зборах по кандидатурі Порошенка, там буде флешмоб, коли будуть бігати ватники з плакатамі типу: «Пєтя, ухаді !»
І так було прикольно, у youtube, https://www.youtube.com/watch?v=htv2v6MPtxk читати запис чату, де ці лошки постійно гунділи : «Толік, дай каманду ! Толік - вьіпускай ! Толік, ко -ко -ко !»
А пєтушарій, кинув лохов як всігда...
Или у них в штате ясновидящий,который сразу знает на каком из экипажей крест ставить?!
Це розпізнавальні знакии типу «свій -чужий». У наших були інші.
Обугленные яйца - всё, что остаётся от чоткого бурята Васи после попадания в танк.